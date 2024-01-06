https://crimea.ria.ru/20240106/rukovoditeli-kryma-pozdravili-pravoslavnykh-s-nastupayuschim-rozhdestvom-1134024329.html
Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов обратились в жителям региона с праздничными пожеланиями в рождественский... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T18:30
2024-01-06T18:30
2024-01-06T18:30
рождество христово
сергей аксенов
владимир константинов
крым
новости крыма
общество
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280797_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4ddb9de57edd943dfb9fd7cf8721d187.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов обратились в жителям региона с праздничными пожеланиями в рождественский Сочельник.Владимир Константинов, в свою очередь, также обратился к православным с рождественским поздравлением."Сегодня, в канун великого православного праздника, сердца верующих наполняются благодатью и радостью, верой в чудесное появление на свет Спасителя. Рождество Христово вдохновляет нас на совершение милосердных, добрых поступков. Желаю всем мира и благополучия! Пусть в каждом доме царит атмосфера тепла, любви и уюта!", - написал спикер крымского парламента в своем канале в ТГ.Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон ранее также поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым. В своем обращении владыка пожелал, чтобы сердца православных в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретили Христа Спасителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Кого Путин поздравил с Рождеством и Новым годомВ Белгороде отменили праздничные богослуженияВ Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280797_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5e14b022aed607f837e9a74a01305817.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рождество христово, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новости крыма, общество, праздники и памятные даты
Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
Аксенов и Константинов поздравили с наступающим Рождеством православных крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов обратились в жителям региона с праздничными пожеланиями в рождественский Сочельник.
"Сегодня последний день Рождественского поста – Сочельник. В канун великого праздника Рождества Христова желаю всем душевного тепла и радости. Пусть в каждом доме царят любовь, мир и согласие", - написал Аксенов своем Telegram-канале.
Владимир Константинов, в свою очередь, также обратился к православным с рождественским поздравлением.
"Сегодня, в канун великого православного праздника, сердца верующих наполняются благодатью и радостью, верой в чудесное появление на свет Спасителя. Рождество Христово вдохновляет нас на совершение милосердных, добрых поступков. Желаю всем мира и благополучия! Пусть в каждом доме царит атмосфера тепла, любви и уюта!", - написал спикер крымского парламента в своем канале в ТГ.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон ранее также поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым.
В своем обращении владыка пожелал, чтобы сердца православных в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретили Христа Спасителя.
Читайте также на РИА Новости Крым: