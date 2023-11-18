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Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль
Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль
У президента России Владимира Путина есть основания говорить о том, что Запад готовит диверсии против РФ в связи с бесполезностью антироссийских санкций. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T16:14
2023-11-18T16:14
владимир путин (политик)
дмитрий песков
политика
новости
кремль
санкции против россии
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. У президента России Владимира Путина есть основания говорить о том, что Запад готовит диверсии против РФ в связи с бесполезностью антироссийских санкций. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, видео опубликовано в его Telegram-канале.Он отметил, что сегодня страны Запада страдают из-за того, что их санкции не возымели должного эффекта."Мы видим, что действительно западники мучаются. У них мучения, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны бить", – заметил Песков.По его словам, это связано с тем, что россияне научились извлекать выгоду из западных санкций – все произошло по русской поговорке."… мы как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", – заявил Песков.При этом он подчеркнул, что России необходимо сохранять максимальную собранность, так как Запад и дальше будет искать варианты давления на нее, действуя цинично и не гнушаясь ничем.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном культурном форуме, заявил, что попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ Китай или Япония: с кем кооперируются США в новых санкциях против России Бизнесмены из Турции и Африки хотят работать в Крыму
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владимир путин (политик), дмитрий песков, политика, новости, кремль, санкции против россии, санкции
Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль

У Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада - Песков

16:14 18.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин
Президент России В. Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. У президента России Владимира Путина есть основания говорить о том, что Запад готовит диверсии против РФ в связи с бесполезностью антироссийских санкций. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, видео опубликовано в его Telegram-канале.
"Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить", – сказал Песков.
Он отметил, что сегодня страны Запада страдают из-за того, что их санкции не возымели должного эффекта.
"Мы видим, что действительно западники мучаются. У них мучения, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны бить", – заметил Песков.
По его словам, это связано с тем, что россияне научились извлекать выгоду из западных санкций – все произошло по русской поговорке.
"… мы как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", – заявил Песков.
При этом он подчеркнул, что России необходимо сохранять максимальную собранность, так как Запад и дальше будет искать варианты давления на нее, действуя цинично и не гнушаясь ничем.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном культурном форуме, заявил, что попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции
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