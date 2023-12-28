https://crimea.ria.ru/20231228/glavnoe-za-den-28-dekabrya-1133885792.html

Главное за день: 28 декабря

Главное за день: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Главное за день: 28 декабря

Главные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью Дмитрию Киселеву. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о вероятном снижении объемов выдачи ипотеки в... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T22:45

2023-12-28T22:45

2023-12-28T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Главные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью Дмитрию Киселеву. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о вероятном снижении объемов выдачи ипотеки в 2024 году. На мине в Черном море подорвалось гражданское судно. ВСУ потеряли еще 750 боевиков за сутки. В правительстве РФ сообщили о повышении зарплат учителей в регионах до среднероссийских. За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев раскрыл число поступивших в ВС РФ контрактников.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вероятное снижение объемов выдачи ипотекиОбъемы выдачи ипотечных кредитов в России могут снизиться после рекордного 2023 года, но правительство примет меры по поддержке рынка.В этом году прирост ипотечного портфеля составил более 4 трлн рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. В 2023 году россиянам выдали 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей - в полтора раза больше, чем в 2022 году. Это позволило улучшить жилищные условия около 4 млн семей.На мине в Черном море подорвалось гражданское судноПодрыв на мине судна под флагом Панамы произошел в Черном море. Эту информацию подтвердили Силы обороны юга Украины."Балкер направлялся под погрузку зерном к одному из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения", – говорится в сообщении.Девять провальных атак и потери ВСУРоссийские военные за минувшие сутки отразили еще девять вражеских атак, уничтожив 750 украинских боевиков, а также боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства, сообщает Минобороны России.Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийскихЗарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил Мишустин и поручил подготовить соответствующее решение."По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего – чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", – сказал Мишустин.Главные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью Дмитрию КиселевуРоссия за последний год стала существенно крепче вопреки усилиям Запада - это, по мнению Лаврова, главное достижение страны с начала года."Россия стала за этот год существенно крепче, и единство наше возросло значительно. Я уверен, что они этого не хотели. Хотели, наоборот, разобщения страны, выступления против спецоперации, санкции должны были взбудоражить народ, поднять протестные волны, но добились сплочения страны, сплочения народа", - сказал Лавров."Формула мира" Зеленского"Формулу мира" Зеленского Лавров назвал "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.Попытки Запада объявить Украину победителем Лавров прокомментировал так: "То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства". Запад сегодня меняет свою тактику, чтобы как можно скорее выйти из украинского конфликта и тяжелой экономической ситуации, но при этом не потерять свое лицо."Сейчас свое не отдадим"Поддерживая требования о возвращении Украины к границам 1991 года, Запад соглашается с геноцидом русскоговорящего большинства, проживающего на новых территориях РФ, в том числе в Крыму – Россия этого не допустит.Лукавые речи ЗападаСША назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, предупредил министр и назвал главное отличие политики РФ от политики Запада.Он добавил, что Москва также стремится "к выполнению самого главного принципа, который заложен в уставе ООН и который гласит: "уважение суверенного равенства государств".Средство смены режимовВесь мир уже устал от доллара, который превращается в средство смены режимов, а США уродуют свои же собственные принципы честной конкуренции.Задача российской дипломатииТакже глава российского внешнеполитического ведомства обозначил главную задачу российской дипломатии на грядущий год:"Задача - обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение".За освобождение Марьинки: 45 военных получили наградыЗа освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике награды получили 45 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Вручение государственных наград отличившимся бойцам осуществляется непосредственно на передовой."За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены государственными наградами. Боевые награды – ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость", а также Георгиевские кресты VI степени 45 отличившимся военнослужащим вручил заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров", – цитирует Минобороны РИА Новости.Сколько контрактников поступили в армию России за год500 тысяч контрактников поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Такое заявление сделал замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев."С 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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