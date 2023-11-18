https://crimea.ria.ru/20231118/putin-nesprosta-govorit-o-vozmozhnykh-diversiyakh-zapada---kreml-1132880503.html

Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль

Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль

У президента России Владимира Путина есть основания говорить о том, что Запад готовит диверсии против РФ в связи с бесполезностью антироссийских санкций. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T16:14

2023-11-18T16:14

2023-11-18T16:14

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. У президента России Владимира Путина есть основания говорить о том, что Запад готовит диверсии против РФ в связи с бесполезностью антироссийских санкций. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, видео опубликовано в его Telegram-канале.Он отметил, что сегодня страны Запада страдают из-за того, что их санкции не возымели должного эффекта."Мы видим, что действительно западники мучаются. У них мучения, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны бить", – заметил Песков.По его словам, это связано с тем, что россияне научились извлекать выгоду из западных санкций – все произошло по русской поговорке."… мы как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", – заявил Песков.При этом он подчеркнул, что России необходимо сохранять максимальную собранность, так как Запад и дальше будет искать варианты давления на нее, действуя цинично и не гнушаясь ничем.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном культурном форуме, заявил, что попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ Китай или Япония: с кем кооперируются США в новых санкциях против России Бизнесмены из Турции и Африки хотят работать в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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