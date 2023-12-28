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В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы

В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы - РИА Новости Крым, 28.12.2023

В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы

С 28 декабря традиционные новогодние троллейбусы выходят на маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T10:55

2023-12-28T10:55

2023-12-28T10:55

троллейбус

минтранс крыма

крымтроллейбус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. С 28 декабря традиционные новогодние троллейбусы выходят на маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Новогодние троллейбусы"С 28 декабря и до окончания рождественских праздников наших пассажиров будут радовать традиционные новогодние троллейбусы в Симферополе, Алуште и Ялте", - говорится в Telegram-сообщении.Уточняется, что в Симферополе по-новогоднему украшенный троллейбус курсирует по 5 и 7 маршруту.В Алуште троллейбус будет следовать по маршруту №2 "Троллейбусная станция – Профессорский уголок".В Ялте праздничный общественный транспорт можно будет встретить на маршруте №1 "Троллейбусная станция – Красноармейское".Праздничный автобусКроме того, акция "Новогодний автобус" пройдет 30 декабря в Феодосии, об этом сообщили в администрации города."30 декабря по городу будут курсировать новогодние автобусы. Маршрут движения 4, 5, 6, 7. Время отправления 10:00. С центральной остановки", - говорится в сообщении.В администрации отметили, что пассажиров данного автобуса ждет новогоднее путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой.Ранее сообщалось, что в новогодние праздники парковки в Ялте сделают бесплатными.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты ХерсонщиныВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяВ крымских электричках подорожают билеты: направления и цены

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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