Рейтинг@Mail.ru
Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231231/novyy-obstrel-v-belgorodskoy-oblasti--pogib-pensioner-1133935354.html
Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. От осколков снаряда погиб пожилой мужчина, находившийся в этот момент в... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T15:51
2023-12-31T15:51
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_bf4f5827a97a137955bbf282fe7ed3ff.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. От осколков снаряда погиб пожилой мужчина, находившийся в этот момент в продуктовом магазине. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Также, по словам губернатора, пострадала женщина - продавец магазина. Она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы, врачи оказывают раненой всю необходимую медицинскую помощь.Напомним, 30 декабря ВСУ предприняли обстрел Белгорода ракетами, начиненными кассетными боеприпасами, и снарядами РСЗО чешского производства. В результате трагедии погибло 24 человека, еще 108 получили ранения разной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 летЖители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре городаНебензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы
https://crimea.ria.ru/20231231/v-rezultate-ataki-na-belgorod-postradalo-18-detey-i-113-vzroslykh-1133935047.html
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_d2af356f23202c91461bab01cc782aa3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер

В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины снова погиб человек

15:51 31.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. От осколков снаряда погиб пожилой мужчина, находившийся в этот момент в продуктовом магазине. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"К большему горю, погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего…" - написал он в Telegram-канале.
Также, по словам губернатора, пострадала женщина - продавец магазина. Она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы, врачи оказывают раненой всю необходимую медицинскую помощь.
"В частном жилом секторе повреждений нет, осколками снаряда повреждены магазин и линия электропередачи. Оперативные службы и аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - сообщил губернатор.
Напомним, 30 декабря ВСУ предприняли обстрел Белгорода ракетами, начиненными кассетными боеприпасами, и снарядами РСЗО чешского производства. В результате трагедии погибло 24 человека, еще 108 получили ранения разной степени тяжести.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Небензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы
Больница - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
15:36
В результате атаки на Белгород пострадали 18 детей и 113 взрослых
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью
17:55Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео
17:38Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки
17:2014 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки
17:17На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах
17:02На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла
16:45Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового года
16:22Потрясающий праздник: Новый год на Камчатке начался с землетрясения
15:51Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
15:36В результате атаки на Белгород пострадали 18 детей и 113 взрослых
15:11В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
15:02В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
14:48Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости
14:17Новогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул
13:31Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
13:23Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших
13:21Движение по Крымскому мосту возобновлено
13:07Отбой воздушной тревоги в Севастополе
13:03Дым в Севастополе - власти назвали причину
12:44Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния