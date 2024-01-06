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Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством

Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов обратились в жителям региона с праздничными пожеланиями в рождественский... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T18:30

2024-01-06T18:30

2024-01-06T18:30

рождество христово

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов обратились в жителям региона с праздничными пожеланиями в рождественский Сочельник.Владимир Константинов, в свою очередь, также обратился к православным с рождественским поздравлением."Сегодня, в канун великого православного праздника, сердца верующих наполняются благодатью и радостью, верой в чудесное появление на свет Спасителя. Рождество Христово вдохновляет нас на совершение милосердных, добрых поступков. Желаю всем мира и благополучия! Пусть в каждом доме царит атмосфера тепла, любви и уюта!", - написал спикер крымского парламента в своем канале в ТГ.Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон ранее также поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым. В своем обращении владыка пожелал, чтобы сердца православных в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретили Христа Спасителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Кого Путин поздравил с Рождеством и Новым годомВ Белгороде отменили праздничные богослуженияВ Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новости крыма, общество, праздники и памятные даты