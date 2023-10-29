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Главное за день: 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Главное за день: 29 октября
Главное за день: 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Главное за день: 29 октября
Российской ПВО над Крымом сбито 36 беспилотников ВСУ. Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов. Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону ураинского беспилотника РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T21:12
2023-10-29T21:12
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новости крыма
крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
щелкино
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Российской ПВО над Крымом сбито 36 беспилотников ВСУ. Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов. Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону ураинского беспилотника упали на город. По Крымскому мосту останавливали движение. После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело. В Щелкино обрушился балкон с людьми – двое погибли. ВСУ потеряли почти 500 боевиков в восьми безрезультатных штурмах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом и Черным морем сбиты десятки дронов ВСУВ Минобороны сообщили об очередной попытке киевского режима нанести массированный удар по Крымскому полуострову. Все цели были успешно поражены российскими военными."Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", – сообщили в военном ведомстве.Два человека погибли в результате обрушения балкона в ЩелкиноПо поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка обстоятельств обрушения балкона в многоквартирном доме в городе Щелкино. В результате инцидента погибли два человека, которые находились в это время на балконе – 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина при падении успела зацепиться за арматуру. С травмами она была госпитализирована в медучреждение.По предварительной информации, жильцы решили застеклить балкон и с этой целью мужчина срезал пожарную лестницу, которая соединяла балконы и являлась, в том числе, их опорой. После этого произошло обрушение.Над Ростовом ПВО поразила воздушную цельВ 11:25 система ПВО успешно поразила воздушную цель над Ростовом-на-дону. Губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадавших и погибших в результате падения осколков украинского беспилотника нет. При этом уточнил, что несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе города и нанесли повреждения имуществу граждан.В свою очередь глава администрации Алексей Логвиненко добавил, что "осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений". При этом незначительные повреждения получили кровли шести домов и один автомобиль.Израиль возобновил подачу воды в ГазуИзраиль возобновил подачу воды в сектор Газа по второму из трех водопроводов."Израиль вновь открывает второй из трех водопроводов, которые снабжают водой сектор Газа... Второй водопровод был снова открыт в субботу", – цитирует РИА Новости сообщение газеты Times of Israel. Также уточняется, что ранее в меньшем объеме была восстановлена водоподача по еще одному водопроводу.Крымский мост – приостановка и восстановление движенияВ воскресенье Крымский мост закрыли для движения автотранспорта со стороны Керчи в 11:35, а в 12:25 – со стороны Тамани. Спустя полчаса после этого мостовой переход был полностью открыт для движения автотранспорта. О причинах временной приостановки работы транспортного перехода через Керченский пролив не сообщалось.СК возбудил дело после аварии с автобусами в СевастополеПредседатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя автобусами, в результате которого травмы получили более десяти человек."Председателем СК России дано поручение о возбуждении уголовного дела в связи с травмированием людей в результате столкновения пассажирских автобусов в Севастополе", – сообщили в пресс-службе СК РФ.Инцидент произошел в Гагаринском районе города в субботу около 20:40. Автобус Mercedes-Benz врезался в стоящий впереди автобус "Богдан".Обстановка в зоне спецоперации: ВСУ потеряли еще 475 боевиковВ Миноброны РФ сообщили, что за сутки российские военные отразили восемь атак ВСУ на четырех направлениях. Противник потерял артиллерийскую систему М777, две гаубицы "Д-30", бронетранспортер и 475 боевиков, также поражены два пункта управления беспилотниками. Кроме того, на Запорожском направлении была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", а на Херсонском – поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Володин пригрозил ЕС конфискацией их активовСпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил европейских политиков, что попытка использовать замороженные российские активы приведет к конфискации значительно большего объема принадлежащих недружественным странам средств."Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа, – написал Володин в своем Telegram-канале. – В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем замороженные на территории Европы российские средства".
https://crimea.ria.ru/20231029/vzryvy-v-neskolkikh-oblastyakh-ukrainy-progremeli-v-noch-na-voskresene-1132389595.html
https://crimea.ria.ru/20231029/smertelnoe-dtp-v-leninskom-rayone-pogib-peshekhod-1132390308.html
https://crimea.ria.ru/20231029/pozhar-na-neftepererabatyvayuschem-zavode-na-kubani--chto-izvestno-1132389404.html
https://crimea.ria.ru/20231029/vo-chto-ssha-mogut-prevratit-konflikt-vokrug-palestiny--politolog--1132346898.html
https://crimea.ria.ru/20231029/gorod-krepost-kak-i-zachem-sevastopol-zakryvali-i-otkryvali-1132391873.html
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https://crimea.ria.ru/20231029/iz-tyurmy-v-shakhtu-na-ukraine-zaklyuchennym-nashli-novuyu-rabotu-1132385734.html
https://crimea.ria.ru/20231029/krym-vykhodit-v-lidery-po-urovnyu-finansovoy-gramotnosti-naseleniya-1132368484.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, щелкино, происшествия, прокуратура республики крым, ростов-на-дону, василий голубев, алексей логвиненко, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сектор газа, севастополь, дтп в крыму и севастополе, крымский следком, вячеслав володин, европейский союз
Главное за день: 29 октября

Главные события и заявления воскресенья, 29 октября

21:12 29.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления войск ПВО
Командный пункт управления войск ПВО
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Российской ПВО над Крымом сбито 36 беспилотников ВСУ. Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов. Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону ураинского беспилотника упали на город. По Крымскому мосту останавливали движение. После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело. В Щелкино обрушился балкон с людьми – двое погибли. ВСУ потеряли почти 500 боевиков в восьми безрезультатных штурмах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Над Крымом и Черным морем сбиты десятки дронов ВСУ

В Минобороны сообщили об очередной попытке киевского режима нанести массированный удар по Крымскому полуострову. Все цели были успешно поражены российскими военными.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", – сообщили в военном ведомстве.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
10:29
Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье

Два человека погибли в результате обрушения балкона в Щелкино

По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка обстоятельств обрушения балкона в многоквартирном доме в городе Щелкино. В результате инцидента погибли два человека, которые находились в это время на балконе – 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина при падении успела зацепиться за арматуру. С травмами она была госпитализирована в медучреждение.
По предварительной информации, жильцы решили застеклить балкон и с этой целью мужчина срезал пожарную лестницу, которая соединяла балконы и являлась, в том числе, их опорой. После этого произошло обрушение.
ДТП в Ленинском районе
10:59Ситуация на дорогах Крыма
Смертельное ДТП в Ленинском районе: погиб пешеход

Над Ростовом ПВО поразила воздушную цель

В 11:25 система ПВО успешно поразила воздушную цель над Ростовом-на-дону. Губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадавших и погибших в результате падения осколков украинского беспилотника нет. При этом уточнил, что несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе города и нанесли повреждения имуществу граждан.
В свою очередь глава администрации Алексей Логвиненко добавил, что "осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений". При этом незначительные повреждения получили кровли шести домов и один автомобиль.
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
09:19
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани – что известно

Израиль возобновил подачу воды в Газу

Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа по второму из трех водопроводов.
"Израиль вновь открывает второй из трех водопроводов, которые снабжают водой сектор Газа... Второй водопровод был снова открыт в субботу", – цитирует РИА Новости сообщение газеты Times of Israel. Также уточняется, что ранее в меньшем объеме была восстановлена водоподача по еще одному водопроводу.
Пропалестинский митинг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
10:01Радио "Спутник в Крыму"
Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог

Крымский мост – приостановка и восстановление движения

В воскресенье Крымский мост закрыли для движения автотранспорта со стороны Керчи в 11:35, а в 12:25 – со стороны Тамани. Спустя полчаса после этого мостовой переход был полностью открыт для движения автотранспорта. О причинах временной приостановки работы транспортного перехода через Керченский пролив не сообщалось.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
14:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали

СК возбудил дело после аварии с автобусами в Севастополе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя автобусами, в результате которого травмы получили более десяти человек.
"Председателем СК России дано поручение о возбуждении уголовного дела в связи с травмированием людей в результате столкновения пассажирских автобусов в Севастополе", – сообщили в пресс-службе СК РФ.
Инцидент произошел в Гагаринском районе города в субботу около 20:40. Автобус Mercedes-Benz врезался в стоящий впереди автобус "Богдан".
Американский актер Мэттью Перри - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
08:52
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри найдет мертвым в Лос-Анджелесе

Обстановка в зоне спецоперации: ВСУ потеряли еще 475 боевиков

В Миноброны РФ сообщили, что за сутки российские военные отразили восемь атак ВСУ на четырех направлениях. Противник потерял артиллерийскую систему М777, две гаубицы "Д-30", бронетранспортер и 475 боевиков, также поражены два пункта управления беспилотниками. Кроме того, на Запорожском направлении была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", а на Херсонском – поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Рабочая одежда шахтеров - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
08:39
Из тюрьмы в шахту: на Украине заключенным нашли новую работу

Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил европейских политиков, что попытка использовать замороженные российские активы приведет к конфискации значительно большего объема принадлежащих недружественным странам средств.
"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа, – написал Володин в своем Telegram-канале. – В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем замороженные на территории Европы российские средства".
Электронные торги - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
16:46Радио "Спутник в Крыму"
Крым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения
 
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21:12Главное за день: 29 октября
20:56Самбисты из Крыма и Севастополя победили во всероссийском турнире
20:27Зеленский без формулы мира, Харьков без флага Украины: что там у соседей?
20:02Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
19:43Крымчане обменяли 450 кг мелочи на банкноты за неделю
19:19Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата
18:44Как правильно выбрать зимнюю обувь – советы ортопеда
18:16Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк
17:44Искусство древних маори в Крыму: уникальный портрет кота Мостика
17:17Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
16:46Крым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения
16:03Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов
15:37Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа
15:11Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие сутки
14:45В зоне СВО уничтожена станция РЭБ "Буковель" и узел связи ВСУ
14:12Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
14:01Город-крепость: как и зачем Севастополь закрывали и открывали
13:18В Крыму мотоциклист насмерть сбил пешехода: ему грозит до 12 лет тюрьмы
13:13Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон
13:01Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено со стороны Тамани
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