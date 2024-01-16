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Главное за день: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Главное за день: 16 января
Главное за день: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Главное за день: 16 января
Украинской государственности может быть нанесен очень серьезный удар в ходе СВО, заявил президент России Владимир Путин. Он также назвал "формулу мира"... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T22:19
2024-01-16T22:41
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новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Украинской государственности может быть нанесен очень серьезный удар в ходе СВО, заявил президент России Владимир Путин. Он также назвал "формулу мира" Зеленского запретительными условиями для переговоров. Экономика России вышла на траекторию устойчивого роста, заявил премьер Михаил Мишустин. В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж ранен ребенок, повреждены жилые дома. 12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде. Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля. В Госдуме высказались в поддержку возвращения теплосетей в госсобственность.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин высказался о "формуле мира" ЗеленскогоТак называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной, заявил на встрече с главами муниципальных образований президент России Владимир Путин.По его словам, это - продолжение реализации декрета Зеленского о запрете вести переговоры с РФ. "Это запретительные требования для переговорного процесса. Ну не хотят – не надо", - сказал российский лидер.Он напомнил, что украинское руководство "выбросило на помойку все договоренности", достигнутые в Стамбуле весной 2022 года, так как "тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил Киев не реализовывать эти договоренности". По словам президента, это лишний раз подчеркивает несамостоятельность руководителей киевского режима, которая "очевидна для всего мира".Путин также обратил внимание, что так называемое "контрнаступление" ВСУ полностью и абсолютно провалилось. И если так будет продолжаться и дальше, украинской государственности может быть нанесен очень серьезный удар.Экономика на траектории устойчивого ростаРоссии удалось нивелировать внешние риски, вывести экономику на траекторию устойчивого роста. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Дни российской экономики" сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премьер подчеркнул, что такой результат достигнут в ходе реализации поручений президента России Владимира Путина, работы правительства РФ, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ.Атака украинских БПЛА на ВоронежВ результате атаки украинских дронов на Воронеж ранена 10-летняя девочка. Повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.В Минобороны РФ сообщили, что в период 01.50 до 02.50 дежурными средствами ПВО над территорией области были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.Всего в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетовПрезидент России Владимир Путин считает важным привлечение к работе муниципальных органов власти участников специальной военной операции, потому что государство заинтересовано в привлечении "подготовленных, перспективных, умеющих и желающих работать и добиваться результатов на этом важнейшем участке"."Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях. Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты и ценности другие", - сказал Путин на встрече с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.12 человек обварились кипятком в Нижнем НовгородеДесять взрослых и два ребенка получили ожоги при порыве трубы с кипятком в центре Нижнего Новгорода. Авария случилась на пересечении улиц Славянской и Студеной утром 16 января. Пострадавших доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.Теплосети могут вернуть в госсобственностьСпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею возврата в государственную собственность теплосетей и генераций."Мы все подходы рассмотрим, где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность теплосетей и генераций", – сказал Володин. Также председатель Госдумы поддержал предложение о проведении больших парламентских слушаний по проблемам ЖКХ.Маткапитал увеличат с 1 февраляПо данным Минтруда России, с 1 февраля будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций.Увеличится также размер материнского капитала и составит: на первого ребенка – 630,4 тыс. рублей, на второго – 833 тыс. рублей и на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого, – 202,6 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20240116/russkie-idut-gensek-nato-razglyadel-situatsiyu-na-ukraine-1134238765.html
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главное за день, новости, владимир путин (политик), михаил мишустин, украина, россия, новости сво, общество, воронеж, обстрелы всу, материнский капитал, соцзащита, пособия и выплаты
Главное за день: 16 января

Главные события и заявления вторника, 16 января

22:19 16.01.2024 (обновлено: 22:41 16.01.2024)
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Украинской государственности может быть нанесен очень серьезный удар в ходе СВО, заявил президент России Владимир Путин. Он также назвал "формулу мира" Зеленского запретительными условиями для переговоров. Экономика России вышла на траекторию устойчивого роста, заявил премьер Михаил Мишустин. В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж ранен ребенок, повреждены жилые дома. 12 человек получили ожоги при порыве трубы с кипятком в Нижнем Новгороде. Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля. В Госдуме высказались в поддержку возвращения теплосетей в госсобственность.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин высказался о "формуле мира" Зеленского

Так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной, заявил на встрече с главами муниципальных образований президент России Владимир Путин.
По его словам, это - продолжение реализации декрета Зеленского о запрете вести переговоры с РФ.
"Это запретительные требования для переговорного процесса. Ну не хотят – не надо", - сказал российский лидер.
Он напомнил, что украинское руководство "выбросило на помойку все договоренности", достигнутые в Стамбуле весной 2022 года, так как "тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил Киев не реализовывать эти договоренности". По словам президента, это лишний раз подчеркивает несамостоятельность руководителей киевского режима, которая "очевидна для всего мира".
Путин также обратил внимание, что так называемое "контрнаступление" ВСУ полностью и абсолютно провалилось. И если так будет продолжаться и дальше, украинской государственности может быть нанесен очень серьезный удар.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. 10 июля 2017
18:28
Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине

Экономика на траектории устойчивого роста

России удалось нивелировать внешние риски, вывести экономику на траекторию устойчивого роста. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Дни российской экономики" сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По предварительной оценке Министерства экономического развития, за 11 месяцев прошлого года валовой внутренний продукт вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность – на 7,5%", - сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что такой результат достигнут в ходе реализации поручений президента России Владимира Путина, работы правительства РФ, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ.
Президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе
11:50Радио "Спутник в Крыму"
Бесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в Давосе

Атака украинских БПЛА на Воронеж

В результате атаки украинских дронов на Воронеж ранена 10-летняя девочка. Повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
В Минобороны РФ сообщили, что в период 01.50 до 02.50 дежурными средствами ПВО над территорией области были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.
Всего в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников.
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
15:51
Нельзя расслабляться: в Крыму оценили план Запада в отношении полуострова

Привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов

Президент России Владимир Путин считает важным привлечение к работе муниципальных органов власти участников специальной военной операции, потому что государство заинтересовано в привлечении "подготовленных, перспективных, умеющих и желающих работать и добиваться результатов на этом важнейшем участке".
"Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях. Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты и ценности другие", - сказал Путин на встрече с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
13:18Радио "Спутник в Крыму"
"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты

12 человек обварились кипятком в Нижнем Новгороде

Десять взрослых и два ребенка получили ожоги при порыве трубы с кипятком в центре Нижнего Новгорода. Авария случилась на пересечении улиц Славянской и Студеной утром 16 января. Пострадавших доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.

Теплосети могут вернуть в госсобственность

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею возврата в государственную собственность теплосетей и генераций.
"Мы все подходы рассмотрим, где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность теплосетей и генераций", сказал Володин. Также председатель Госдумы поддержал предложение о проведении больших парламентских слушаний по проблемам ЖКХ.

Маткапитал увеличат с 1 февраля

По данным Минтруда России, с 1 февраля будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций.

"Индексация пройдет по уровню фактической инфляции – на 7,4%. Будет увеличен размер материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки", – сообщается в Telegram-канале министерства.

Увеличится также размер материнского капитала и составит: на первого ребенка – 630,4 тыс. рублей, на второго – 833 тыс. рублей и на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого, – 202,6 тыс. рублей.
Птицефабрика. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
08:11
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Главное за деньНовостиВладимир Путин (политик)Михаил МишустинУкраинаРоссияНовости СВООбществоВоронежОбстрелы ВСУМатеринский капиталСоцзащитаПособия и выплаты
 
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22:19Главное за день: 16 января
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