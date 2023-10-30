https://crimea.ria.ru/20231030/putin-zayavil-o-popytkakh-raskolot-rossiyskoe-obschestvo-1132430600.html

Путин заявил о попытках расколоть российское общество

Путин заявил о попытках расколоть российское общество - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Путин заявил о попытках расколоть российское общество

Многоконфессиональное российское общество пытаются расколоть, в том числе используя ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T22:16

2023-10-30T22:16

2023-10-30T22:26

владимир путин (политик)

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новости

сша

сектор газа

обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Многоконфессиональное российское общество пытаются расколоть, в том числе используя ситуацию на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями силовых ведомств.Он подчеркнул, что события в секторе Газа действительно трагичны, но призвал не руководствоваться эмоциями, а трезво оценивать ситуацию. "Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым негде укрыться, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, кулаки сжимаются и слезы наворачиваются. Но мы не должны, не имеем права руководствоваться эмоциями", - акцентировал Путин. Российский лидер также указал на то, что беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие накануне вечером во время прибытия самолета из Израиля, были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб. А главным бенефициаром конфликтов на Ближнем Востоке, на Украине, в Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. Читайте также на РИА Новости Крым: Песков: события в аэропорту Махачкалы – результат вмешательства извне Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран

https://crimea.ria.ru/20231026/ssha-uregulirovali-konflikt-vokrug-palestiny-do-katastrofy--lavrov-1132333762.html

сша

сектор газа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), в мире, политика, общество, новости, сша, сектор газа, обострение ситуации в израиле