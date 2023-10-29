https://crimea.ria.ru/20231029/izrail-vozobnovil-podachu-vody-v-sektor-gaza-1132395762.html
Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа
Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа
Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа по второму из трех водопроводов, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ. РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T15:37
2023-10-29T15:37
2023-10-29T15:37
обострение ситуации в израиле
новости
в мире
палестина
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа по второму из трех водопроводов, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.Издание также сообщает, что подача воды в сектор Газа по одному из трубопроводов возобновилась в меньшем масштабе еще на прошлой неделе.Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, в Израиле – 1,3 тысячи. Более 15 тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян.Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям.Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политологСША "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – ЛавровВ Кремле прокомментировали визит делегации ХАМАС в Москву
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обострение ситуации в израиле, новости, в мире, палестина, израиль
Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа по второму из трех водопроводов, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.
"Израиль вновь открывает второй из трех водопроводов, которые снабжают водой сектор Газа... Второй водопровод был снова открыт в субботу", – пишет газета Times of Israel со ссылкой на израильского координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT).
Издание также сообщает, что подача воды в сектор Газа по одному из трубопроводов возобновилась в меньшем масштабе еще на прошлой неделе.
Эскалация израильско-палестинского конфликта
7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.
8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, в Израиле – 1,3 тысячи. Более 15 тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян.
Президент РФ Владимир Путин заявил
, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям.
Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил
о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
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