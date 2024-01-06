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Главное за день: 6 января

Главное за день: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Главное за день: 6 января

ВСУ пытались атаковать Крым ракетами. Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области, враг несет потери в живой силе, технике и вооружениях. Москва запросила... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T21:49

2024-01-06T21:49

2024-01-06T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать Крым ракетами. Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области, враг несет потери в живой силе, технике и вооружениях. Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине. 110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии. В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань". Митрополит Тихон и власти Крыма поздравили православных Крыма с наступающим Рождеством.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракеты над КрымомВ ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили четыре вражеские ракеты над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ. Очередная атака была предпринята около 00.30 6 января. Позже мэр крымского города Саки Александр Овдиенко предупредил о запланированных работах по уничтожению остатков натовских ракет, сбитых над Крымом и попросил горожан соблюдать спокойствие. Вечером в МО сообщили об уничтожении шести противокорабельных ракет "Нептун" на северо-западе Черного моря.Успехи Армии РоссииЕще 530 украинских боевиков, а также вражеская военная техника и вооружение, в том числе иностранного производства, уничтожены в зоне спецоперации российскими военными за минувшие сутки. Также российские военные разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области и сбили украинский вертолет Ми-8. Заседание СБ ООН по поставкам оружия КиевуМосква запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву. Информацию об этом подтвердил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя передачу ВСУ западных истребителей, ранее заявлял, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, что чревато катастрофическими последствиями. Жертвы землетрясений в ЯпонииПосле серии мощных землетрясений в Японии, произошедших 1 января на западе страны, число погибших выросло до 110, сообщило в субботу агентство Киодо. 16 новых случаев смерти были подтверждены в городах Вадзима и Анамидзу, около 100 человек оказались заблокированными под обрушившимися зданиями. По данным префектуры, по состоянию на 8 часов утра 6 января в городе Вадзима местонахождение 211 человек оставалось неизвестным. В поисках участвуют более 5400 человек. Позже стало известно, что число погибших из-за землетрясений в Японии 1 января возросло до 126 человек.Смерть шеф-редактора ГТРК "Кубань"В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову. Тела 48-летней женщины и ее 52-летнего супруга найдены в частном доме по Офицерскому проезду, видимых телесных повреждений не обнаружено, началась проверка, назначены необходимые экспертизы. Снежная буря надвигается на Херсонскую областьСильный ветер с мокрым снегом и гололед ожидаются в ближайшие дни в Херсонской области. Губернатор региона обратился в жителям с просьбой по возможности оставаться дома в первые дни Рождества.Специалисты МЧС, "Херсоноблэнерго" и других оперативных служб находятся в готовности, чтобы в случае необходимости оказать гражданам помощь и устранить возможные последствия непогоды.Поздравления с РождествомМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым.С наступающим Рождеством крымчан также поздравили глава республики Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов.

https://crimea.ria.ru/20240106/vozvraschenie-plennykh-i-ataki-na-krym-top-novostey-nedeli-1134018883.html

https://crimea.ria.ru/20240106/vzryvy-progremeli-v-kharkove-i-khersone-1134019028.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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