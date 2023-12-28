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Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских
Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских
Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил Мишустин и поручил подготовить... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T16:58
2023-12-28T16:58
образование в крыму и севастополе
образование в россии
михаил мишустин
россия
зарплата
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил Мишустин и поручил подготовить соответствующее решение.Он напомнил, что в ходе заседания Госсовета президент Владимир Путин подчеркнул, что труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах.Премьер также указал на необходимость улучшения условий труда учителей, освобождения их от излишней нагрузки."Кстати, мы проводим специальный эксперимент по этому поводу. И есть уже подвижки. Здесь нужно все закончить к сроку, как мы договаривались", - добавил он. Еще одна задача – четкое определение обязанностей классных руководителей.Кроме того, внедрение адресных мер поддержки и распространение лучших практик регионов по этому направлению позволит выполнить задачу по привлечению в профессию молодых кадров и выпускников профильных вузов.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за годСколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуЗапрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, михаил мишустин, россия, зарплата, новости
Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских

Мишустин: зарплаты педагогов в регионах поднимут до уровня средних по стране

16:58 28.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил Мишустин и поручил подготовить соответствующее решение.
Он напомнил, что в ходе заседания Госсовета президент Владимир Путин подчеркнул, что труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах.
"По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего – чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", – сказал Мишустин.
Премьер также указал на необходимость улучшения условий труда учителей, освобождения их от излишней нагрузки.
"Кстати, мы проводим специальный эксперимент по этому поводу. И есть уже подвижки. Здесь нужно все закончить к сроку, как мы договаривались", - добавил он.
Еще одна задача – четкое определение обязанностей классных руководителей.
Кроме того, внедрение адресных мер поддержки и распространение лучших практик регионов по этому направлению позволит выполнить задачу по привлечению в профессию молодых кадров и выпускников профильных вузов.
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Образование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииМихаил МишустинРоссияЗарплатаНовости
 
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