https://crimea.ria.ru/20231228/skolko-kontraktnikov-postupili-v-armiyu-rossii-za-god-1133874724.html

Сколько контрактников поступили в армию России за год

Сколько контрактников поступили в армию России за год - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Сколько контрактников поступили в армию России за год

500 тысяч контрактников поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T13:50

2023-12-28T13:50

2023-12-28T13:50

дмитрий медведев

мнения

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

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служба по контракту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. 500 тысяч контрактников поступили с начала года на службу в российскую армию, состояние Вооруженных сил РФ позволяет не сомневаться - все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Такое заявление сделал замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, спецоперация продолжится, ее целью остается разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. Еще одна цель, "явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная", - смещение правящего бандеровского режима. Также зампред российского Совбеза назвал Одессу, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев временно оккупированными русскими городами."А так – да "переговоры", конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - считает Медведев.В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка, насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру ранее привел президент России Владимир Путин во время "Прямой линии". Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом"США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевГодовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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