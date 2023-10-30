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Путин заявил о попытках расколоть российское общество - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Путин заявил о попытках расколоть российское общество
Путин заявил о попытках расколоть российское общество - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Путин заявил о попытках расколоть российское общество
Многоконфессиональное российское общество пытаются расколоть, в том числе используя ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T22:16
2023-10-30T22:26
владимир путин (политик)
в мире
политика
общество
новости
сша
сектор газа
обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Многоконфессиональное российское общество пытаются расколоть, в том числе используя ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями силовых ведомств.Он подчеркнул, что события в секторе Газа действительно трагичны, но призвал не руководствоваться эмоциями, а трезво оценивать ситуацию. "Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым негде укрыться, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, кулаки сжимаются и слезы наворачиваются. Но мы не должны, не имеем права руководствоваться эмоциями", - акцентировал Путин. Российский лидер также указал на то, что беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие накануне вечером во время прибытия самолета из Израиля, были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб. А главным бенефициаром конфликтов на Ближнем Востоке, на Украине, в Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. Читайте также на РИА Новости Крым: Песков: события в аэропорту Махачкалы – результат вмешательства извне Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран
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владимир путин (политик), в мире, политика, общество, новости, сша, сектор газа, обострение ситуации в израиле
Путин заявил о попытках расколоть российское общество

Путин: российское общество пытаются расколоть с помощью изощренных технологий

22:16 30.10.2023 (обновлено: 22:26 30.10.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Многоконфессиональное российское общество пытаются расколоть, в том числе используя ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями силовых ведомств.
"На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил уже о попытках использовать ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты против нашей страны, для дестабилизации и раскола нашего многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии. Повторю: те, кто стоит за конфликтом на Ближнем востоке, другими кризисами, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру - в этом подлинная корыстная цель таких геополитических кукловодов", - сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что события в секторе Газа действительно трагичны, но призвал не руководствоваться эмоциями, а трезво оценивать ситуацию.
"Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым негде укрыться, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, кулаки сжимаются и слезы наворачиваются. Но мы не должны, не имеем права руководствоваться эмоциями", - акцентировал Путин.
Российский лидер также указал на то, что беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие накануне вечером во время прибытия самолета из Израиля, были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб. А главным бенефициаром конфликтов на Ближнем Востоке, на Украине, в Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты.
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