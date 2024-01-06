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В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 06.01.2024
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
На Рождество в Севастополе перекроют движение на время прохождения крестного хода. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T11:37
2024-01-06T11:37
2024-01-06T11:37
севастополь
транспорт
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рождество христово
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. На Рождество в Севастополе перекроют движение на время прохождения крестного хода. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.В то же время 6 и 7 января парковки в Ленинском районе города и в Балаклаве будут бесплатными.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусыВ храме Голой Пристани впервые после подрыва Каховской ГЭС пройдет службаВ Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, ограничение движения, новости крыма, крым, общество, рождество христово
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
В Севастополе 7 января на время крестного хода ограничат движение транспорта