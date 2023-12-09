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Главное за день: 9 декабря - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Главное за день: 9 декабря
Главное за день: 9 декабря - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Главное за день: 9 декабря
Военный аэродром и места производства ракет и снарядов для РСЗО уничтожены на Украине. Умеров снова заговорил о подготовке к "захвату" Крыма в 2024 году. В... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T20:59
2023-12-09T20:59
россия
крым
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
рустем умеров
юрий кнутов
туризм в крыму
внутренний туризм
общество
стрельба в школе брянска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Военный аэродром и места производства ракет и снарядов для РСЗО уничтожены на Украине. Умеров снова заговорил о подготовке к "захвату" Крыма в 2024 году. В Брянске арестованы представители ЧОП по делу о стрельбе в школе. В Соборной мечети в Симферополе прошло первое в ее истории богослужение. Крым презентует сферу туризма в Москве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поражен военный аэродром и места сборки "Громов"Российские войска поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино в Николаевской области и нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства оперативно-тактических ракет "Гром", боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" для вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны. Также уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе города Волчанск в Харьковской области, живая сила и военная техника противника в 118-ти районах.За сутки ВСУ лишились более 525 военнослужащих, предприняв семь самоубийственных атак на трех направлениях. Опасное положение Киева и драка в БолгарииВ западных СМИ распространяются цитаты из интервью супруги украинского президента Елены Зеленской о том, что Украина "в смертельной опасности". Первая леди обвиняет в сложившейся ситуации Запад, который показывает "признаки того, что страстное желание помочь Украине может угаснуть".Тем временем очередной скандал из-а Киева вспыхнул в Европе: в Болгарии в ходе обсуждения передачи старых БТР Украине депутаты подрались прямо в здании парламента. Умеров грезит о КрымеГлава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда". При этом директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов остудил пыл главы украинского оборонного ведомства четким примером действий российских сил в случае угроз.Арест представителей ЧОП по делу о стрельбе в БрянскеСоветский районный суд Брянска заключил под стражу до 6 февраля 2024 года сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в гимназии №5, в время которой 14-летняя ученица расстреляла одноклассников, после чего убила себя. "По версии органов следствия, охранница… допустила в здание МБОУ "Гимназия № 5" ученицу с охотничьим ружьем, из которого девочка выстрелила в одноклассников. Двое учеников погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили огнестрельные ранения", – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, двум пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска подросткам сделаны операции в Москве, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Один из них находится в медикаментозном сне. Еще трое детей, которые проходят лечение в брянской больнице, находятся в состоянии средней тяжести. Первое богослужение в Соборной мечети КрымаВ Симферополе, в главном молельном зале Соборной мечети, строительство которой подходит к концу, прошел первый намаз, участие в котором приняли 350 человек со всего Крыма.Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил настоящую свободу для верующих в России и поблагодарил президента за строительство соборной мечети в Симферополе. О том, как росла самая большая и красивая в Крыму Соборная мечеть, а вместе с ней воплощалась мечта, которую несколько десятилетий лелеяли все мусульмане полуострова, РИА Новости Крым рассказали архитекторы и строители.Крым презентует сферу туризма в МосквеДекада туризма Крыма открылась на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщили в минкурортов республики.В течение 10 дней работа крымского стенда будет посвящена четырем направлениям: "Крым – детям", "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями" и "В Крым за вкусом"."Десять дней на стенде Республики Крым будут посвящены достижениям в санаторно-курортной и туристической отрасли, знакомству с природным, оздоровительным, культурно-познавательным потенциалом полуострова", – сообщил глава ведомства Вадим Волченко.
https://crimea.ria.ru/20231209/zadacha--ostanovit-krov-kak-vyzhit-posle-raneniya-v-krasnoy-zone-1133423520.html
https://crimea.ria.ru/20231209/zakharova-nazvala-usloviya-mira-mezhdu-rossiey-s-ukrainoy-1133423917.html
https://crimea.ria.ru/20231209/zakon-o-taksi-sozdast-ponyatnye-pravila-igry-v-sfere-perevozok-kryma-1133404253.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, крым, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, рустем умеров, юрий кнутов, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, стрельба в школе брянска, новости, главное за день
Главное за день: 9 декабря

Главные события и заявления субботы, 9 декабря

20:59 09.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Военный аэродром и места производства ракет и снарядов для РСЗО уничтожены на Украине. Умеров снова заговорил о подготовке к "захвату" Крыма в 2024 году. В Брянске арестованы представители ЧОП по делу о стрельбе в школе. В Соборной мечети в Симферополе прошло первое в ее истории богослужение. Крым презентует сферу туризма в Москве.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Поражен военный аэродром и места сборки "Громов"

Российские войска поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино в Николаевской области и нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам производства оперативно-тактических ракет "Гром", боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" для вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.
Также уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе города Волчанск в Харьковской области, живая сила и военная техника противника в 118-ти районах.
За сутки ВСУ лишились более 525 военнослужащих, предприняв семь самоубийственных атак на трех направлениях.
Старший инструктор по тактической медицине и боевой подготовке с позывным Дульдурга
18:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне

Опасное положение Киева и драка в Болгарии

В западных СМИ распространяются цитаты из интервью супруги украинского президента Елены Зеленской о том, что Украина "в смертельной опасности". Первая леди обвиняет в сложившейся ситуации Запад, который показывает "признаки того, что страстное желание помочь Украине может угаснуть".
Тем временем очередной скандал из-а Киева вспыхнул в Европе: в Болгарии в ходе обсуждения передачи старых БТР Украине депутаты подрались прямо в здании парламента.

Умеров грезит о Крыме

Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда".
При этом директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов остудил пыл главы украинского оборонного ведомства четким примером действий российских сил в случае угроз.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
19:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной

Арест представителей ЧОП по делу о стрельбе в Брянске

Советский районный суд Брянска заключил под стражу до 6 февраля 2024 года сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в гимназии №5, в время которой 14-летняя ученица расстреляла одноклассников, после чего убила себя.
"По версии органов следствия, охранница… допустила в здание МБОУ "Гимназия № 5" ученицу с охотничьим ружьем, из которого девочка выстрелила в одноклассников. Двое учеников погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили огнестрельные ранения", – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, двум пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска подросткам сделаны операции в Москве, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Один из них находится в медикаментозном сне. Еще трое детей, которые проходят лечение в брянской больнице, находятся в состоянии средней тяжести.

Первое богослужение в Соборной мечети Крыма

В Симферополе, в главном молельном зале Соборной мечети, строительство которой подходит к концу, прошел первый намаз, участие в котором приняли 350 человек со всего Крыма.
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил настоящую свободу для верующих в России и поблагодарил президента за строительство соборной мечети в Симферополе.
О том, как росла самая большая и красивая в Крыму Соборная мечеть, а вместе с ней воплощалась мечта, которую несколько десятилетий лелеяли все мусульмане полуострова, РИА Новости Крым рассказали архитекторы и строители.

Крым презентует сферу туризма в Москве

Декада туризма Крыма открылась на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщили в минкурортов республики.
В течение 10 дней работа крымского стенда будет посвящена четырем направлениям: "Крым – детям", "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями" и "В Крым за вкусом".
"Десять дней на стенде Республики Крым будут посвящены достижениям в санаторно-курортной и туристической отрасли, знакомству с природным, оздоровительным, культурно-познавательным потенциалом полуострова", – сообщил глава ведомства Вадим Волченко.
Заснеженное такси - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
08:35Радио "Спутник в Крыму"
Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма
 
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21:19Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
20:59Главное за день: 9 декабря
20:37Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ
20:06Силовики устанавливают причину взрыва в центре Симферополя
19:56Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей
19:39Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной
19:14Крымский мост свободен для проезда
19:00Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
18:21Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне
18:01Неистово горжусь: Симоньян поздравила "Россию сегодня" с юбилеем
17:34Директор и сотрудница ЧОП арестованы после стрельбы в школе Брянска
17:16Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть
17:00Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
16:45Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе
16:26Больше ста машин ждут проезда по Крымскому мосту
16:09Умеров заявил о подготовке Киева к "возврату" Крыма в 2024 году
15:42В семи самоубийственных атаках ВСУ лишились еще более 625 боевиков
15:24Раненный при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне
15:00Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
14:44Армия России разбила склад боеприпасов и военный аэродром на Украине
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