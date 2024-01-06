Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240106/glavnoe-za-den-6-yanvarya-1134025492.html
Главное за день: 6 января
Главное за день: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Главное за день: 6 января
ВСУ пытались атаковать Крым ракетами. Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области, враг несет потери в живой силе, технике и вооружениях. Москва запросила... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T21:49
2024-01-06T21:49
главное за день
рождество христово
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
тихон шевкунов
сергей аксенов
владимир константинов
владимир сальдо
новости сво
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280819_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_35d7d967415a1e365c5a673b60856e83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать Крым ракетами. Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области, враг несет потери в живой силе, технике и вооружениях. Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине. 110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии. В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань". Митрополит Тихон и власти Крыма поздравили православных Крыма с наступающим Рождеством.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракеты над КрымомВ ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили четыре вражеские ракеты над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ. Очередная атака была предпринята около 00.30 6 января. Позже мэр крымского города Саки Александр Овдиенко предупредил о запланированных работах по уничтожению остатков натовских ракет, сбитых над Крымом и попросил горожан соблюдать спокойствие. Вечером в МО сообщили об уничтожении шести противокорабельных ракет "Нептун" на северо-западе Черного моря.Успехи Армии РоссииЕще 530 украинских боевиков, а также вражеская военная техника и вооружение, в том числе иностранного производства, уничтожены в зоне спецоперации российскими военными за минувшие сутки. Также российские военные разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области и сбили украинский вертолет Ми-8. Заседание СБ ООН по поставкам оружия КиевуМосква запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву. Информацию об этом подтвердил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, что чревато катастрофическими последствиями. Жертвы землетрясений в ЯпонииПосле серии мощных землетрясений в Японии, произошедших 1 января на западе страны, число погибших выросло до 110, сообщило в субботу агентство Киодо. 16 новых случаев смерти были подтверждены в городах Вадзима и Анамидзу, около 100 человек оказались заблокированными под обрушившимися зданиями. По данным префектуры, по состоянию на 8 часов утра 6 января в городе Вадзима местонахождение 211 человек оставалось неизвестным. В поисках участвуют более 5400 человек. Позже стало известно, что число погибших из-за землетрясений в Японии 1 января возросло до 126 человек.Смерть шеф-редактора ГТРК "Кубань"В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову. Тела 48-летней женщины и ее 52-летнего супруга найдены в частном доме по Офицерскому проезду, видимых телесных повреждений не обнаружено, началась проверка, назначены необходимые экспертизы. Снежная буря надвигается на Херсонскую областьСильный ветер с мокрым снегом и гололед ожидаются в ближайшие дни в Херсонской области. Губернатор региона обратился в жителям с просьбой по возможности оставаться дома в первые дни Рождества.Специалисты МЧС, "Херсоноблэнерго" и других оперативных служб находятся в готовности, чтобы в случае необходимости оказать гражданам помощь и устранить возможные последствия непогоды.Поздравления с РождествомМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым.С наступающим Рождеством крымчан также поздравили глава республики Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов.
https://crimea.ria.ru/20240106/vozvraschenie-plennykh-i-ataki-na-krym-top-novostey-nedeli-1134018883.html
https://crimea.ria.ru/20240106/vzryvy-progremeli-v-kharkove-i-khersone-1134019028.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280819_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_744b75ebfe13fe93a92ea5e65a0b331f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, рождество христово, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, тихон шевкунов, сергей аксенов, владимир константинов, владимир сальдо, новости сво, херсонская область, в мире, землетрясение
Главное за день: 6 января

Главные события и заявления субботы, 6 января

21:49 06.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество 2023 Симферополь
Рождество 2023 Симферополь - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать Крым ракетами. Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области, враг несет потери в живой силе, технике и вооружениях. Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине. 110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии. В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань". Митрополит Тихон и власти Крыма поздравили православных Крыма с наступающим Рождеством.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ракеты над Крымом

В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили четыре вражеские ракеты над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ. Очередная атака была предпринята около 00.30 6 января. Позже мэр крымского города Саки Александр Овдиенко предупредил о запланированных работах по уничтожению остатков натовских ракет, сбитых над Крымом и попросил горожан соблюдать спокойствие.
Вечером в МО сообщили об уничтожении шести противокорабельных ракет "Нептун" на северо-западе Черного моря.

Успехи Армии России

Еще 530 украинских боевиков, а также вражеская военная техника и вооружение, в том числе иностранного производства, уничтожены в зоне спецоперации российскими военными за минувшие сутки. Также российские военные разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области и сбили украинский вертолет Ми-8.
Из украинского плена вернули 248 российских военных
Вчера, 17:31
Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели

Заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Москва запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву. Информацию об этом подтвердил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, что чревато катастрофическими последствиями.

Жертвы землетрясений в Японии

После серии мощных землетрясений в Японии, произошедших 1 января на западе страны, число погибших выросло до 110, сообщило в субботу агентство Киодо. 16 новых случаев смерти были подтверждены в городах Вадзима и Анамидзу, около 100 человек оказались заблокированными под обрушившимися зданиями. По данным префектуры, по состоянию на 8 часов утра 6 января в городе Вадзима местонахождение 211 человек оставалось неизвестным. В поисках участвуют более 5400 человек.
Позже стало известно, что число погибших из-за землетрясений в Японии 1 января возросло до 126 человек.
Украинский пожарный
Вчера, 12:20
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

Смерть шеф-редактора ГТРК "Кубань"

В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову. Тела 48-летней женщины и ее 52-летнего супруга найдены в частном доме по Офицерскому проезду, видимых телесных повреждений не обнаружено, началась проверка, назначены необходимые экспертизы.

Снежная буря надвигается на Херсонскую область

Сильный ветер с мокрым снегом и гололед ожидаются в ближайшие дни в Херсонской области. Губернатор региона обратился в жителям с просьбой по возможности оставаться дома в первые дни Рождества.
Специалисты МЧС, "Херсоноблэнерго" и других оперативных служб находятся в готовности, чтобы в случае необходимости оказать гражданам помощь и устранить возможные последствия непогоды.

Поздравления с Рождеством

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым.
"Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью", - обратился Тихон к православным.
С наступающим Рождеством крымчан также поздравили глава республики Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов.
 
Главное за деньРождество ХристовоБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымТихон ШевкуновСергей АксеновВладимир КонстантиновВладимир СальдоНовости СВОХерсонская областьВ миреЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество
00:00Какой сегодня праздник: 7 января
23:58Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела
22:21В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко
21:49Главное за день: 6 января
21:23Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье
20:56Новогодние традиции народов Крыма: игры, обряды, застолье
20:28Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ
20:14Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
19:58Крымский мост открыли для проезда
19:25ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - двое погибших, 11 раненых
19:14Високосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлением
18:45Крымский мост закрыт для проезда третий раз за день
18:41Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
18:30Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
18:13Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
17:53Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством
17:31Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели
17:06Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту
16:49На подлете к Белгороду сбита воздушная цель
Лента новостейМолния