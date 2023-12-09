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Раненый при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Раненый при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне
Раненый при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Раненый при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне
Операции проведены двум пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска подросткам, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в субботу сообщил... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T15:24
2023-12-09T15:25
брянская область
стрельба в школе брянска
происшествия
общество
дети
минздрав рф
москва
новости
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Операции проведены двум пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска подросткам, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в субботу сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он добавил, что трое детей, которые проходят лечение в больнице Брянска, находятся в состоянии средней тяжести."Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет", — заверил Алексей Кузнецов и добавил, что оказание помощи подросткам лично контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора. Читайте также на РИА Новости Крым:Двоих пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят в МосквуПри стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро раненыПосле стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности
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брянская область, стрельба в школе брянска, происшествия, общество, дети, минздрав рф, москва, новости, здравоохранение в россии
Раненый при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне

Эвакуированные в Москву после стрельбы в Брянске остаются в стабильно тяжелом состоянии

15:24 09.12.2023 (обновлено: 15:25 09.12.2023)
 
© Telegram Александр БогомазВласти посетили пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска детей в больнице
Власти посетили пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска детей в больнице
© Telegram Александр Богомаз
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Операции проведены двум пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска подросткам, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в субботу сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Проходящим лечение в РДКБ Минздрава России подросткам проведены хирургические операции. Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока в медикаментозном сне", — сказал он.

Он добавил, что трое детей, которые проходят лечение в больнице Брянска, находятся в состоянии средней тяжести.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет", — заверил Алексей Кузнецов и добавил, что оказание помощи подросткам лично контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.
По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора.
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Брянская областьСтрельба в школе БрянскаПроисшествияОбществодетиМинздрав РФМоскваНовостиЗдравоохранение в России
 
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