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В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет
В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет - РИА Новости Крым, 06.01.2024
В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет
В городе Саки на западе Крыма будут уничтожать остатки сбитых ракет, предупредил мэр города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T14:33
2024-01-06T14:38
саки
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу на крым
александр овдиенко
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма будут уничтожать остатки сбитых ракет, предупредил мэр города Александр Овдиенко.Овдиенко попросил горожан соблюдать спокойствие и уделить внимание людям почтенного возраста и больным. Ситуация полностью контролируется органами власти города и специальными службами, заверил глава администрации.4 января дежурными средствами ПВО десять украинских ракет были уничтожены над Крымским полуостровом. Около полудня 5 января над акваторией Черного моря дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун". В ночь на 6 января еще четыре авиационных управляемых ракеты были перехвачены и уничтожены над территорией Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью Семью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в СевастополеЭхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
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саки, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, александр овдиенко, новости крыма, общество
В Саках будут уничтожать остатки сбитых ракет

На западе Крыма будут уничтожать остатки сбитых натовских ракет - власти

14:33 06.01.2024 (обновлено: 14:38 06.01.2024)
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма будут уничтожать остатки сбитых ракет, предупредил мэр города Александр Овдиенко.
"Внимание жителей города Саки! В ближайшее время на территории города будет производиться уничтожение взрывоопасного НАТОвского хлама, который посбивали наши доблестные Zащитники. Будет несколько неопасных для населения взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
Овдиенко попросил горожан соблюдать спокойствие и уделить внимание людям почтенного возраста и больным. Ситуация полностью контролируется органами власти города и специальными службами, заверил глава администрации.
4 января дежурными средствами ПВО десять украинских ракет были уничтожены над Крымским полуостровом.
Около полудня 5 января над акваторией Черного моря дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун". В ночь на 6 января еще четыре авиационных управляемых ракеты были перехвачены и уничтожены над территорией Крыма.
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СакиБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУ на КрымАлександр ОвдиенкоНовости КрымаОбщество
 
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