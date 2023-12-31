https://crimea.ria.ru/20231231/novyy-obstrel-v-belgorodskoy-oblasti--pogib-pensioner-1133935354.html

Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер

Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер

ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. От осколков снаряда погиб пожилой мужчина, находившийся в этот момент в... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T15:51

2023-12-31T15:51

2023-12-31T15:51

всу (вооруженные силы украины)

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шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. От осколков снаряда погиб пожилой мужчина, находившийся в этот момент в продуктовом магазине. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Также, по словам губернатора, пострадала женщина - продавец магазина. Она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы, врачи оказывают раненой всю необходимую медицинскую помощь.Напомним, 30 декабря ВСУ предприняли обстрел Белгорода ракетами, начиненными кассетными боеприпасами, и снарядами РСЗО чешского производства. В результате трагедии погибло 24 человека, еще 108 получили ранения разной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 летЖители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре городаНебензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы

https://crimea.ria.ru/20231231/v-rezultate-ataki-na-belgorod-postradalo-18-detey-i-113-vzroslykh-1133935047.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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