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Китай или Япония: с кем кооперируется США в новых санкциях против России - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Китай или Япония: с кем кооперируется США в новых санкциях против России
Китай или Япония: с кем кооперируется США в новых санкциях против России - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Китай или Япония: с кем кооперируется США в новых санкциях против России
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" прояснил противоречивую информацию в СМИ относительно кооперации США с... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T20:32
2023-11-17T20:32
китай
радио "спутник в крыму"
мнения
александр гусев
политика
в мире
сша
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Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о кооперации США с Китаем и Японией
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о кооперации США с Китаем и Японией
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" прояснил противоречивую информацию в СМИ относительно кооперации США с Китаем и Японией по вопросам санкционной политики против России.Накануне в отечественных СМИ появилась информация относительно санкций Америки против России. В некоторых изданиях со ссылкой на помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатта сообщалось, что Соединенные Штаты кооперируются в санкционной политике с Китаем по итогам переговоров лидеров двух государств Джо Байдена и Си Цзиньпина. Одновременно с этим в медиапространстве распространились сведения о кооперации США с Японией по данному вопросу.При этом приводилась одна и та же цитата американского дипломата: "Мы находимся в очень интенсивной кооперации… по всем вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима".По словам Гусева, безусловно, речь идет исключительно о кооперации Соединенных Штатов с Японией – членом семерки ("Большая семерка", или G-7: международный клуб, в который входят также Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия – ред.).Что касается непосредственно встречи лидеров США и КНР, итоги которой сейчас широко и разнородно обсуждаются в СМИ, то "она ни к чему не привела", считает Гусев.Ряд экспертов после саммита АТЭС в Сан-Франциско высказались относительно встречи президентов КНР и США. Высказывались предположения, что будут США просить у Китая и каков был истинный смысл этой встречи. Ранее китайское агенство "Синьхуа" сообщало, что Си Цзиньпин призвал Вашингтон прекратить поставки вооружений на Тайвань и поддержать мирное воссоединение острова с Китаем, в также отказаться от мер экспортного контроля, инвестиционных ограничений и санкций, "которые наносят серьезный ущерб законным интересам КНР".
https://crimea.ria.ru/20231116/bayden-i-si-tszinpin---glavnye-itogi-vstrechi-liderov-ssha-i-kitaya-1132822649.html
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китай, мнения, александр гусев, политика, в мире, сша
Китай или Япония: с кем кооперируется США в новых санкциях против России

Китай не присоединится к санкциям США против России – эксперт

20:32 17.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" прояснил противоречивую информацию в СМИ относительно кооперации США с Китаем и Японией по вопросам санкционной политики против России.
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о кооперации США с Китаем и Японией
20:32
Накануне в отечественных СМИ появилась информация относительно санкций Америки против России. В некоторых изданиях со ссылкой на помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатта сообщалось, что Соединенные Штаты кооперируются в санкционной политике с Китаем по итогам переговоров лидеров двух государств Джо Байдена и Си Цзиньпина. Одновременно с этим в медиапространстве распространились сведения о кооперации США с Японией по данному вопросу.
При этом приводилась одна и та же цитата американского дипломата: "Мы находимся в очень интенсивной кооперации… по всем вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима".
По словам Гусева, безусловно, речь идет исключительно о кооперации Соединенных Штатов с Японией – членом семерки ("Большая семерка", или G-7: международный клуб, в который входят также Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия – ред.).

"С Китаем никакой кооперации нет. Китай никогда не вводил санкции в отношении нашей страны, я должен успокоить, и не планирует этого делать. Более того, у нас очень тесные экономические связи, торгово-экономические. Фактически торговый оборот с Китаем достиг уже 200 миллиардов долларов за эти 10,5 месяцев текущего года, и полагаем, что по итогам года превысит эту сумму", – сказал Гусев.

Что касается непосредственно встречи лидеров США и КНР, итоги которой сейчас широко и разнородно обсуждаются в СМИ, то "она ни к чему не привела", считает Гусев.

"Было заявлено достаточно много вопросов для обсуждения, но ни до чего не договорились. Си Цзиньпин фактически одним предложением показал Байдену его место. Он заявил: "Пока не будет конкретных предложений, изложенных на бумаге, никакого рассмотрения вопросов, связанных с российско-украинским и израильско-палестинским конфликтами, с израильской ядерной программой, со стороны Китая не будет. И точка", – заключил профессор.

Ряд экспертов после саммита АТЭС в Сан-Франциско высказались относительно встречи президентов КНР и США. Высказывались предположения, что будут США просить у Китая и каков был истинный смысл этой встречи.
Ранее китайское агенство "Синьхуа" сообщало, что Си Цзиньпин призвал Вашингтон прекратить поставки вооружений на Тайвань и поддержать мирное воссоединение острова с Китаем, в также отказаться от мер экспортного контроля, инвестиционных ограничений и санкций, "которые наносят серьезный ущерб законным интересам КНР".
Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин после встречи во время недели лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Вудсайде, штат Калифорния, 15 ноября 2023 года
Вчера, 10:35
Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая
 
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