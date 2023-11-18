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Главное за день: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Главное за день: 18 ноября
Главное за день: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Главное за день: 18 ноября
Землетрясение на Филиппинах: есть жертвы и разрушения. Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие. В Кремле прокомментировали слова о возможных... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T22:15
2023-11-18T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение на Филиппинах: есть жертвы и разрушения. Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие. В Кремле прокомментировали слова о возможных диверсиях Запада. Армия России теснит врага в зоне СВО. Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова. Глава турецкой делегации восхитился Соборной мечетью в Крыму. Эногастрономический фестиваль в Крыму собрал тысячи гостей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясение на ФилиппинахМинимум семь человек стали жертвами мощного землетрясения на Филиппинах с мощностью толчков до 6,8 баллов. Об этом сообщила местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны страны."По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в нескольких районах Минданао", – говорилось в сообщении.Президент страны Фердинанд Маркос-младший пообещал помощь пострадавшим от землетрясения людям на юге острова. Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружиеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести проверку наличия у Израиля ядерного оружия, "пока не стало слишком поздно". Он также подчеркнул, что Германия, как и весь Запад, проводит в отношении Израиля такую же политику, как с Украиной: поддерживают всем чем можно, без ограничений, в том числе оружием, от которого гибнет огромное количество мирных людей. В Кремле прокомментировали слова о возможных диверсиях ЗападаУ президента России есть основания говорить о том, что Запад готовит диверсии против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить", – сказал Песков.Он отметил, что сегодня страны Запада страдают из-за того, что их санкции не возымели должного эффекта, и России необходимо сохранять максимальную собранность, поскольку ее противники и дальше будут искать способы давления на нее, действуя при этом цинично и не гнушаясь ничем. Армия России теснит врага в зоне СВОВ зоне спецоперации за минувшие сутки отражено 12 атак ВСУ, только на Запорожском направлении враг был отброшен четыре раза. Совокупные потери украинских войск, преимущественно безвозвратные, составили на всех направлениях почти 700 человек. Ударами российской армии уничтожен складу топлива для ВСУ под Одессой и арсеналы боеприпасов в четырех областях Украины. На Днепре уничтожен десант ВСУ, а на Херсонском направлении – позиции ВСУ. Зеленский ввел санкции против главы Крыма АксеноваВладимир Зеленский ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций либо их полное прекращение, запрет на выведение капиталов за пределы Украины и передачу технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств. Глава турецкой делегации восхитился Соборной мечетью в КрымуГлава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель во время визита на полуостров высказал восхищение архитектурой Соборной мечети, строительство которой завершается на въезде в Симферополь."Архитектура мечети восхищает", – сказал Сель, отметив, что она несет в себе следы традиционной турецкой архитектуры. Он также заверил, что представители Турции непременно будут на открытии этого нового и важного для и всей Восточной Европы, и Турецкой Республики молитвенного дома. Эногастрономический фестиваль в Крыму собрал тысячи гостейНа одной из площадок эногастрономического фестиваля в Крыму, на Южном берегу Крыма, несмотря на дождливые и ветреные выходные, собрались не менее пяти тысяч человек."В том году неделя вина и гастрономии нацелена на внешних и внутренних туристов, мероприятие посетили более 10 тысяч человек", – заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Крымские виноделы осваивают все новые и новые сорта и методы изготовления вина. Они по-настоящему могу удивить, отмечают организаторы и гости фестиваля.
https://crimea.ria.ru/20231118/vstrecha-baydena-i-si-i-obrushenie-doma-v-astrakhani-top-novostey-nedeli-1132863928.html
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Главное за день: 18 ноября

Главные события и заявления субботы, 18 ноября

22:15 18.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСоборная мечеть в Симферополе
Соборная мечеть в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Землетрясение на Филиппинах: есть жертвы и разрушения. Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие. В Кремле прокомментировали слова о возможных диверсиях Запада. Армия России теснит врага в зоне СВО. Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова. Глава турецкой делегации восхитился Соборной мечетью в Крыму. Эногастрономический фестиваль в Крыму собрал тысячи гостей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Землетрясение на Филиппинах

Минимум семь человек стали жертвами мощного землетрясения на Филиппинах с мощностью толчков до 6,8 баллов. Об этом сообщила местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.
"По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в нескольких районах Минданао", – говорилось в сообщении.
Президент страны Фердинанд Маркос-младший пообещал помощь пострадавшим от землетрясения людям на юге острова.

Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести проверку наличия у Израиля ядерного оружия, "пока не стало слишком поздно".
"Турция обращается с этим призывом. Ядерное оружие Израиля должно быть проверено вне всякого сомнения, пока не стало слишком поздно", – сказал турецкий лидер.
Он также подчеркнул, что Германия, как и весь Запад, проводит в отношении Израиля такую же политику, как с Украиной: поддерживают всем чем можно, без ограничений, в том числе оружием, от которого гибнет огромное количество мирных людей.
В Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть дома.
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Встреча Байдена и Си и обрушение дома в Астрахани: топ новостей недели

В Кремле прокомментировали слова о возможных диверсиях Запада

У президента России есть основания говорить о том, что Запад готовит диверсии против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить", – сказал Песков.
Он отметил, что сегодня страны Запада страдают из-за того, что их санкции не возымели должного эффекта, и России необходимо сохранять максимальную собранность, поскольку ее противники и дальше будут искать способы давления на нее, действуя при этом цинично и не гнушаясь ничем.

Армия России теснит врага в зоне СВО

В зоне спецоперации за минувшие сутки отражено 12 атак ВСУ, только на Запорожском направлении враг был отброшен четыре раза. Совокупные потери украинских войск, преимущественно безвозвратные, составили на всех направлениях почти 700 человек.
Ударами российской армии уничтожен складу топлива для ВСУ под Одессой и арсеналы боеприпасов в четырех областях Украины. На Днепре уничтожен десант ВСУ, а на Херсонском направлении – позиции ВСУ.
"За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 102-х районах в зоне проведения специальной военной операции, уточнили в ведомстве", – сообщили в Минобороны.
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Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу

Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова

Владимир Зеленский ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций либо их полное прекращение, запрет на выведение капиталов за пределы Украины и передачу технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Глава турецкой делегации восхитился Соборной мечетью в Крыму

Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель во время визита на полуостров высказал восхищение архитектурой Соборной мечети, строительство которой завершается на въезде в Симферополь.
"Архитектура мечети восхищает", – сказал Сель, отметив, что она несет в себе следы традиционной турецкой архитектуры. Он также заверил, что представители Турции непременно будут на открытии этого нового и важного для и всей Восточной Европы, и Турецкой Республики молитвенного дома.
Армия РФ
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Удары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины

Эногастрономический фестиваль в Крыму собрал тысячи гостей

На одной из площадок эногастрономического фестиваля в Крыму, на Южном берегу Крыма, несмотря на дождливые и ветреные выходные, собрались не менее пяти тысяч человек.
"В том году неделя вина и гастрономии нацелена на внешних и внутренних туристов, мероприятие посетили более 10 тысяч человек", – заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Крымские виноделы осваивают все новые и новые сорта и методы изготовления вина. Они по-настоящему могу удивить, отмечают организаторы и гости фестиваля.
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
20:56
Сколько туристов примет Крым по итогам года
 
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22:15Главное за день: 18 ноября
21:38Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью
21:14В Астрахани пострадавшие при обрушении дома получили первые выплаты
20:56Сколько туристов примет Крым по итогам года
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19:57Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе
19:37Время пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осенью
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18:32Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе
18:26Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые
17:47ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых
17:34Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу
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16:52На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем
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