https://crimea.ria.ru/20240106/v-sakakh-budut-unichtozhat-ostatki-sbitykh-raket-1134021155.html

В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет

В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет - РИА Новости Крым, 06.01.2024

В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет

В городе Саки на западе Крыма будут уничтожать остатки сбитых ракет, предупредил мэр города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T14:33

2024-01-06T14:33

2024-01-06T14:38

саки

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

атаки всу на крым

александр овдиенко

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма будут уничтожать остатки сбитых ракет, предупредил мэр города Александр Овдиенко.Овдиенко попросил горожан соблюдать спокойствие и уделить внимание людям почтенного возраста и больным. Ситуация полностью контролируется органами власти города и специальными службами, заверил глава администрации.4 января дежурными средствами ПВО десять украинских ракет были уничтожены над Крымским полуостровом. Около полудня 5 января над акваторией Черного моря дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун". В ночь на 6 января еще четыре авиационных управляемых ракеты были перехвачены и уничтожены над территорией Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в СевастополеЭхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год

саки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, александр овдиенко, новости крыма, общество