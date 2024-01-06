https://crimea.ria.ru/20240106/v-sevastopole-na-rozhdestvo-ogranichat-dvizhenie-transporta-1134018715.html

В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта

В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 06.01.2024

В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта

На Рождество в Севастополе перекроют движение на время прохождения крестного хода. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T11:37

2024-01-06T11:37

2024-01-06T11:37

севастополь

транспорт

ограничение движения

новости крыма

крым

общество

рождество христово

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. На Рождество в Севастополе перекроют движение на время прохождения крестного хода. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.В то же время 6 и 7 января парковки в Ленинском районе города и в Балаклаве будут бесплатными.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусыВ храме Голой Пристани впервые после подрыва Каховской ГЭС пройдет службаВ Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество

севастополь

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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