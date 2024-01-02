https://crimea.ria.ru/20240102/glavnoe-za-den-2-yanvarya-1133961492.html

Главное за день: 2 января

Главное за день: 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Главное за день: 2 января

Украинские боевики снова атаковали Белгород: погиб один человек. В Киеве и других городах Украины прозвучала серия взрывов: Минобороны РФ сообщило о групповом... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T21:47

2024-01-02T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атаковали Белгород: погиб один человек. В Киеве и других городах Украины прозвучала серия взрывов: Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса. Зеленский заявил о планах "изолировать Крым" в 2024 году. Турция заявила, что не пропустит через свои проливы британские минные тральщики для Украины. ВСУ за сутки потеряли более 700 военнослужащих и взвод танков Leopard-2. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Очередные украинские атаки на БелгородБоевики ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород и населенные пункты области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Днем в городе несколько раз звучала сирена ракетной опасности. Около 13:40 Минобороны России сообщило о том, что средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда "Ольха". Менее чем через 15 минут ведомство сообщило о перехвате еще пяти ракет, а затем – об уничтожении еще восьми аналогичных снарядов.Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки погиб мужчина – он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. Еще четыре человека пострадали в районе авторынка. Двоих – мужчину и женщину – забрала скорая помощь. У пострадавших осколочные ранения. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались. Пострадала еще одна женщина – она ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок.Групповой удар ВС России по украинским объектамРано утром во вторник в нескольких районах Киева, а также в Харькове и Кировограде прогремела серия взрывов.По данным украинских СМИ, столица подверглась одной из самых масштабных атак с начала СВО.Позже Минобороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам противника. В частности, в Киеве и пригородах поражены предприятия ВПК, выполнявшие заказы по производству ракет и беспилотников, ремонту вооружения и военной техники в Киеве. Также уничтожены места хранения западных ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения.Зеленский пригрозил Крыму "изоляцией"Во вторник британский журнал The Economist опубликовал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма".По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.По словам политика, киевский режим не может публично отказаться от планов "вернуть" утраченные территории, не может пойти на переговоры с РФ в силу ранее принятых официальных запретов. Поэтому из уст его лидеров звучат подобные угрозы.Турция не пропустит в Черное море минные тральщики для УкраиныВ администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана официально заявили, что Анкара не намерена пропускать через Босфор и Дарданеллы минные тральщики Sandown, которые Великобритания передала Украине для "повышения безопасности в Черном море".В канцелярии Эрдогана напомнили, что согласно конвенции Монтре черноморские проливы закрыты для военных кораблей России и Украины, и Анкара не намерена отступать от этой позиции.ВСУ потеряли за сутки 700 боевиков и взвод танков Leopard-2За прошедшие сутки в зоне специальной военной операции украинские войска потеряли более 700 военнослужащих убитыми и ранеными и свыше 80 единиц техники, в том числе семь танков.Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении: порядка 300 боевиков и 36 единиц различных вооружений и техники. Кроме того, в ДНР уничтодены два склада с боеприпасами двух бригад ВСУ.В свою очередь на Купянском направлении бойцы группировки "Запад" уничтожили взвод немецких танков Leopard-2. Российские военные вскрыли подготовку боевиков к атаке в районе населенного пункта Терны (Харьковская область) с привлечением бронетехники. Применив высокоточные боеприпасы, военнослужащие РФ уничтожили немецкие танки.

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https://crimea.ria.ru/20240102/seriya-vzryvov-progremela-v-nyu-yorke-1133960342.html

https://crimea.ria.ru/20240102/pyat-chelovek-pogibli-pri-stolknovenii-samoletov-v-aeroportu-tokio-1133958041.html

https://crimea.ria.ru/20240102/zabolevaemost-covid-19-situatsiya-v-rossii-i-v-krymu-1133957676.html

https://crimea.ria.ru/20240102/v-vilnyuse-proizoshlo-neskolko-vzryvov-gorit-zhilaya-mnogoetazhka-1133959204.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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