https://crimea.ria.ru/20240102/esche-pyat-raket-olkha-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1133956982.html

Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью

Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью

Еще пять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" сбиты над Белгородской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T13:57

2024-01-02T13:57

2024-01-02T14:17

министерство обороны рф

новости

белгородская область

пво

вооруженные силы россии

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_19e55efddf934d0292f3d773bd578f02.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Еще пять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" сбиты над Белгородской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять воздушных целей сбиты на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.Ранее в Белгороде дважды был запущен сигнал ракетной опасности. На данный момент сигнал ракетной опасности отменен.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении четырех ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Мэр Белгорода Валентин Демидов, что к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

https://crimea.ria.ru/20240102/vzryvy-na-ukraine-kiev-bez-sveta-i-vody-pozhary-v-kharkove-1133953151.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, белгородская область, пво, вооруженные силы россии, вячеслав гладков