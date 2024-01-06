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Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
Более пяти тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники за минувшей год на территории Крыма, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T10:52
2024-01-06T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Более пяти тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники за минувшей год на территории Крыма, сообщает пресс-служба МЧС России по региону."Всего за 2023 год на территории полуострова было обезврежено более 5000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении ведомства.При этом, самая крупная операция прошла в марте в селе Семисотка Ленинского района, где пиротехники нашли и ликвидировали пятисоткилограммовую немецкую фугасную бомбу SC-500.В итоге бомбу успешно уничтожили без повреждений жилых домов и строений.Более 600 человеческих жизней спасено в Крыму за год, сообщали ранее в МЧС России по республике. Подразделения "Крым-Спас" 2703 раза выезжали на вызовы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домовМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму
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гу мчс рф по республике крым, общество, великая отечественная война, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год

Пять тысяч снарядов уничтожили пиротехники в Крыму за год - МЧС

10:52 06.01.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание бомбы времен ВОВ в Крыму
Обезвреживание бомбы времен ВОВ в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Более пяти тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники за минувшей год на территории Крыма, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
"Всего за 2023 год на территории полуострова было обезврежено более 5000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении ведомства.
При этом, самая крупная операция прошла в марте в селе Семисотка Ленинского района, где пиротехники нашли и ликвидировали пятисоткилограммовую немецкую фугасную бомбу SC-500.
"Из-за поврежденных взрывателей ее транспортировка оказалась невозможна. В зоне возможного поражения оказались 287 жилых домов. Пиротехники МЧС России в течение трех дней вокруг боеприпаса возвели десятиметровый круговой защитный вал, а местные жители были заблаговременно проинформированы и эвакуированы", - рассказали в пресс-службе.
В итоге бомбу успешно уничтожили без повреждений жилых домов и строений.
Более 600 человеческих жизней спасено в Крыму за год, сообщали ранее в МЧС России по республике. Подразделения "Крым-Спас" 2703 раза выезжали на вызовы.
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