https://crimea.ria.ru/20231209/glavnoe-za-den-9-dekabrya-1133425097.html

Главное за день: 9 декабря

Главное за день: 9 декабря - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Главное за день: 9 декабря

Военный аэродром и места производства ракет и снарядов для РСЗО уничтожены на Украине. Умеров снова заговорил о подготовке к "захвату" Крыма в 2024 году. В... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T20:59

2023-12-09T20:59

2023-12-09T20:59

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стрельба в школе брянска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Военный аэродром и места производства ракет и снарядов для РСЗО уничтожены на Украине. Умеров снова заговорил о подготовке к "захвату" Крыма в 2024 году. В Брянске арестованы представители ЧОП по делу о стрельбе в школе. В Соборной мечети в Симферополе прошло первое в ее истории богослужение. Крым презентует сферу туризма в Москве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поражен военный аэродром и места сборки "Громов"Российские войска поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино в Николаевской области и нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства оперативно-тактических ракет "Гром", боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" для вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны. Также уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе города Волчанск в Харьковской области, живая сила и военная техника противника в 118-ти районах.За сутки ВСУ лишились более 525 военнослужащих, предприняв семь самоубийственных атак на трех направлениях. Опасное положение Киева и драка в БолгарииВ западных СМИ распространяются цитаты из интервью супруги украинского президента Елены Зеленской о том, что Украина "в смертельной опасности". Первая леди обвиняет в сложившейся ситуации Запад, который показывает "признаки того, что страстное желание помочь Украине может угаснуть".Тем временем очередной скандал из-а Киева вспыхнул в Европе: в Болгарии в ходе обсуждения передачи старых БТР Украине депутаты подрались прямо в здании парламента. Умеров грезит о КрымеГлава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда". При этом директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов остудил пыл главы украинского оборонного ведомства четким примером действий российских сил в случае угроз.Арест представителей ЧОП по делу о стрельбе в БрянскеСоветский районный суд Брянска заключил под стражу до 6 февраля 2024 года сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в гимназии №5, в время которой 14-летняя ученица расстреляла одноклассников, после чего убила себя. "По версии органов следствия, охранница… допустила в здание МБОУ "Гимназия № 5" ученицу с охотничьим ружьем, из которого девочка выстрелила в одноклассников. Двое учеников погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили огнестрельные ранения", – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, двум пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска подросткам сделаны операции в Москве, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Один из них находится в медикаментозном сне. Еще трое детей, которые проходят лечение в брянской больнице, находятся в состоянии средней тяжести. Первое богослужение в Соборной мечети КрымаВ Симферополе, в главном молельном зале Соборной мечети, строительство которой подходит к концу, прошел первый намаз, участие в котором приняли 350 человек со всего Крыма.Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил настоящую свободу для верующих в России и поблагодарил президента за строительство соборной мечети в Симферополе. О том, как росла самая большая и красивая в Крыму Соборная мечеть, а вместе с ней воплощалась мечта, которую несколько десятилетий лелеяли все мусульмане полуострова, РИА Новости Крым рассказали архитекторы и строители.Крым презентует сферу туризма в МосквеДекада туризма Крыма открылась на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщили в минкурортов республики.В течение 10 дней работа крымского стенда будет посвящена четырем направлениям: "Крым – детям", "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями" и "В Крым за вкусом"."Десять дней на стенде Республики Крым будут посвящены достижениям в санаторно-курортной и туристической отрасли, знакомству с природным, оздоровительным, культурно-познавательным потенциалом полуострова", – сообщил глава ведомства Вадим Волченко.

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https://crimea.ria.ru/20231209/zakharova-nazvala-usloviya-mira-mezhdu-rossiey-s-ukrainoy-1133423917.html

https://crimea.ria.ru/20231209/zakon-o-taksi-sozdast-ponyatnye-pravila-igry-v-sfere-perevozok-kryma-1133404253.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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