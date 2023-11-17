https://crimea.ria.ru/20231117/kitay-ili-yaponiya-s-kem-kooperiruetsya-ssha-v-novykh-sanktsiyakh-protiv-rossii-1132851726.html

Китай или Япония: с кем кооперируется США в новых санкциях против России

Китай или Япония: с кем кооперируется США в новых санкциях против России - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Китай или Япония: с кем кооперируется США в новых санкциях против России

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" прояснил противоречивую информацию в СМИ относительно кооперации США с... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T20:32

2023-11-17T20:32

2023-11-17T20:32

китай

радио "спутник в крыму"

мнения

александр гусев

политика

в мире

сша

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Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о кооперации США с Китаем и Японией Доктор политических наук, профессор Александр Гусев о кооперации США с Китаем и Японией audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" прояснил противоречивую информацию в СМИ относительно кооперации США с Китаем и Японией по вопросам санкционной политики против России.Накануне в отечественных СМИ появилась информация относительно санкций Америки против России. В некоторых изданиях со ссылкой на помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатта сообщалось, что Соединенные Штаты кооперируются в санкционной политике с Китаем по итогам переговоров лидеров двух государств Джо Байдена и Си Цзиньпина. Одновременно с этим в медиапространстве распространились сведения о кооперации США с Японией по данному вопросу.При этом приводилась одна и та же цитата американского дипломата: "Мы находимся в очень интенсивной кооперации… по всем вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима".По словам Гусева, безусловно, речь идет исключительно о кооперации Соединенных Штатов с Японией – членом семерки ("Большая семерка", или G-7: международный клуб, в который входят также Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия – ред.).Что касается непосредственно встречи лидеров США и КНР, итоги которой сейчас широко и разнородно обсуждаются в СМИ, то "она ни к чему не привела", считает Гусев.Ряд экспертов после саммита АТЭС в Сан-Франциско высказались относительно встречи президентов КНР и США. Высказывались предположения, что будут США просить у Китая и каков был истинный смысл этой встречи. Ранее китайское агенство "Синьхуа" сообщало, что Си Цзиньпин призвал Вашингтон прекратить поставки вооружений на Тайвань и поддержать мирное воссоединение острова с Китаем, в также отказаться от мер экспортного контроля, инвестиционных ограничений и санкций, "которые наносят серьезный ущерб законным интересам КНР".

https://crimea.ria.ru/20231116/bayden-i-si-tszinpin---glavnye-itogi-vstrechi-liderov-ssha-i-kitaya-1132822649.html

китай

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китай, мнения, александр гусев, политика, в мире, сша