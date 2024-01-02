https://crimea.ria.ru/20240102/esche-pyat-raket-olkha-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1133956982.html
Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Еще пять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" сбиты над Белгородской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T13:57
2024-01-02T13:57
2024-01-02T14:17
министерство обороны рф
новости
белгородская область
пво
вооруженные силы россии
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_19e55efddf934d0292f3d773bd578f02.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Еще пять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" сбиты над Белгородской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять воздушных целей сбиты на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.Ранее в Белгороде дважды был запущен сигнал ракетной опасности. На данный момент сигнал ракетной опасности отменен.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении четырех ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Мэр Белгорода Валентин Демидов, что к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
https://crimea.ria.ru/20240102/vzryvy-na-ukraine-kiev-bez-sveta-i-vody-pozhary-v-kharkove-1133953151.html
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_7e435214955338f590f1a55529be2412.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, белгородская область, пво, вооруженные силы россии, вячеслав гладков
Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью – Минобороны
13:57 02.01.2024 (обновлено: 14:17 02.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Еще пять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" сбиты над Белгородской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Второго января т. г. около 13 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха. Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью", – говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять воздушных целей сбиты на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.
"По предварительным данным, есть одна пострадавшая – у женщины рваная рана левой кисти. Медиками скорой помощи осмотрена, отказалась от госпитализации. В Белгороде осколками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей. В Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль в селе Беловское. Информация уточняется", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее
в Белгороде дважды
был запущен сигнал ракетной опасности. На данный момент сигнал ракетной опасности отменен.
Ранее в Минобороны сообщили
об уничтожении четырех ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил
, что над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Мэр Белгорода Валентин Демидов, что к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей.
30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал
случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.
Читайте также на РИА Новости Крым: