Рейтинг@Mail.ru
Скандал в Болгарии: в парламенте подрались из-за старых БТР для Украины - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231209/skandal-v-bolgarii-v-parlamente-podralis-iz-za-starykh-btr-dlya-ukrainy-1133415662.html
Скандал в Болгарии: в парламенте подрались из-за старых БТР для Украины
Скандал в Болгарии: в парламенте подрались из-за старых БТР для Украины - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Скандал в Болгарии: в парламенте подрались из-за старых БТР для Украины
Депутаты в парламенте Болгарии подрались во время обсуждения вопроса о необходимости передать Украине списанные бронетранспортеры. Подробностями скандала в... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T13:16
2023-12-09T13:16
болгария
поставки западного оружия украине
украина
в мире
политика
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130768136_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_5a4fd677b2f36ca6a125c090a54b346d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Депутаты в парламенте Болгарии подрались во время обсуждения вопроса о необходимости передать Украине списанные бронетранспортеры. Подробностями скандала в здании народного собрания республики поделился Blitz.Как сообщается в публикации, потасовке предшествовало несколько выступлений. В одном из них депутат Ивелин Пырванов обвинил коллег из числа сторонников передачи техники ВСУ в лицемерии, заявив, что это Болгария, и думать здесь следует прежде всего о ее безопасности."Если вы говорите, что нашим правоохранителям и защитникам на границе нет никакой опасности, то вы лицемеры… Не каждый отчет, связанный с нашей безопасностью, может начинаться словами Украина, Украина, Украина. Мы – Болгария", – заключил Пырванов.Он также отметил, что страна "даже сейчас использует оружие, которому более 45 лет, и за это несут ответственность те, кто правил до сих пор".Поднявшийся на трибуну для ответа Иво Мирчев обвинил коллегу в спекуляциях на теме использования БТРов для правоохранителей. "Бронетранспортеры для этого никогда не использовались", – заметил он.Градус прений накалился на выступлении Костадина Костадинова, который задался вопросом, кто будет платить за предоставляемый Киеву транспорт и фактически обвинил сторонников передачи техники Украине в измене.Во время выступления депутата его однопартиец Ивайло Чорбов с другими депутатами от группы "быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков", отмечает издание."Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались квесторы и сорвали бой. Неясно, какова конкретная причина эскалации напряженности, а председатель собрания Росица Кирова воскликнула в микрофон: "Но они ругаются" и дала 15-минутную паузу", – говорится в материале.Ранее, 22 ноября, Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение между МВД страны и министерством обороны Украины о безвозмездной передаче Киеву партии старых, списанных бронетранспортеров. Позже президент Болгарии Румен Радев вернул закон о ратификации обратно в парламент на обсуждение. При этом заявил, что такая бронетехника большой грузоподъемности могла бы использоваться для охраны границы Болгарии, а также при оказании помощи жителям в случае катастроф или аварий.На днях координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украину ждет поражение в конфликте, если США не окажут дополнительную помощь. По словам помощника главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, поэтому без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи Украине могут прекратиться полностью. Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуГрустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотниковПочему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев
болгария
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130768136_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_51a8f927f50e4ef2d4da0e4159ba9e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
болгария, поставки западного оружия украине, украина, в мире, политика, безопасность, новости
Скандал в Болгарии: в парламенте подрались из-за старых БТР для Украины

Драка в парламенте Болгарии произошла в ходе обсуждения предоставления БТР для Украины

13:16 09.12.2023
 
© AP Photo LIBKOSУкраинские солдаты едут на БТР
Украинские солдаты едут на БТР - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo LIBKOS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Депутаты в парламенте Болгарии подрались во время обсуждения вопроса о необходимости передать Украине списанные бронетранспортеры. Подробностями скандала в здании народного собрания республики поделился Blitz.
Как сообщается в публикации, потасовке предшествовало несколько выступлений. В одном из них депутат Ивелин Пырванов обвинил коллег из числа сторонников передачи техники ВСУ в лицемерии, заявив, что это Болгария, и думать здесь следует прежде всего о ее безопасности.
"Если вы говорите, что нашим правоохранителям и защитникам на границе нет никакой опасности, то вы лицемеры… Не каждый отчет, связанный с нашей безопасностью, может начинаться словами Украина, Украина, Украина. Мы – Болгария", – заключил Пырванов.
Он также отметил, что страна "даже сейчас использует оружие, которому более 45 лет, и за это несут ответственность те, кто правил до сих пор".
Поднявшийся на трибуну для ответа Иво Мирчев обвинил коллегу в спекуляциях на теме использования БТРов для правоохранителей.
"Бронетранспортеры для этого никогда не использовались", – заметил он.
Градус прений накалился на выступлении Костадина Костадинова, который задался вопросом, кто будет платить за предоставляемый Киеву транспорт и фактически обвинил сторонников передачи техники Украине в измене.
"Мы не только отдаем миллиарды Украине, но и платим за них за свой счет. В прошлом году также было принято решение о ремонте поврежденных танков и БТР. Тогда украинцы хотя бы платили за свой транспорт. Теперь мы не только подарим, но и занесем подарок. Большинство людей здесь служат иностранным национальным интересам", – заявил депутат.
Во время выступления депутата его однопартиец Ивайло Чорбов с другими депутатами от группы "быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков", отмечает издание.
"Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались квесторы и сорвали бой. Неясно, какова конкретная причина эскалации напряженности, а председатель собрания Росица Кирова воскликнула в микрофон: "Но они ругаются" и дала 15-минутную паузу", – говорится в материале.
Ранее, 22 ноября, Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение между МВД страны и министерством обороны Украины о безвозмездной передаче Киеву партии старых, списанных бронетранспортеров. Позже президент Болгарии Румен Радев вернул закон о ратификации обратно в парламент на обсуждение. При этом заявил, что такая бронетехника большой грузоподъемности могла бы использоваться для охраны границы Болгарии, а также при оказании помощи жителям в случае катастроф или аварий.
На днях координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украину ждет поражение в конфликте, если США не окажут дополнительную помощь.
По словам помощника главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, поэтому без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи Украине могут прекратиться полностью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему
Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников
Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев
 
БолгарияПоставки западного оружия УкраинеУкраинаВ миреПолитикаБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Украина в смертельной опасности: жена Зеленского назвала виновных
13:39Самый большой купол Крыма: как росла соборная мечеть в Симферополе
13:16Скандал в Болгарии: в парламенте подрались из-за старых БТР для Украины
13:00Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
12:35"Сбер": Югу России и Северному Кавказу нужно 500 млрд рублей для развития
12:13В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
11:57Декада туризма Крыма стартовала на выставке-форуме "Россия" в Москве
11:38Артиллерийский террор Херсонской области: ВСУ бьют по мирным городам
11:19Паром и катера в Севастополе возобновляют движение
11:00Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
10:45США ветировали резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в Газе
10:29В Севастополе закрыли рейд
10:07В Херсоне и Харьковской области уничтожена критическая инфраструктура
09:47"Летающие" танки России разгромили технику ВСУ на Купянском направлении
09:22Крымский мост: обстановка к утру субботы
09:10Максим Жук: борьба с коррупцией в Севастополе – на контроле прокуратуры
09:00Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
08:35Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма
08:00"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев
07:32Какие промышленные производства получат программную поддержку в России
Лента новостейМолния