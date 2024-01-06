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Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством
Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T17:53
2024-01-06T17:53
тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым."Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью", - обратился Тихон к православным на своей странице "ВКонтакте".Вечером 6 января миллионы верующих отмечают канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. Сочельник — заключительный день четырехнедельного Рождественского поста, во время которого верующие стараются исповедоваться и причащаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славянАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к РождествуПобеда жизни над смертью: ученый рассказал, как появилось Рождество
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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тихон шевкунов, рождество христово, православие, религия, новости крыма, симферопольская и крымская епархия, рпц (русская православная церковь), общество
Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством

Поздравление крымского митрополита Тихона Шевкунова с наступающим Рождеством

17:53 06.01.2024
 
© Официальная страница митрополита Тихона в ВКМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
© Официальная страница митрополита Тихона в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым.
"Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью", - обратился Тихон к православным на своей странице "ВКонтакте".
В своем обращении владыка пожелал свершиться главному событию нынешнего праздника: "Пусть же наши сердца в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретят Христа Спасителя – Самого близкого и родного, Самого всемогущего и милосердного из всех, кого мы встретили на нашем жизненном пути".
Вечером 6 января миллионы верующих отмечают канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. Сочельник — заключительный день четырехнедельного Рождественского поста, во время которого верующие стараются исповедоваться и причащаться.
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Тихон ШевкуновРождество ХристовоПравославиеРелигияНовости КрымаСимферопольская и Крымская епархияРПЦ (Русская православная церковь)Общество
 
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