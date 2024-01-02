https://crimea.ria.ru/20240102/v-belgorode-snova-zvuchit-sirena-raketnoy-opasnosti-1133956277.html
В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости Крым, 02.01.2024
В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T13:19
2024-01-02T13:19
2024-01-02T13:26
белгород
вячеслав гладков
новости
происшествия
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Примерно час назад в Белгороде уже запускалась сирена ракетной опасности. Позднее Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты четыре воздушные цели.Беспрецедентную террористическую атаку на город ВСУ предприняли 30 декабря. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
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белгород, вячеслав гладков, новости, происшествия, белгородская область
В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности – Гладков
13:19 02.01.2024 (обновлено: 13:26 02.01.2024)