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Главное за день: 21 ноября

Главное за день: 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Главное за день: 21 ноября

ВСУ потеряли в зоне СВО почти 14 тысяч боевиков с начала ноября, провалили высадку десанта на Херсонской линии и продолжают нести колоссальные потери. При этом... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T23:03

2023-11-21T23:03

2023-11-21T23:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли в зоне СВО почти 14 тысяч боевиков с начала ноября, провалили высадку десанта на Херсонской линии и продолжают нести колоссальные потери. При этом поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в пять раз, а флот в этом году получит три подлодки с ракетами "Калибр". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией. Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ с начала ноябряВооруженные силы Украины с начала ноября потеряли 13,7 тысяч боевиков и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники. Как добавил министр обороны России Сергей Шойгу, при этом ни одна из попыток ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчалась успехом благодаря профессиональным действиям российских военных. По данным пресс-службы Минобороны, только за минувшие сутки российские подразделения отразили четыре атаки противника на двух направлениях боев, уничтожив 670 военнослужащих и 20 единиц техники. Ракеты, подлодки, "Калибры"Поставки в российские войска беспилотных летательных аппаратов с начала 2022 выросли в 16 раз, высокоточных ракет – в пять раз, бронетанковой техники – в три раза, сообщил во вторник Сергей Шойгу. Кроме того, объемы поставок средств поражения увеличились в 12 раз. Также министр анонсировал поставку в ВМФ России трех многоцелевых подлодок с ракетными комплексами "Калибр" уже до конца текущего года. Удары ВСУ по мирным объектам в РоссииУкраинские боевики ежедневно наносят до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет до 70 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. При этом во вторник очередные беспилотные атаки со стороны ВСУ пришлись на Ростовскую, Курскую и Брянскую области.Заявление Зеленского о переговорахУкраинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не сядет за стол переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun. По его словам, жители Украины устали от военного конфликта, но они "не хотят требовать мира". Планы Запада на Черном мореЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению, которая по итогам последнего Карабахского конфликта находится на острие двух сценариев. Такое мнение выразил во вторник доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин. По его мнению, турецкий лидер советует Пашиняну не искать поддержки в Евросоюзе и США, планы которых в отношении всего Южно-Кавказского региона в корне расходятся с интересами стран этого региона. Однако это не устраивает Запад, который желает добиться "определенного уровня хаотизации", имея свои виды на Армению. Такие перспективы откроют для стран НАТО возможность проводить военно-политические операции в регионах, сопредельных с Черноморским.

https://crimea.ria.ru/20231121/snova-zrada-evroparlament-opublikoval-kartu-s-rossiyskim-krymom-1132952823.html

https://crimea.ria.ru/20231121/kupil-bilet-na-tonuschiy-korabl-chto-zhdet-argentinu-s-novym-prezidentom-1132944512.html

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