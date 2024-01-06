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В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку
В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку - РИА Новости Крым, 06.01.2024
В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку
В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову, пишет ТАСС со ссылкой на председателя краснодарского регионального отделения Союза... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T16:20
2024-01-06T16:20
утраты
краснодар
краснодарский край
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зоя коновалова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову, пишет ТАСС со ссылкой на председателя краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диану Горбань. "ГТРК "Кубань", и Союз журналистов подключатся и окажут содействие в похоронах", - сообщила Горбань. По ее данным, тело Коноваловой было обнаружено правоохранителями в частном доме.Зоя Коновалова работала в различных печатных изданиях и PR-структурах, трудилась корреспондентом на радиостанциях "Маяк" и "Юность". После переезда из Москвы в Краснодарский край в 2003 году - была корреспондентом, редактором и ведущей "Вести.Кубань", вела эфиры на "Екатеринодаре", возглавляла новостную редакцию на "Первом радио", руководила дирекцией информационного вещания телеканала "Кубань 24", а позже - новостным отделом портала "Юга.ру". Была главным редактором "Живой Кубани". Последний год возглавляла интернет-редакцию ГТРК "Кубань".
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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утраты, краснодар, краснодарский край, новости, зоя коновалова, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку

Тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" обнаружено в частном доме в Краснодаре

16:20 06.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову, пишет ТАСС со ссылкой на председателя краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диану Горбань.
"ГТРК "Кубань", и Союз журналистов подключатся и окажут содействие в похоронах", - сообщила Горбань. По ее данным, тело Коноваловой было обнаружено правоохранителями в частном доме.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе краевого следственного управления СК России. Уточняется, что тела 48-летней шеф-редактора и ее 52-летнего супруга найдены в частном доме по Офицерскому проезду, видимых телесных повреждений не обнаружено, началась проверка, назначены необходимые экспертизы.
Зоя Коновалова работала в различных печатных изданиях и PR-структурах, трудилась корреспондентом на радиостанциях "Маяк" и "Юность". После переезда из Москвы в Краснодарский край в 2003 году - была корреспондентом, редактором и ведущей "Вести.Кубань", вела эфиры на "Екатеринодаре", возглавляла новостную редакцию на "Первом радио", руководила дирекцией информационного вещания телеканала "Кубань 24", а позже - новостным отделом портала "Юга.ру". Была главным редактором "Живой Кубани". Последний год возглавляла интернет-редакцию ГТРК "Кубань".
 
УтратыКраснодарКраснодарский крайНовостиЗоя КоноваловаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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