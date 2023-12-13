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Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек
Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек
Девятнадцать человек пострадали в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, водитель погиб. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T17:06
2023-12-13T17:06
2023-12-13T17:06
происшествия
дтп
ярославская область
новости
сергей ситников
владимирская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Девятнадцать человек пострадали в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, водитель погиб. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает губернатор Костромской области Сергей Ситников.Уточняется, что в автобусе находились учителя из Костромской области, которые направлялись в Москву на торжественное мероприятие, приуроченное к закрытию Года педагога и наставника.Пострадавшие в ДТП учителя доставлены в районную больницу города Александров Владимирской области.Сам он выехал в районную больницу Александрова.Также известно, что на месте аварии погиб водитель автобуса.Власти уточняют, что автобус был арендован у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.По данным прокуратуры Владимирской области, автобус врезался в двигавшийся впереди него грузовой автомобиль. По факту ДТП начата проверка.Ранее на Кубани произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и маршрутного автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на Кубани: два человека погибли и четверо пострадалиЧетверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в СевастополеДевочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Крыму
ярославская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, дтп, ярославская область, новости, сергей ситников, владимирская область
Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек
В ДТП с автобусом под Ярославлем пострадали 19 учителей – водитель погиб
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Девятнадцать человек пострадали в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, водитель погиб. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Уточняется, что в автобусе находились учителя из Костромской области, которые направлялись в Москву на торжественное мероприятие, приуроченное к закрытию Года педагога и наставника.
Пострадавшие в ДТП учителя доставлены в районную больницу города Александров Владимирской области.
"Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных – травмы легкой степени. Они проходят комплексное обследование, после которого в самое ближайшее время будут доставлены домой. Среди педагогов погибших нет", - написал в своем Telegram-канале Сергей Ситников.
Сам он выехал в районную больницу Александрова.
Также известно, что на месте аварии погиб водитель автобуса.
Власти уточняют, что автобус был арендован у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.
По данным прокуратуры Владимирской области, автобус врезался в двигавшийся впереди него грузовой автомобиль. По факту ДТП начата проверка.
Ранее на Кубани произошло смертельное ДТП
с участием бензовоза и маршрутного автобуса.
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