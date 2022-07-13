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В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
В Севастополе саперам МЧС пришлось обезвреживать опасную бомбу, не покидая плотной жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T16:35
2022-07-13T16:35
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе саперам МЧС пришлось обезвреживать опасную бомбу, не покидая плотной жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.Операция по уничтожению авиационной бомбы немецкого производства SD-50, обнаруженной во время земляных работ на территории садоводческого товарищества, оказалась очень непростой.50-килограммовый боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в зоне плотной жилой застройки, следовательно, взрывать его на месте было невозможно. Но и вывозить его, как выяснили саперы, тоже оказалось нельзя.Тогда было принято решение провести работы по раздельному уничтожению, рассказал начальник спецотряда, полковник внутренней службы Николай Тисельский.На время проведения операции все жители опасной зоны были эвакуированы, коммуникации – отключены.Спустя несколько часов 60 взрослых и 12 детей благополучно вернулись в свои дома.Ранее сотрудники МЧС подняли из бухты в Севастополе более 100 взрывоопасных предметов времен войны.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов

В Севастополе МЧС обезвредили опасную бомбу прямо в месте обнаружения – частном секторе

16:35 13.07.2022
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе саперам МЧС пришлось обезвреживать опасную бомбу, не покидая плотной жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
Операция по уничтожению авиационной бомбы немецкого производства SD-50, обнаруженной во время земляных работ на территории садоводческого товарищества, оказалась очень непростой.
50-килограммовый боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в зоне плотной жилой застройки, следовательно, взрывать его на месте было невозможно. Но и вывозить его, как выяснили саперы, тоже оказалось нельзя.
Тогда было принято решение провести работы по раздельному уничтожению, рассказал начальник спецотряда, полковник внутренней службы Николай Тисельский.
"Дистанционно извлекался взрыватель – он был ликвидирован прямо на месте обнаружения. Что же касается авиабомбы, ее вывезли на полигон, где она была уничтожена путем контролируемого подрыва одновременно ", – рассказал специалист.
На время проведения операции все жители опасной зоны были эвакуированы, коммуникации – отключены.
Спустя несколько часов 60 взрослых и 12 детей благополучно вернулись в свои дома.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюОперация по уничтожению авиационной бомбы немецкого производства SD-50, обнаруженной во время земляных работ на территории садоводческого товарищества в Севастополе
Операция по уничтожению авиационной бомбы немецкого производства SD-50, обнаруженной во время земляных работ на территории садоводческого товарищества в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Операция по уничтожению авиационной бомбы немецкого производства SD-50, обнаруженной во время земляных работ на территории садоводческого товарищества в Севастополе
Ранее сотрудники МЧС подняли из бухты в Севастополе более 100 взрывоопасных предметов времен войны.
 
СевастопольМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Происшествия
 
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