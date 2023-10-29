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После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело
После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 29.10.2023
После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело
По факту аварии с участием двух автобусов в Севастополе, в результате которого были травмированы более 10 человек, будет возбуждено уголовное дело... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T12:43
2023-10-29T12:43
происшествия
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
владимир терентьев
севастополь
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. По факту аварии с участием двух автобусов в Севастополе, в результате которого были травмированы более 10 человек, будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.Инцидент произошел в Гагаринском районе города субботу около 20:40. Автобус Mercedes-Benz врезался в стоящий впереди маршрутный автобус "Богдан", в котором также находились пассажиры.Уточняется, что местные сми разместили информацию о 14 пострадавших в результате аварии. Сообщалось, что некоторые граждане получили значительные телесные повреждения.По данному факту председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия.Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее 75-летняя женщина попала под колеса автобуса "ПАЗ" в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокатеДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщина
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РИА Новости Крым
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Новости
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4.7
96
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происшествия, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, севастополь, дтп в крыму и севастополе
После аварии с двумя автобусами в Севастополе СК возбудил дело

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусами в Севастополе

12:43 29.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. По факту аварии с участием двух автобусов в Севастополе, в результате которого были травмированы более 10 человек, будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Инцидент произошел в Гагаринском районе города субботу около 20:40. Автобус Mercedes-Benz врезался в стоящий впереди маршрутный автобус "Богдан", в котором также находились пассажиры.
"Председателем СК России дано поручение о возбуждении уголовного дела в связи с травмированием людей в результате столкновения пассажирских автобусов в Севастополе", – говорится в сообщении.
Уточняется, что местные сми разместили информацию о 14 пострадавших в результате аварии. Сообщалось, что некоторые граждане получили значительные телесные повреждения.
По данному факту председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия.
Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее 75-летняя женщина попала под колеса автобуса "ПАЗ" в Севастополе.
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