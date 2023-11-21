Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231121/glavnoe-za-den-21-noyabrya-1132952393.html
Главное за день: 21 ноября
Главное за день: 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Главное за день: 21 ноября
ВСУ потеряли в зоне СВО почти 14 тысяч боевиков с начала ноября, провалили высадку десанта на Херсонской линии и продолжают нести колоссальные потери. При этом... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T23:03
2023-11-21T23:03
главное за день
россия
новости сво
армения
политика
сергей шойгу
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский (президент украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7529cc5551673bfbb0397a79734414dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли в зоне СВО почти 14 тысяч боевиков с начала ноября, провалили высадку десанта на Херсонской линии и продолжают нести колоссальные потери. При этом поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в пять раз, а флот в этом году получит три подлодки с ракетами "Калибр". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией. Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ с начала ноябряВооруженные силы Украины с начала ноября потеряли 13,7 тысяч боевиков и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники. Как добавил министр обороны России Сергей Шойгу, при этом ни одна из попыток ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчалась успехом благодаря профессиональным действиям российских военных. По данным пресс-службы Минобороны, только за минувшие сутки российские подразделения отразили четыре атаки противника на двух направлениях боев, уничтожив 670 военнослужащих и 20 единиц техники. Ракеты, подлодки, "Калибры"Поставки в российские войска беспилотных летательных аппаратов с начала 2022 выросли в 16 раз, высокоточных ракет – в пять раз, бронетанковой техники – в три раза, сообщил во вторник Сергей Шойгу. Кроме того, объемы поставок средств поражения увеличились в 12 раз. Также министр анонсировал поставку в ВМФ России трех многоцелевых подлодок с ракетными комплексами "Калибр" уже до конца текущего года. Удары ВСУ по мирным объектам в РоссииУкраинские боевики ежедневно наносят до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет до 70 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. При этом во вторник очередные беспилотные атаки со стороны ВСУ пришлись на Ростовскую, Курскую и Брянскую области.Заявление Зеленского о переговорахУкраинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не сядет за стол переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun. По его словам, жители Украины устали от военного конфликта, но они "не хотят требовать мира". Планы Запада на Черном мореЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению, которая по итогам последнего Карабахского конфликта находится на острие двух сценариев. Такое мнение выразил во вторник доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин. По его мнению, турецкий лидер советует Пашиняну не искать поддержки в Евросоюзе и США, планы которых в отношении всего Южно-Кавказского региона в корне расходятся с интересами стран этого региона. Однако это не устраивает Запад, который желает добиться "определенного уровня хаотизации", имея свои виды на Армению. Такие перспективы откроют для стран НАТО возможность проводить военно-политические операции в регионах, сопредельных с Черноморским.
https://crimea.ria.ru/20231121/snova-zrada-evroparlament-opublikoval-kartu-s-rossiyskim-krymom-1132952823.html
https://crimea.ria.ru/20231121/kupil-bilet-na-tonuschiy-korabl-chto-zhdet-argentinu-s-novym-prezidentom-1132944512.html
россия
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975816_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0378235bd72e715781849071ef0b4b51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, россия, новости сво, армения, политика, сергей шойгу, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), армия и флот, новости
Главное за день: 21 ноября

Главные события и заявления вторника, 21 ноября

23:03 21.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли в зоне СВО почти 14 тысяч боевиков с начала ноября, провалили высадку десанта на Херсонской линии и продолжают нести колоссальные потери. При этом поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в пять раз, а флот в этом году получит три подлодки с ракетами "Калибр". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией. Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Потери ВСУ с начала ноября

Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли 13,7 тысяч боевиков и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники. Как добавил министр обороны России Сергей Шойгу, при этом ни одна из попыток ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчалась успехом благодаря профессиональным действиям российских военных. По данным пресс-службы Минобороны, только за минувшие сутки российские подразделения отразили четыре атаки противника на двух направлениях боев, уничтожив 670 военнослужащих и 20 единиц техники.

Ракеты, подлодки, "Калибры"

Поставки в российские войска беспилотных летательных аппаратов с начала 2022 выросли в 16 раз, высокоточных ракет – в пять раз, бронетанковой техники – в три раза, сообщил во вторник Сергей Шойгу. Кроме того, объемы поставок средств поражения увеличились в 12 раз. Также министр анонсировал поставку в ВМФ России трех многоцелевых подлодок с ракетными комплексами "Калибр" уже до конца текущего года.
Крым появился на карте России на сайте Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 21:59
Снова "зрада": Европарламент опубликовал карту с российским Крымом

Удары ВСУ по мирным объектам в России

Украинские боевики ежедневно наносят до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет до 70 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
При этом во вторник очередные беспилотные атаки со стороны ВСУ пришлись на Ростовскую, Курскую и Брянскую области.

Заявление Зеленского о переговорах

Украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не сядет за стол переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun. По его словам, жители Украины устали от военного конфликта, но они "не хотят требовать мира".

Планы Запада на Черном море

Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению, которая по итогам последнего Карабахского конфликта находится на острие двух сценариев. Такое мнение выразил во вторник доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.
По его мнению, турецкий лидер советует Пашиняну не искать поддержки в Евросоюзе и США, планы которых в отношении всего Южно-Кавказского региона в корне расходятся с интересами стран этого региона. Однако это не устраивает Запад, который желает добиться "определенного уровня хаотизации", имея свои виды на Армению. Такие перспективы откроют для стран НАТО возможность проводить военно-политические операции в регионах, сопредельных с Черноморским.
авьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 20:13Радио "Спутник в Крыму"
Купил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентом
 
Главное за деньРоссияНовости СВОАрменияПолитикаСергей ШойгуПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Зеленский (президент Украины)Армия и флотНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 ноября
23:03Главное за день: 21 ноября
22:41Главные новости Крыма: 21 ноября
22:23Рост заболеваемости COVID-19: ситуация по стране и Крыму
22:07Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения
21:59Снова "зрада": Европарламент опубликовал карту с российским Крымом
21:23В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки
21:12Словакия заблокировала грузовики на границе с Украиной
20:52На Крымском мосту открыли движение
20:45Германия отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше
20:21В Одессе повреждена припортовая инфраструктура
20:13Купил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентом
19:59В Финляндии передумали закрывать границу с Россией
19:43Крымский мост закрыт
19:23Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе
19:06В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина
18:45Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма
18:26Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана
18:02Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются
Лента новостейМолния