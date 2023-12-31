https://crimea.ria.ru/20231231/nebenzya-vystupil-v-oon-po-atake-na-belgorod-glavnye-tezisy-1133930286.html

Небензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы

Небензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Небензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы

Россия удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Украиной атакой на Белгород, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T08:11

2023-12-31T08:11

2023-12-31T09:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Россия удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Украиной атакой на Белгород, заявил на заседании Совбеза международной организации постпред РФ Василий Небензя.Российский постпред добавил, что обстрелы мирных городов со стороны Украины свидетельствуют об агонии режима Зеленского, а все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.Он также назвал преднамеренным, неизбирательным и комбинированным удар ВСУ по Белгороду - "это акт терроризма".Чем больше угроз будет создавать России Киев, тем жестче будет действовать Россия, заявил Василий Небензя.Василий Небензя подчеркнул, что все "организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание".Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погибли 22 человека, включая детей, более 100 человек пострадали.В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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