Раненый при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне
Эвакуированные в Москву после стрельбы в Брянске остаются в стабильно тяжелом состоянии
15:24 09.12.2023 (обновлено: 15:25 09.12.2023)
© Telegram Александр БогомазВласти посетили пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска детей в больнице
© Telegram Александр Богомаз
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Операции проведены двум пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска подросткам, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в субботу сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Проходящим лечение в РДКБ Минздрава России подросткам проведены хирургические операции. Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока в медикаментозном сне", — сказал он.
Он добавил, что трое детей, которые проходят лечение в больнице Брянска, находятся в состоянии средней тяжести.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет", — заверил Алексей Кузнецов и добавил, что оказание помощи подросткам лично контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.
По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора.
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