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Главное за день: 29 октября

Главное за день: 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Главное за день: 29 октября

Российской ПВО над Крымом сбито 36 беспилотников ВСУ. Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов. Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону ураинского беспилотника РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T21:12

2023-10-29T21:12

2023-10-29T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Российской ПВО над Крымом сбито 36 беспилотников ВСУ. Володин пригрозил ЕС конфискацией их активов. Осколки сбитого над Ростовом-на-Дону ураинского беспилотника упали на город. По Крымскому мосту останавливали движение. После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело. В Щелкино обрушился балкон с людьми – двое погибли. ВСУ потеряли почти 500 боевиков в восьми безрезультатных штурмах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Крымом и Черным морем сбиты десятки дронов ВСУВ Минобороны сообщили об очередной попытке киевского режима нанести массированный удар по Крымскому полуострову. Все цели были успешно поражены российскими военными."Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", – сообщили в военном ведомстве.Два человека погибли в результате обрушения балкона в ЩелкиноПо поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка обстоятельств обрушения балкона в многоквартирном доме в городе Щелкино. В результате инцидента погибли два человека, которые находились в это время на балконе – 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина при падении успела зацепиться за арматуру. С травмами она была госпитализирована в медучреждение.По предварительной информации, жильцы решили застеклить балкон и с этой целью мужчина срезал пожарную лестницу, которая соединяла балконы и являлась, в том числе, их опорой. После этого произошло обрушение.Над Ростовом ПВО поразила воздушную цельВ 11:25 система ПВО успешно поразила воздушную цель над Ростовом-на-дону. Губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадавших и погибших в результате падения осколков украинского беспилотника нет. При этом уточнил, что несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе города и нанесли повреждения имуществу граждан.В свою очередь глава администрации Алексей Логвиненко добавил, что "осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений". При этом незначительные повреждения получили кровли шести домов и один автомобиль.Израиль возобновил подачу воды в ГазуИзраиль возобновил подачу воды в сектор Газа по второму из трех водопроводов."Израиль вновь открывает второй из трех водопроводов, которые снабжают водой сектор Газа... Второй водопровод был снова открыт в субботу", – цитирует РИА Новости сообщение газеты Times of Israel. Также уточняется, что ранее в меньшем объеме была восстановлена водоподача по еще одному водопроводу.Крымский мост – приостановка и восстановление движенияВ воскресенье Крымский мост закрыли для движения автотранспорта со стороны Керчи в 11:35, а в 12:25 – со стороны Тамани. Спустя полчаса после этого мостовой переход был полностью открыт для движения автотранспорта. О причинах временной приостановки работы транспортного перехода через Керченский пролив не сообщалось.СК возбудил дело после аварии с автобусами в СевастополеПредседатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя автобусами, в результате которого травмы получили более десяти человек."Председателем СК России дано поручение о возбуждении уголовного дела в связи с травмированием людей в результате столкновения пассажирских автобусов в Севастополе", – сообщили в пресс-службе СК РФ.Инцидент произошел в Гагаринском районе города в субботу около 20:40. Автобус Mercedes-Benz врезался в стоящий впереди автобус "Богдан".Обстановка в зоне спецоперации: ВСУ потеряли еще 475 боевиковВ Миноброны РФ сообщили, что за сутки российские военные отразили восемь атак ВСУ на четырех направлениях. Противник потерял артиллерийскую систему М777, две гаубицы "Д-30", бронетранспортер и 475 боевиков, также поражены два пункта управления беспилотниками. Кроме того, на Запорожском направлении была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", а на Херсонском – поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Володин пригрозил ЕС конфискацией их активовСпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил европейских политиков, что попытка использовать замороженные российские активы приведет к конфискации значительно большего объема принадлежащих недружественным странам средств."Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа, – написал Володин в своем Telegram-канале. – В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем замороженные на территории Европы российские средства".

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https://crimea.ria.ru/20231029/pozhar-na-neftepererabatyvayuschem-zavode-na-kubani--chto-izvestno-1132389404.html

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