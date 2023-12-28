Главное за день: 28 декабря
Главные события и заявления четверга 28 декабря
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Главные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью Дмитрию Киселеву. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о вероятном снижении объемов выдачи ипотеки в 2024 году. На мине в Черном море подорвалось гражданское судно. ВСУ потеряли еще 750 боевиков за сутки. В правительстве РФ сообщили о повышении зарплат учителей в регионах до среднероссийских. За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев раскрыл число поступивших в ВС РФ контрактников.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Вероятное снижение объемов выдачи ипотеки
Объемы выдачи ипотечных кредитов в России могут снизиться после рекордного 2023 года, но правительство примет меры по поддержке рынка.
"В следующем году будет немножко поменьше ипотеки, но мы все равно выработаем подходы, которые нам позволят поддерживать рынок ипотеки", – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В этом году прирост ипотечного портфеля составил более 4 трлн рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. В 2023 году россиянам выдали 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей - в полтора раза больше, чем в 2022 году. Это позволило улучшить жилищные условия около 4 млн семей.
На мине в Черном море подорвалось гражданское судно
Подрыв на мине судна под флагом Панамы произошел в Черном море. Эту информацию подтвердили Силы обороны юга Украины.
"Балкер направлялся под погрузку зерном к одному из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения", – говорится в сообщении.
Девять провальных атак и потери ВСУ
Российские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства, сообщает Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области", – добавили в оборонном ведомстве.
Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских
Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил Мишустин и поручил подготовить соответствующее решение.
"По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего – чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", – сказал Мишустин.
Главные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью Дмитрию Киселеву
Россия за последний год стала существенно крепче вопреки усилиям Запада - это, по мнению Лаврова, главное достижение страны с начала года.
"Россия стала за этот год существенно крепче, и единство наше возросло значительно. Я уверен, что они этого не хотели. Хотели, наоборот, разобщения страны, выступления против спецоперации, санкции должны были взбудоражить народ, поднять протестные волны, но добились сплочения страны, сплочения народа", - сказал Лавров.
"Формула мира" Зеленского
"Формулу мира" Зеленского Лавров назвал "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.
"Запад говорит: "вот десять пунктов Зеленского, ни шагу в сторону – ни влево, ни вправо, ни назад – только вперед, утвердить, как они есть". Это такая "разводка", говоря по-русски, извините за жаргон", – пояснил министр.
Попытки Запада объявить Украину победителем Лавров прокомментировал так: "То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства". Запад сегодня меняет свою тактику, чтобы как можно скорее выйти из украинского конфликта и тяжелой экономической ситуации, но при этом не потерять свое лицо.
"Сейчас свое не отдадим"
Поддерживая требования о возвращении Украины к границам 1991 года, Запад соглашается с геноцидом русскоговорящего большинства, проживающего на новых территориях РФ, в том числе в Крыму – Россия этого не допустит.
"Секретарь совета безопасности Украины Данилов, Буданов (глава ГУР Минобороны Украины – ред.) заявляют: "Мы заберем Крым, а русню будем убивать" – это же вот как описывается. Объективным фактом является то, что мы - один разделенный народ, подавляющее большинство на Украине всегда говорили по-русски. Когда Украина была верна декларациям о независимости, тогда мы жили нормально… Сейчас свое не отдадим – Путин об этом говорит давно", – констатировал Лавров.
Лукавые речи Запада
США назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, предупредил министр и назвал главное отличие политики РФ от политики Запада.
"Лукавые речи всегда отличали наших западных коллег. Мы всегда стараемся говорить правду, говорить прямо. Это особенно необходимо в нынешних условиях, когда все должны знать, кто есть кто, кто чего стоит и кто к чему стремится", - убежден министр.
Он добавил, что Москва также стремится "к выполнению самого главного принципа, который заложен в уставе ООН и который гласит: "уважение суверенного равенства государств".
Средство смены режимов
Весь мир уже устал от доллара, который превращается в средство смены режимов, а США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции.
"Движение к более справедливому миропорядку, экономическому миропорядку, оно, конечно, неостановимо. На саммите того же БРИКС была поставлена очень четкая задача и даже требование выдвинуто - дайте членам БРИКС и другим развивающимся странам квоты в Международном валютном фоне и Всемирном банке, которые отражают их реальный экономический вес. Не хотят, еще одно проявление того, как США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции", - сказал он.
Задача российской дипломатии
Также глава российского внешнеполитического ведомства обозначил главную задачу российской дипломатии на грядущий год:
"Задача - обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение".
За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике награды получили 45 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Вручение государственных наград отличившимся бойцам осуществляется непосредственно на передовой.
"За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены государственными наградами. Боевые награды – ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость", а также Георгиевские кресты VI степени 45 отличившимся военнослужащим вручил заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров", – цитирует Минобороны РИА Новости.
Сколько контрактников поступили в армию России за год
500 тысяч контрактников поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Такое заявление сделал замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"С 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек", - написал Медведев в своем Telegram-канале.