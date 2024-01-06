https://crimea.ria.ru/20240106/mitropolit-tikhon-pozdravil-pravoslavnykh-kryma-s-nastupayuschim-rozhdestvom-1134023587.html

Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством

Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T17:53

2024-01-06T17:53

2024-01-06T17:53

тихон шевкунов

рождество христово

православие

религия

новости крыма

симферопольская и крымская епархия

рпц (русская православная церковь)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым."Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью", - обратился Тихон к православным на своей странице "ВКонтакте".Вечером 6 января миллионы верующих отмечают канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. Сочельник — заключительный день четырехнедельного Рождественского поста, во время которого верующие стараются исповедоваться и причащаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славянАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к РождествуПобеда жизни над смертью: ученый рассказал, как появилось Рождество

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, рождество христово, православие, религия, новости крыма, симферопольская и крымская епархия, рпц (русская православная церковь), общество