https://crimea.ria.ru/20231228/zarplaty-uchiteley-v-regionakh-podnimut-do-srednerossiyskikh-1133882205.html

Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских

Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских

Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил Мишустин и поручил подготовить... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T16:58

2023-12-28T16:58

2023-12-28T16:58

образование в крыму и севастополе

образование в россии

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил Мишустин и поручил подготовить соответствующее решение.Он напомнил, что в ходе заседания Госсовета президент Владимир Путин подчеркнул, что труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах.Премьер также указал на необходимость улучшения условий труда учителей, освобождения их от излишней нагрузки."Кстати, мы проводим специальный эксперимент по этому поводу. И есть уже подвижки. Здесь нужно все закончить к сроку, как мы договаривались", - добавил он. Еще одна задача – четкое определение обязанностей классных руководителей.Кроме того, внедрение адресных мер поддержки и распространение лучших практик регионов по этому направлению позволит выполнить задачу по привлечению в профессию молодых кадров и выпускников профильных вузов.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за годСколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуЗапрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии, михаил мишустин, россия, зарплата, новости