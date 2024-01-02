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Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью
ВСУ ударили по Белгородской области ракетами "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T13:43
2024-01-02T13:46
белгородская область
новости
вячеслав гладков
министерство обороны рф
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Белгородской области ракетами "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Мэр Белгорода Валентин Демидов, что к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, министерство обороны рф, пво
Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью

Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью – Минобороны

13:43 02.01.2024 (обновлено: 13:46 02.01.2024)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Белгородской области ракетами "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью", – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Мэр Белгорода Валентин Демидов, что к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей.
30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.
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14:09Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танков
13:57Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью
13:43Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью
13:31Крымский мост: в очереди сотни автомобилей
13:22Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены
13:19В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности
12:52На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина
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