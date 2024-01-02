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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности - РИА Новости Крым, 02.01.2024
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности, жители города должны спуститься в укрытия. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T12:16
2024-01-02T12:17
белгород
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности, жители города должны спуститься в укрытия. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторНовый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
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белгород, новости, безопасность, вячеслав гладков
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде звучит сигнал ракетной опасности – Гладков

12:16 02.01.2024 (обновлено: 12:17 02.01.2024)
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Белгороде звучит сирена ракетной опасности, жители города должны спуститься в укрытия. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал он в своем Telegram-канале.
30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.
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