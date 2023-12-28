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В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы
В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы - РИА Новости Крым, 28.12.2023
В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы
С 28 декабря традиционные новогодние троллейбусы выходят на маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T10:55
2023-12-28T10:55
троллейбус
минтранс крыма
крымтроллейбус
новый год 2024
общество
транспорт
общественный транспорт
симферополь
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. С 28 декабря традиционные новогодние троллейбусы выходят на маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Новогодние троллейбусы"С 28 декабря и до окончания рождественских праздников наших пассажиров будут радовать традиционные новогодние троллейбусы в Симферополе, Алуште и Ялте", - говорится в Telegram-сообщении.Уточняется, что в Симферополе по-новогоднему украшенный троллейбус курсирует по 5 и 7 маршруту.В Алуште троллейбус будет следовать по маршруту №2 "Троллейбусная станция – Профессорский уголок".В Ялте праздничный общественный транспорт можно будет встретить на маршруте №1 "Троллейбусная станция – Красноармейское".Праздничный автобусКроме того, акция "Новогодний автобус" пройдет 30 декабря в Феодосии, об этом сообщили в администрации города."30 декабря по городу будут курсировать новогодние автобусы. Маршрут движения 4, 5, 6, 7. Время отправления 10:00. С центральной остановки", - говорится в сообщении.В администрации отметили, что пассажиров данного автобуса ждет новогоднее путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой.Ранее сообщалось, что в новогодние праздники парковки в Ялте сделают бесплатными.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты ХерсонщиныВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяВ крымских электричках подорожают билеты: направления и цены
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РИА Новости Крым
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троллейбус, минтранс крыма, крымтроллейбус, новый год 2024, общество, транспорт, общественный транспорт, симферополь, ялта, алушта
В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы

Минтранс: с 28 декабря в Симферополе и на ЮБК будут ходить новогодние троллейбусы

10:55 28.12.2023
 
© Минтранс КрымаНовогодний троллейбус в Крыму
Новогодний троллейбус в Крыму
© Минтранс Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. С 28 декабря традиционные новогодние троллейбусы выходят на маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Новогодние троллейбусы

"С 28 декабря и до окончания рождественских праздников наших пассажиров будут радовать традиционные новогодние троллейбусы в Симферополе, Алуште и Ялте", - говорится в Telegram-сообщении.
Уточняется, что в Симферополе по-новогоднему украшенный троллейбус курсирует по 5 и 7 маршруту.
В Алуште троллейбус будет следовать по маршруту №2 "Троллейбусная станция – Профессорский уголок".
В Ялте праздничный общественный транспорт можно будет встретить на маршруте №1 "Троллейбусная станция – Красноармейское".

Праздничный автобус

Кроме того, акция "Новогодний автобус" пройдет 30 декабря в Феодосии, об этом сообщили в администрации города.
"30 декабря по городу будут курсировать новогодние автобусы. Маршрут движения 4, 5, 6, 7. Время отправления 10:00. С центральной остановки", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что пассажиров данного автобуса ждет новогоднее путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники парковки в Ялте сделают бесплатными.
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ТроллейбусМинтранс КрымаКрымтроллейбусНовый год 2024ОбществоТранспортОбщественный транспортСимферопольЯлтаАлушта
 
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