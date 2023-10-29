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Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон
Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T13:13
2023-10-29T13:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В субботу в 11:35 транспортный переход был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани.Спустя полчаса после этого Крымский мост полностью открыт для движения автотранспорта.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто с обеих сторон

Крымский мост: движение автотранспорта возобновлено с обеих сторон

13:13 29.10.2023 (обновлено: 13:16 29.10.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено", – говорится в сообщении.
В субботу в 11:35 транспортный переход был закрыт для движения автотранспорта со стороны Керчи, в 12:25 – для движения со стороны Тамани.
Спустя полчаса после этого Крымский мост полностью открыт для движения автотранспорта.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайКрым
 
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