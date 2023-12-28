https://crimea.ria.ru/20231228/skolko-kontraktnikov-postupili-v-armiyu-rossii-za-god-1133874724.html
Сколько контрактников поступили в армию России за год
Сколько контрактников поступили в армию России за год - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Сколько контрактников поступили в армию России за год
500 тысяч контрактников поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T13:50
2023-12-28T13:50
2023-12-28T13:50
дмитрий медведев
мнения
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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россия
служба по контракту
служба в вс рф по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. 500 тысяч контрактников поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Такое заявление сделал замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, спецоперация продолжится, ее целью остается разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. Еще одна цель, "явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная", - смещение правящего бандеровского режима. Также зампред российского Совбеза назвал Одессу, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев временно оккупированными русскими городами."А так – да "переговоры", конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - считает Медведев.В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка, насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру ранее привел президент России Владимир Путин во время "Прямой линии". Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом"США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевГодовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
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дмитрий медведев, мнения, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, служба по контракту, служба в вс рф по контракту
Сколько контрактников поступили в армию России за год
Медведев: полмиллиона контрактников поступили на службу в армию России с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. 500 тысяч контрактников поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Такое заявление сделал замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"С 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, спецоперация продолжится, ее целью остается разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. Еще одна цель, "явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная", - смещение правящего бандеровского режима. Также зампред российского Совбеза назвал Одессу, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев временно оккупированными русскими городами.
"А так – да "переговоры", конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - считает Медведев.
В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка,
насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру ранее привел президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".
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