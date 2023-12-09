https://crimea.ria.ru/20231209/ranenyy-pri-strelbe-v-gimnazii-rebenok-nakhoditsya-v-medikamentoznom-sne-1133420588.html

Раненый при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне

Раненый при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Раненый при стрельбе в гимназии ребенок находится в медикаментозном сне

Операции проведены двум пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска подросткам, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в субботу сообщил... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T15:24

2023-12-09T15:24

2023-12-09T15:25

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стрельба в школе брянска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Операции проведены двум пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска подросткам, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в субботу сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он добавил, что трое детей, которые проходят лечение в больнице Брянска, находятся в состоянии средней тяжести."Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет", — заверил Алексей Кузнецов и добавил, что оказание помощи подросткам лично контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.ЧП в гимназии №5 Бежицкого района Брянска произошло 7 декабря. Восьмиклассница пронесла в школу оружие и открыла огонь по ученикам, а после покончила с собой. В результате происшествия двое детей погибли и пятеро получили ранения.По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В отношении должностных лиц гимназии также возбуждено уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора. Читайте также на РИА Новости Крым:Двоих пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят в МосквуПри стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро раненыПосле стрельбы в гимназии Брянска возбуждено дело о халатности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, стрельба в школе брянска, происшествия, общество, дети, минздрав рф, москва, новости, здравоохранение в россии