https://crimea.ria.ru/20220713/v-sevastopole-obezvredili-bombu-vozle-zhilykh-domov-1123833222.html

В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов

В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов

В Севастополе саперам МЧС пришлось обезвреживать опасную бомбу, не покидая плотной жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T16:35

2022-07-13T16:35

2022-07-13T16:35

севастополь

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123833160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78b1ab6e4cb67ef55b633f364d53cca9.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе саперам МЧС пришлось обезвреживать опасную бомбу, не покидая плотной жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.Операция по уничтожению авиационной бомбы немецкого производства SD-50, обнаруженной во время земляных работ на территории садоводческого товарищества, оказалась очень непростой.50-килограммовый боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в зоне плотной жилой застройки, следовательно, взрывать его на месте было невозможно. Но и вывозить его, как выяснили саперы, тоже оказалось нельзя.Тогда было принято решение провести работы по раздельному уничтожению, рассказал начальник спецотряда, полковник внутренней службы Николай Тисельский.На время проведения операции все жители опасной зоны были эвакуированы, коммуникации – отключены.Спустя несколько часов 60 взрослых и 12 детей благополучно вернулись в свои дома.Ранее сотрудники МЧС подняли из бухты в Севастополе более 100 взрывоопасных предметов времен войны.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия