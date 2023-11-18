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Главное за день: 18 ноября

Главное за день: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Главное за день: 18 ноября

Землетрясение на Филиппинах: есть жертвы и разрушения. Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие. В Кремле прокомментировали слова о возможных... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T22:15

2023-11-18T22:15

2023-11-18T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение на Филиппинах: есть жертвы и разрушения. Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие. В Кремле прокомментировали слова о возможных диверсиях Запада. Армия России теснит врага в зоне СВО. Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова. Глава турецкой делегации восхитился Соборной мечетью в Крыму. Эногастрономический фестиваль в Крыму собрал тысячи гостей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясение на ФилиппинахМинимум семь человек стали жертвами мощного землетрясения на Филиппинах с мощностью толчков до 6,8 баллов. Об этом сообщила местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны страны."По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в нескольких районах Минданао", – говорилось в сообщении.Президент страны Фердинанд Маркос-младший пообещал помощь пострадавшим от землетрясения людям на юге острова. Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружиеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести проверку наличия у Израиля ядерного оружия, "пока не стало слишком поздно". Он также подчеркнул, что Германия, как и весь Запад, проводит в отношении Израиля такую же политику, как с Украиной: поддерживают всем чем можно, без ограничений, в том числе оружием, от которого гибнет огромное количество мирных людей. В Кремле прокомментировали слова о возможных диверсиях ЗападаУ президента России есть основания говорить о том, что Запад готовит диверсии против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить", – сказал Песков.Он отметил, что сегодня страны Запада страдают из-за того, что их санкции не возымели должного эффекта, и России необходимо сохранять максимальную собранность, поскольку ее противники и дальше будут искать способы давления на нее, действуя при этом цинично и не гнушаясь ничем. Армия России теснит врага в зоне СВОВ зоне спецоперации за минувшие сутки отражено 12 атак ВСУ, только на Запорожском направлении враг был отброшен четыре раза. Совокупные потери украинских войск, преимущественно безвозвратные, составили на всех направлениях почти 700 человек. Ударами российской армии уничтожен складу топлива для ВСУ под Одессой и арсеналы боеприпасов в четырех областях Украины. На Днепре уничтожен десант ВСУ, а на Херсонском направлении – позиции ВСУ. Зеленский ввел санкции против главы Крыма АксеноваВладимир Зеленский ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций либо их полное прекращение, запрет на выведение капиталов за пределы Украины и передачу технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств. Глава турецкой делегации восхитился Соборной мечетью в КрымуГлава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель во время визита на полуостров высказал восхищение архитектурой Соборной мечети, строительство которой завершается на въезде в Симферополь."Архитектура мечети восхищает", – сказал Сель, отметив, что она несет в себе следы традиционной турецкой архитектуры. Он также заверил, что представители Турции непременно будут на открытии этого нового и важного для и всей Восточной Европы, и Турецкой Республики молитвенного дома. Эногастрономический фестиваль в Крыму собрал тысячи гостейНа одной из площадок эногастрономического фестиваля в Крыму, на Южном берегу Крыма, несмотря на дождливые и ветреные выходные, собрались не менее пяти тысяч человек."В том году неделя вина и гастрономии нацелена на внешних и внутренних туристов, мероприятие посетили более 10 тысяч человек", – заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Крымские виноделы осваивают все новые и новые сорта и методы изготовления вина. Они по-настоящему могу удивить, отмечают организаторы и гости фестиваля.

https://crimea.ria.ru/20231118/vstrecha-baydena-i-si-i-obrushenie-doma-v-astrakhani-top-novostey-nedeli-1132863928.html

https://crimea.ria.ru/20231118/vtoroy-polet-lunnoy-rakety-starship-poterpel-neudachu-1132882710.html

https://crimea.ria.ru/20231118/udary-vsu-po-krymu-v-turtsii-nazvali-provokatsiey-proigravshey-ukrainy-1132875830.html

https://crimea.ria.ru/20231118/skolko-turistov-primet-krym-po-itogam-goda-1132883691.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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