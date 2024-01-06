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Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством
Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T17:53
2024-01-06T17:53
2024-01-06T17:53
тихон шевкунов
рождество христово
православие
религия
новости крыма
симферопольская и крымская епархия
рпц (русская православная церковь)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым."Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью", - обратился Тихон к православным на своей странице "ВКонтакте".Вечером 6 января миллионы верующих отмечают канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. Сочельник — заключительный день четырехнедельного Рождественского поста, во время которого верующие стараются исповедоваться и причащаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славянАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к РождествуПобеда жизни над смертью: ученый рассказал, как появилось Рождество
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тихон шевкунов, рождество христово, православие, религия, новости крыма, симферопольская и крымская епархия, рпц (русская православная церковь), общество
Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством
Поздравление крымского митрополита Тихона Шевкунова с наступающим Рождеством