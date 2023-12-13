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Главное за день: 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Главное за день: 13 декабря
Главное за день: 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Главное за день: 13 декабря
Российские военные уничтожили цеха сборки украинских беспилотников, склад горючего и еще сотни боевиков ВСУ. Байден пообещал помогать киевскому режиму, "пока... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T22:54
2023-12-13T22:54
главное за день
новости сво
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
владимир зеленский (президент украины)
виктор орбан
олаф шольц
в мире
цены на куриные яйца
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цеха сборки украинских беспилотников, склад горючего и еще сотни боевиков ВСУ. Байден пообещал помогать киевскому режиму, "пока есть такая возможность". Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева. Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. В Белгородской области машина с людьми подорвалась на мине. Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек. Более миллиарда куриных яиц поставят в Россию из Азербайджана и Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВооруженные силы России за сутки разбили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников и склады с горючим и боеприпасами для ВСУ, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сбили шесть украинских беспилотников над Донбаассом. ВСУ потеряли почти 400 боевиков и тяжелую технику на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Итоги американского визита ЗеленскогоБез дополнительного финансирования США не смогут оказывать помощь Киеву, однако, пока есть такая возможность, поставки оружия продолжатся. Об этом заявил американский президент Джо Байден после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. При этом, риторика Байдена в целом поменялась, отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он считает, что американская администрация изменила взгляд на "победу" Украины в конфликте. Теперь "победа по Байдену" означает, что Украина "просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова". Оценку заявлениям Зеленского в Вашингтоне дал доктор политических наук, профессор Александр Гусев. По его мнению, слова украинского президента о "победах" Украины в Черном море и "успехах" ВСУ на фронте, а также реакция на все это сенаторов и президента Джо Байдена, свидетельствуют о том, что России предстоит готовиться к новому этапу конфликта. Деньги немцев для КиеваГермания утвердила в бюджете на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев, заявил канцлер Олаф Шольц. В ходе совместной с канцлером пресс-конференции министр финансов Кристиан Линднер пояснил, что речь о прямой помощи, помимо той, что уже оказывается через различные фонды Евросоюза. Заявление Орбана по Украине и ЕСВенгрия не допустит, чтобы Евросоюз "совершил ужасную ошибку" и начал переговоры о вступлении Украины в объединение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner. По его словам, Украина находится "не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении". Орбан убежден, что страны Евросоюза, приняв в свой состав Украину, "причинят себе вред", поскольку не продумали последствия ее вступления для сельского хозяйства стран-членов. Он подчеркнул, что путь обсуждения начала переговоров о членстве Украины в ЕС "уже закрыт, потому что Венгрия на это не согласится". Орбан также выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, даже с помощью Запада. ЧП в Белгородской областиМашина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области, пострадали три человека, у одного из них частичная ампутация нижних конечностей, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим людям оказывается. ДТП с автобусом во Владимирской областиДевятнадцать человек пострадали в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, водитель погиб.В автобусе находились учителя из Костромской области, которые направлялись в Москву на торжественное мероприятие, приуроченное к закрытию Года педагога и наставника. По данным прокуратуры Владимирской области, автобус врезался в двигавшийся впереди него грузовой автомобиль. По факту ДТП начата проверка. Поставки куриных яиц в РоссиюБолее миллиарда куриных яиц из Азербайджана и Турции поступят на полки российских магазинов. Первые партии ожидаются уже на этой неделе, сообщила 13 декабря пресс-служба Минсельхоза РФ. В этой связи в министерстве ожидают стабилизации цен на яйцо уже в течение ближайшего месяца. В качестве оперативной меры для наполнения внутреннего рынка было принято решение обнулить импортные пошлины. Сейчас продолжаются переговоры об увеличении поставок из дружественных стран.
https://crimea.ria.ru/20231213/kholod-i-prezrenie-ekspert-podvel-itog-vizita-zelenskogo-v-ssha-1133505668.html
https://crimea.ria.ru/20231213/kolyadki-po-zelenski-pochem-zrk-patriot-dlya-kieva-i-pochemu-ikh-ne-budet-1133519249.html
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белгородская область
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главное за день, новости сво, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины), виктор орбан, олаф шольц, в мире, цены на куриные яйца, белгородская область, происшествия, мнения, политика, экономика
Главное за день: 13 декабря

Главные события и заявления среды, 13 декабря

22:54 13.12.2023
 
© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цеха сборки украинских беспилотников, склад горючего и еще сотни боевиков ВСУ. Байден пообещал помогать киевскому режиму, "пока есть такая возможность". Германия заложила в бюджет 14 миллиардов евро для Киева. Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. В Белгородской области машина с людьми подорвалась на мине. Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек. Более миллиарда куриных яиц поставят в Россию из Азербайджана и Турции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Вооруженные силы России за сутки разбили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников и склады с горючим и боеприпасами для ВСУ, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сбили шесть украинских беспилотников над Донбаассом. ВСУ потеряли почти 400 боевиков и тяжелую технику на Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Итоги американского визита Зеленского

Без дополнительного финансирования США не смогут оказывать помощь Киеву, однако, пока есть такая возможность, поставки оружия продолжатся. Об этом заявил американский президент Джо Байден после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
При этом, риторика Байдена в целом поменялась, отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он считает, что американская администрация изменила взгляд на "победу" Украины в конфликте. Теперь "победа по Байдену" означает, что Украина "просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова".
Оценку заявлениям Зеленского в Вашингтоне дал доктор политических наук, профессор Александр Гусев. По его мнению, слова украинского президента о "победах" Украины в Черном море и "успехах" ВСУ на фронте, а также реакция на все это сенаторов и президента Джо Байдена, свидетельствуют о том, что России предстоит готовиться к новому этапу конфликта.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прибывают на пресс-конференцию в Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия, 12 декабря 2023 года. (Фото Mandel NGAN/AFP) - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
11:18Эксклюзивы РИА Новости Крым
Холод и презрение: эксперт подвел итог визита Зеленского в США

Деньги немцев для Киева

Германия утвердила в бюджете на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев, заявил канцлер Олаф Шольц. В ходе совместной с канцлером пресс-конференции министр финансов Кристиан Линднер пояснил, что речь о прямой помощи, помимо той, что уже оказывается через различные фонды Евросоюза.

Заявление Орбана по Украине и ЕС

Венгрия не допустит, чтобы Евросоюз "совершил ужасную ошибку" и начал переговоры о вступлении Украины в объединение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner. По его словам, Украина находится "не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении".
Орбан убежден, что страны Евросоюза, приняв в свой состав Украину, "причинят себе вред", поскольку не продумали последствия ее вступления для сельского хозяйства стран-членов. Он подчеркнул, что путь обсуждения начала переговоров о членстве Украины в ЕС "уже закрыт, потому что Венгрия на это не согласится". Орбан также выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, даже с помощью Запада.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса PATRIOT - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
19:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
Колядки по-Зеленски: почем ЗРК Patriot для Киева и почему их не будет

ЧП в Белгородской области

Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области, пострадали три человека, у одного из них частичная ампутация нижних конечностей, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим людям оказывается.

ДТП с автобусом во Владимирской области

Девятнадцать человек пострадали в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, водитель погиб.
В автобусе находились учителя из Костромской области, которые направлялись в Москву на торжественное мероприятие, приуроченное к закрытию Года педагога и наставника. По данным прокуратуры Владимирской области, автобус врезался в двигавшийся впереди него грузовой автомобиль. По факту ДТП начата проверка.
Пожар в Одессе (Украина) - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
10:28
В Одессе разрушена припортовая инфраструктура

Поставки куриных яиц в Россию

Более миллиарда куриных яиц из Азербайджана и Турции поступят на полки российских магазинов. Первые партии ожидаются уже на этой неделе, сообщила 13 декабря пресс-служба Минсельхоза РФ.
В этой связи в министерстве ожидают стабилизации цен на яйцо уже в течение ближайшего месяца. В качестве оперативной меры для наполнения внутреннего рынка было принято решение обнулить импортные пошлины. Сейчас продолжаются переговоры об увеличении поставок из дружественных стран.
Здание терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
22:12
Главные новости Крыма: 13 декабря
 
Главное за деньНовости СВОДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Владимир Зеленский (президент Украины)Виктор ОрбанОлаф ШольцВ миреЦены на куриные яйцаБелгородская областьПроисшествияМненияПолитикаЭкономика
 
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Заголовок открываемого материала
22:54Главное за день: 13 декабря
22:12Главные новости Крыма: 13 декабря
21:50Зеленский попросился к Туску
21:38Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза
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20:35Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
20:09Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждение
19:58В Новороссийске будут стрелять
19:53Колядки по-Зеленски: почем ЗРК Patriot для Киева и почему их не будет
19:25Служба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадами
18:43Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС
18:17Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых
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17:34Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте
17:21Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории
17:06Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек
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