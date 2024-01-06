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В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 06.01.2024
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
На Рождество в Севастополе перекроют движение на время прохождения крестного хода. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T11:37
2024-01-06T11:37
севастополь
транспорт
ограничение движения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. На Рождество в Севастополе перекроют движение на время прохождения крестного хода. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.В то же время 6 и 7 января парковки в Ленинском районе города и в Балаклаве будут бесплатными.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусыВ храме Голой Пристани впервые после подрыва Каховской ГЭС пройдет службаВ Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество
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севастополь, транспорт, ограничение движения, новости крыма, крым, общество, рождество христово
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта

В Севастополе 7 января на время крестного хода ограничат движение транспорта

11:37 06.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевТрадиционный рождественский Крестный ход в Севастополе
Традиционный рождественский Крестный ход в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. На Рождество в Севастополе перекроют движение на время прохождения крестного хода. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
7 января с 11:00 до окончания шествий будет введено временное ограничение движения транспорта от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова, на участке от улицы Богданова до улицы Челюскинцев, от улицы Челюскинцев до площади Кролевецкого. Также закрыто движение будет от улицы Большая Морская, 36, до площади Лазарева, по проспекту Нахимова, на площади Нахимова и от нее до улицы Ленина, 9.
В то же время 6 и 7 января парковки в Ленинском районе города и в Балаклаве будут бесплатными.
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СевастопольТранспортОграничение движенияНовости КрымаКрымОбществоРождество Христово
 
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