https://crimea.ria.ru/20240102/chetyre-rakety-olkha-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1133956753.html
Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью
ВСУ ударили по Белгородской области ракетами "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T13:43
2024-01-02T13:43
2024-01-02T13:46
белгородская область
новости
вячеслав гладков
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Белгородской области ракетами "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Мэр Белгорода Валентин Демидов, что к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
https://crimea.ria.ru/20240102/vzryvy-na-ukraine-kiev-bez-sveta-i-vody-pozhary-v-kharkove-1133953151.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, министерство обороны рф, пво
Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью – Минобороны
13:43 02.01.2024 (обновлено: 13:46 02.01.2024)