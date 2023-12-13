https://crimea.ria.ru/20231213/avtobus-s-uchitelyami-popal-v-dtp--raneny-19-chelovek-1133518230.html

Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек

Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Автобус с учителями попал в ДТП – ранены 19 человек

Девятнадцать человек пострадали в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, водитель погиб. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T17:06

2023-12-13T17:06

2023-12-13T17:06

происшествия

дтп

ярославская область

новости

сергей ситников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Девятнадцать человек пострадали в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей, водитель погиб. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает губернатор Костромской области Сергей Ситников.Уточняется, что в автобусе находились учителя из Костромской области, которые направлялись в Москву на торжественное мероприятие, приуроченное к закрытию Года педагога и наставника.Пострадавшие в ДТП учителя доставлены в районную больницу города Александров Владимирской области.Сам он выехал в районную больницу Александрова.Также известно, что на месте аварии погиб водитель автобуса.Власти уточняют, что автобус был арендован у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.По данным прокуратуры Владимирской области, автобус врезался в двигавшийся впереди него грузовой автомобиль. По факту ДТП начата проверка.Ранее на Кубани произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и маршрутного автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на Кубани: два человека погибли и четверо пострадалиЧетверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в СевастополеДевочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Крыму

ярославская область

владимирская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, ярославская область, новости, сергей ситников, владимирская область