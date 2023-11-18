https://crimea.ria.ru/20231118/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-glavy-kryma-aksenova-1132884570.html
Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова
Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова
Президент Украины Владимир Зеленский ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава ЛНР... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T19:16
2023-11-18T19:16
2023-11-18T19:16
владимир зеленский (президент украины)
сергей аксенов
санкции
санкции против россии
украина
россия
николай азаров
олег царев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128542450_0:164:1224:853_1920x0_80_0_0_5de3e41edfd9c6b1523b62e273d4abdf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава ЛНР Леонид Пасечник, а также 37 юрлиц из РФ. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины со ссылкой на соответствующие указы."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – отмечается в сообщении.Санкции вводятся на 5 и 10 лет и касаются всего 108 физлиц, из которых 106, по данным киевских властей, имеют гражданство РФ. Также в списке 37 организаций из России, преимущественно это благотворительные фонды.В отношении попавших в санкционной список предусмотрены: блокировка активов, ограничение торговых операций либо их полное прекращение и запрет выведения капиталов за границу Украины. А также запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности и остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.В отношении многих россиян из числа упомянутых в списках ранее уже вводились санкции со стороны Украины. В частности, в отношении Николая Азарова Зеленский ввел их еще весной 2021 года.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский президент говорит о подготовке диверсий Западом и как это связано с антироссийскими санкциями. Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ
https://crimea.ria.ru/20231116/zelenskogo-i-ego-komandu-zhdet-vtoroy-nyurnbergskiy-tribunal---aksenov-1132823732.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128542450_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_c659f2001df959ee69f28e57087b2a62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский (президент украины), сергей аксенов, санкции, санкции против россии, украина, россия, николай азаров, олег царев
Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова
Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова и еще 105 россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава ЛНР Леонид Пасечник, а также 37 юрлиц из РФ. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины со ссылкой на соответствующие указы.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – отмечается в сообщении.
Санкции вводятся на 5 и 10 лет и касаются всего 108 физлиц, из которых 106, по данным киевских властей, имеют гражданство РФ. Также в списке 37 организаций из России, преимущественно это благотворительные фонды.
В отношении попавших в санкционной список предусмотрены: блокировка активов, ограничение торговых операций либо их полное прекращение и запрет выведения капиталов за границу Украины. А также запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности и остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Согласно дополнениям к указам, в перечень подсанкционных включены глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. А также некоторые бывшие украинские чиновники, в том числе экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-министр образования Дмитрий Табачник и бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
В отношении многих россиян из числа упомянутых в списках ранее уже вводились санкции со стороны Украины. В частности, в отношении Николая Азарова Зеленский ввел их еще весной 2021 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский президент говорит о подготовке диверсий Западом и как это связано с антироссийскими санкциями.
Читайте также на РИА Новости Крым: