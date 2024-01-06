https://crimea.ria.ru/20240106/v-krasnodare-nashi-telo-shef-redaktora-gtrk-kuban---sk-nachal-proverku-1134022578.html

В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку

В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку - РИА Новости Крым, 06.01.2024

В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку

В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову, пишет ТАСС со ссылкой на председателя краснодарского регионального отделения Союза... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T16:20

2024-01-06T16:20

2024-01-06T16:20

утраты

краснодар

краснодарский край

новости

зоя коновалова

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову, пишет ТАСС со ссылкой на председателя краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диану Горбань. "ГТРК "Кубань", и Союз журналистов подключатся и окажут содействие в похоронах", - сообщила Горбань. По ее данным, тело Коноваловой было обнаружено правоохранителями в частном доме.Зоя Коновалова работала в различных печатных изданиях и PR-структурах, трудилась корреспондентом на радиостанциях "Маяк" и "Юность". После переезда из Москвы в Краснодарский край в 2003 году - была корреспондентом, редактором и ведущей "Вести.Кубань", вела эфиры на "Екатеринодаре", возглавляла новостную редакцию на "Первом радио", руководила дирекцией информационного вещания телеканала "Кубань 24", а позже - новостным отделом портала "Юга.ру". Была главным редактором "Живой Кубани". Последний год возглавляла интернет-редакцию ГТРК "Кубань".

краснодар

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, краснодар, краснодарский край, новости, зоя коновалова, ск рф (следственный комитет российской федерации)