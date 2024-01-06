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Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов обратились в жителям региона с праздничными пожеланиями в рождественский... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T18:30
2024-01-06T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов обратились в жителям региона с праздничными пожеланиями в рождественский Сочельник.Владимир Константинов, в свою очередь, также обратился к православным с рождественским поздравлением."Сегодня, в канун великого православного праздника, сердца верующих наполняются благодатью и радостью, верой в чудесное появление на свет Спасителя. Рождество Христово вдохновляет нас на совершение милосердных, добрых поступков. Желаю всем мира и благополучия! Пусть в каждом доме царит атмосфера тепла, любви и уюта!", - написал спикер крымского парламента в своем канале в ТГ.Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон ранее также поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым. В своем обращении владыка пожелал, чтобы сердца православных в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретили Христа Спасителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Кого Путин поздравил с Рождеством и Новым годомВ Белгороде отменили праздничные богослуженияВ Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
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рождество христово, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новости крыма, общество, праздники и памятные даты
Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством

Аксенов и Константинов поздравили с наступающим Рождеством православных крымчан

18:30 06.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество 2023 Симферополь
Рождество 2023 Симферополь - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов обратились в жителям региона с праздничными пожеланиями в рождественский Сочельник.
"Сегодня последний день Рождественского поста – Сочельник. В канун великого праздника Рождества Христова желаю всем душевного тепла и радости. Пусть в каждом доме царят любовь, мир и согласие", - написал Аксенов своем Telegram-канале.
Владимир Константинов, в свою очередь, также обратился к православным с рождественским поздравлением.
"Сегодня, в канун великого православного праздника, сердца верующих наполняются благодатью и радостью, верой в чудесное появление на свет Спасителя. Рождество Христово вдохновляет нас на совершение милосердных, добрых поступков. Желаю всем мира и благополучия! Пусть в каждом доме царит атмосфера тепла, любви и уюта!", - написал спикер крымского парламента в своем канале в ТГ.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон ранее также поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым. В своем обращении владыка пожелал, чтобы сердца православных в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретили Христа Спасителя.
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Рождество ХристовоСергей АксеновВладимир КонстантиновКрымНовости КрымаОбществоПраздники и памятные даты
 
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