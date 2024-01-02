https://crimea.ria.ru/20240102/v-belgorode-zapuschena-sirena-raketnoy-opasnosti-1133955005.html

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности - РИА Новости Крым, 02.01.2024

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде звучит сирена ракетной опасности, жители города должны спуститься в укрытия. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T12:16

2024-01-02T12:16

2024-01-02T12:17

белгород

новости

безопасность

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности, жители города должны спуститься в укрытия. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторНовый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер

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2024

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белгород, новости, безопасность, вячеслав гладков