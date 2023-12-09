https://crimea.ria.ru/20231209/skandal-v-bolgarii-v-parlamente-podralis-iz-za-starykh-btr-dlya-ukrainy-1133415662.html

Скандал в Болгарии: в парламенте подрались из-за старых БТР для Украины

Скандал в Болгарии: в парламенте подрались из-за старых БТР для Украины - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Скандал в Болгарии: в парламенте подрались из-за старых БТР для Украины

Депутаты в парламенте Болгарии подрались во время обсуждения вопроса о необходимости передать Украине списанные бронетранспортеры. Подробностями скандала в... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T13:16

2023-12-09T13:16

2023-12-09T13:16

болгария

поставки западного оружия украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Депутаты в парламенте Болгарии подрались во время обсуждения вопроса о необходимости передать Украине списанные бронетранспортеры. Подробностями скандала в здании народного собрания республики поделился Blitz.Как сообщается в публикации, потасовке предшествовало несколько выступлений. В одном из них депутат Ивелин Пырванов обвинил коллег из числа сторонников передачи техники ВСУ в лицемерии, заявив, что это Болгария, и думать здесь следует прежде всего о ее безопасности."Если вы говорите, что нашим правоохранителям и защитникам на границе нет никакой опасности, то вы лицемеры… Не каждый отчет, связанный с нашей безопасностью, может начинаться словами Украина, Украина, Украина. Мы – Болгария", – заключил Пырванов.Он также отметил, что страна "даже сейчас использует оружие, которому более 45 лет, и за это несут ответственность те, кто правил до сих пор".Поднявшийся на трибуну для ответа Иво Мирчев обвинил коллегу в спекуляциях на теме использования БТРов для правоохранителей. "Бронетранспортеры для этого никогда не использовались", – заметил он.Градус прений накалился на выступлении Костадина Костадинова, который задался вопросом, кто будет платить за предоставляемый Киеву транспорт и фактически обвинил сторонников передачи техники Украине в измене.Во время выступления депутата его однопартиец Ивайло Чорбов с другими депутатами от группы "быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков", отмечает издание."Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались квесторы и сорвали бой. Неясно, какова конкретная причина эскалации напряженности, а председатель собрания Росица Кирова воскликнула в микрофон: "Но они ругаются" и дала 15-минутную паузу", – говорится в материале.Ранее, 22 ноября, Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение между МВД страны и министерством обороны Украины о безвозмездной передаче Киеву партии старых, списанных бронетранспортеров. Позже президент Болгарии Румен Радев вернул закон о ратификации обратно в парламент на обсуждение. При этом заявил, что такая бронетехника большой грузоподъемности могла бы использоваться для охраны границы Болгарии, а также при оказании помощи жителям в случае катастроф или аварий.На днях координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украину ждет поражение в конфликте, если США не окажут дополнительную помощь. По словам помощника главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, поэтому без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи Украине могут прекратиться полностью. Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуГрустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотниковПочему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, поставки западного оружия украине, украина, в мире, политика, безопасность, новости