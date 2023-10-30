https://crimea.ria.ru/20231030/glavnoe-za-den-30-oktyabrya-1132428631.html

Главное за день: 30 октября

Главное за день: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Главное за день: 30 октября

Путин провел совещание с главами силовых ведомств по событиям в Махачкале. Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления и заявил о ядерной... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T23:25

2023-10-30T23:25

2023-10-30T23:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Путин провел совещание с главами силовых ведомств по событиям в Махачкале. Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления и заявил о ядерной угрозе. Полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки. США и Пентагон переводят Украину в режим глухой обороны. В ноябре часть россиян получат зарплату с прибавкой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Совещание Путина с силовиками: главноеВ понедельник президент РФ Владимир Путин провел срочное совещание с силовиками по ситуации в Махачкале. Он заявил, что беспорядки в аэропорту были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб. Главными бенефициарами палестино-израильского и других региональных конфликтов, в том числе на Украине, в Ираке и Сирии, президент назвал правящие элиты США и их стеллитов. Также Путин констатировал, что многоконфессиональное российское общество пытаются расколоть извне, в том числе используя ситуацию на Ближнем Востоке. Он призвал россиян не руководствоваться эмоциями и подчеркнул, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. По словам Путина, позиция России по Ближнему Востоку, в отличие от Запада, никогда не имела корысти, интриг и двойного дна: она состоит в необходимости создания суверенного независимого палестинского государства.О чем Шойгу заявил в КитаеВ ходе так называемого украинского контрнаступления, с 4 июня, Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, заявил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме. Кроме того, враг потерял около шестисот танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов. По словам главы оборонного ведомства, российские военные методично и уверенно выполняют поставленные цели и задачи. Также Шойгу заявил, что действия Запада, направленные на обострение конфликта с Россией, чреваты прямым столкновением ядерных держав. Он подчеркнул, что США и НАТО не оставляют надежд на то, что им удастся подорвать безопасность РФ и лишить нас воли к сопротивлению. Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов. При этом глава российского военного ведомства отметил, что Россия сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Беспорядки в МахачкалеВ аэропорту имени Амет-Хана Султана в Махачкале накануне вечером во время прибытия самолета из Израиля произошли беспорядки. К утру 30 ноября сотрудники полиции установили более 150 их активных участников, 83 человека задержаны, аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. По данным МВД, пострадали девять сотрудников полиции. Они получили различные телесные повреждения, двое находятся в больнице. Расследование возбужденного по данному факту уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. События в аэропорту Махачкалы – во многом результат вмешательства извне, включая информационное воздействие, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На фоне телевизионных сюжетов об ужасах происходящего в секторе Газа – гибели людей, детей, стариков, медиков, недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее и возбуждать людей, отметил он. Успехи Армии РоссииВСУ за сутки потеряли еще 830 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены более десяти единиц тяжелой техники, в том числе производства Польши и США. Также российские военные уничтожили арсенал авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области. В ДНР, Харьковской и Николаевской областях поражены пункты управления украинских сил. Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда Himars, уничтожены 39 беспилотников. Военная помощь США УкраинеСША и Пентагон переводят Украину в режим глухой обороны – военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду ограниченности ресурсов. Такое мнение в понедельник высказал политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, средства будут разделены: Израилю Конгресс предоставит деньги уже на этой неделе, а вопрос выделения помощи Украине отложат. Тем не менее, Киев помощь получит, но ее объемы будут уже не те: вероятнее всего, на 60 миллиардов долларов, которые запрашивает Байден, Украина может не рассчитывать, полагает политолог.Зарплаты с прибавкойБюджетники, госслужащие и часть гражданских сотрудников воинских частей получат прибавку к зарплате. Повышение на 5,5% положительно отразится на сохранении реальной покупательной способности населения, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова. Помимо прямого эффекта, индексация будет косвенно способствовать росту доходов коммерческого сектора за счет повышения конкуренции на рынке труда со стороны госпредприятий. То есть, дефицит кадров неизбежно приведет к увеличению зарплат и в коммерческом секторе.

https://crimea.ria.ru/20231030/v-krymu-arestovali-rossiyanina-za-peredachu-ukraine-sekretnykh-dannykh--fsb-1132407750.html

https://crimea.ria.ru/20231030/kvartira-zelenskogo-prodana-za-44-mln-rubley-1132416881.html

https://crimea.ria.ru/20231030/vozdushnaya-ataka-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1132416601.html

https://crimea.ria.ru/20231030/glavnye-novosti-kryma-30-oktyabrya-1132427252.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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