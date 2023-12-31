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Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. От осколков снаряда погиб пожилой мужчина, находившийся в этот момент в... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T15:51
2023-12-31T15:51
2023-12-31T15:51
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. От осколков снаряда погиб пожилой мужчина, находившийся в этот момент в продуктовом магазине. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Также, по словам губернатора, пострадала женщина - продавец магазина. Она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы, врачи оказывают раненой всю необходимую медицинскую помощь.Напомним, 30 декабря ВСУ предприняли обстрел Белгорода ракетами, начиненными кассетными боеприпасами, и снарядами РСЗО чешского производства. В результате трагедии погибло 24 человека, еще 108 получили ранения разной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 летЖители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре городаНебензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
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