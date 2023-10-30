https://crimea.ria.ru/20231030/peskov-sobytiya-v-aeroportu-makhachkaly--rezultat-vmeshatelstva-izvne-1132415006.html

Песков: события в аэропорту Махачкалы – результат вмешательства извне

Песков: события в аэропорту Махачкалы – результат вмешательства извне - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Песков: события в аэропорту Махачкалы – результат вмешательства извне

События в аэропорту Махачкалы – во многом результат вмешательства извне, включая информационное воздействие. Об этом в ходе брифинга в понедельник сообщил... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T13:51

2023-10-30T13:51

2023-10-30T13:51

дмитрий песков

махачкала

происшествия

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. События в аэропорту Махачкалы – во многом результат вмешательства извне, включая информационное воздействие. Об этом в ходе брифинга в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На фоне телевизионных сюжетов об ужасах происходящего в секторе Газа – гибели людей, детей, стариков, медиков, недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее и возбуждать людей, отметил он.Песков также сообщил, что президент Владимир Путин получал и получает доклады по ситуации в Дагестане от Федеральной службы безопасности, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова.Кроме того, в понедельник президент России проведет совещание с целью обсудить попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. В совещании, которое пройдет в очной форме, анонсировано участие зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и глав всех силовых ведомств.Ранее в пресс-службе МВД сообщили о задержании 60 участников беспорядков в аэропорту имени Амет-Хана Султана в Махачкале. В ведомстве также отметили, что в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции.Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках, проинформировали в ведомстве. Руководителю следственного управления в Дагестане поручено установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли накануне вечером во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.

https://crimea.ria.ru/20231030/politsiya-zaderzhala-bolee-60-uchastnikov-besporyadkov-v-aeroportu-makhachkaly-1132412289.html

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дмитрий песков, махачкала, происшествия, новости, политика