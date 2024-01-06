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Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
Более пяти тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники за минувшей год на территории Крыма, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T10:52
2024-01-06T10:52
2024-01-06T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Более пяти тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники за минувшей год на территории Крыма, сообщает пресс-служба МЧС России по региону."Всего за 2023 год на территории полуострова было обезврежено более 5000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении ведомства.При этом, самая крупная операция прошла в марте в селе Семисотка Ленинского района, где пиротехники нашли и ликвидировали пятисоткилограммовую немецкую фугасную бомбу SC-500.В итоге бомбу успешно уничтожили без повреждений жилых домов и строений.Более 600 человеческих жизней спасено в Крыму за год, сообщали ранее в МЧС России по республике. Подразделения "Крым-Спас" 2703 раза выезжали на вызовы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домовМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231230/sevastopolets-stal-luchshim-vodolazom-mchs-rossii-1133914961.html
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Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
Пять тысяч снарядов уничтожили пиротехники в Крыму за год - МЧС