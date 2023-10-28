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Главное за день: 28 октября - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Главное за день: 28 октября
Главное за день: 28 октября - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Главное за день: 28 октября
Трагедия на шахте в Казахстане. Новая фаза войны Израиля в Газе. Раскрыты подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС. Минобороны сообщило об ударе по украинскому... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T21:06
2023-10-28T21:09
крым
россия
обострение ситуации в израиле
турция
в мире
происшествия
погода
москва
обстрелы курской области
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трагедия на шахте в Казахстане. Новая фаза войны Израиля в Газе. Раскрыты подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС. Минобороны сообщило об ударе по украинскому аэродрому. Суд Москвы рассмотрит дело о закупках для защиты Крымского моста. В России побит 11-летний "снежный" рекорд.В Казахстане при аварии на шахте погибли десятки человекВ Карагандинской области Казахстана рано утром 28 октября произошла авария на шахте им. Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау". Изначально сообщалось о семи погибших шахтерах, позже стало известно, что число жертв превысило тридцать человек. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208.По инфомрации компании-собственника, предварительно причиной аварии стал взрыв газометана в лаве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на место трагедии. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".В течение всего дня на объекте продолжают работать спасатели, создан оперативный штаб.Израиль начал новую фазу в ГазеГлава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, его слова приводит издание Haaretz. "Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов", – заявил Галант.Тем временем Иран пригрозил США открытием новых фронтов. "Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США".Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также сделал ряд заявлений, оценив двуличие Запада в его отношении к гибели мирных людей, в том числе детей, на Украине и в Газе. Раскрыты подробности атаки ВСУ на Курскую АЭСПри атаке украинских беспилотников на Курскую атомную электростанцию 26 октября был поврежден склад с ядерными отходами, а также комплекс административных зданий. Об этом в субботу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции", – сообщила Захарова.По предварительным данным в беспилотных летательных аппаратах "применялись компоненты, поставленные западными странами", которые, не исключено, и одобрили эту атаку, отметила она.Также сегодня сообщалось об атаке ВСУ на Орловскую и Тульскую областей силами ударных дронов. Минобороны сообщило об ударе по украинскому аэродромуКомандно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины поражен на аэродроме Канатово в Кировоградской области, уточнили в военном ведомстве. Кроме того, уничтожены два вражеских самолета Су-25 и МиГ-29.По данным Минобороны РФ, украинская армия за сутки предприняла 12 безуспешных атак на разных направлениях и потеряла еще более 620 боевиков. Суд рассмотрит дело о закупках для защиты Крымского мостаРечь о закупке неисправных комплексов, которые, по словам следователя, не могли выявлять беспилотники малого класса. В согласовании их покупки подозревают полковника Росгвардии, которому было известно о неподходящих характеристиках."Дело в отношении начальника отдела морского управления Росгвардии поступило в суд", – сообщили во Втором западном окружном военном суде Москвы.Москва побила 11-летний "снежный" рекордВ Москве сильные снегопады побили 11-летний рекорд: высота сугробов достигла 12 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Такой снежный покров по климату, как правило, формируется лишь только в первой декаде декабря. Это самый большой снежный покров в октябре за последние 11 лет", – уточнил эксперт. В Крыму тем временем переменная облачность и ветер, из-за которого в Керченском проливе поднялись метровые волны, так что на переправе объявили штормовое предупреждение. А в Севастополе остановили паром. Старт отопительного сезона в городе федерального значения выпал на дни потепления в регионе, и сегодня власти пообещали решить все возможные проблемы с теплом в домах до заморозков.
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крым, россия, обострение ситуации в израиле, турция, в мире, происшествия, погода, москва, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, казахстан
Главное за день: 28 октября

Главные события и заявления субботы, 28 октября

21:06 28.10.2023 (обновлено: 21:09 28.10.2023)
 
© MAHMUD HAMS / AFPОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
© MAHMUD HAMS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трагедия на шахте в Казахстане. Новая фаза войны Израиля в Газе. Раскрыты подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС. Минобороны сообщило об ударе по украинскому аэродрому. Суд Москвы рассмотрит дело о закупках для защиты Крымского моста. В России побит 11-летний "снежный" рекорд.

В Казахстане при аварии на шахте погибли десятки человек

В Карагандинской области Казахстана рано утром 28 октября произошла авария на шахте им. Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау". Изначально сообщалось о семи погибших шахтерах, позже стало известно, что число жертв превысило тридцать человек. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208.
По инфомрации компании-собственника, предварительно причиной аварии стал взрыв газометана в лаве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на место трагедии. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
В течение всего дня на объекте продолжают работать спасатели, создан оперативный штаб.

Израиль начал новую фазу в Газе

Глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, его слова приводит издание Haaretz. "Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов", – заявил Галант.
Тем временем Иран пригрозил США открытием новых фронтов. "Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также сделал ряд заявлений, оценив двуличие Запада в его отношении к гибели мирных людей, в том числе детей, на Украине и в Газе.
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Раскрыты подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС

При атаке украинских беспилотников на Курскую атомную электростанцию 26 октября был поврежден склад с ядерными отходами, а также комплекс административных зданий. Об этом в субботу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции", – сообщила Захарова.
По предварительным данным в беспилотных летательных аппаратах "применялись компоненты, поставленные западными странами", которые, не исключено, и одобрили эту атаку, отметила она.
Также сегодня сообщалось об атаке ВСУ на Орловскую и Тульскую областей силами ударных дронов.

Минобороны сообщило об ударе по украинскому аэродрому

Командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины поражен на аэродроме Канатово в Кировоградской области, уточнили в военном ведомстве. Кроме того, уничтожены два вражеских самолета Су-25 и МиГ-29.
По данным Минобороны РФ, украинская армия за сутки предприняла 12 безуспешных атак на разных направлениях и потеряла еще более 620 боевиков.

Суд рассмотрит дело о закупках для защиты Крымского моста

Речь о закупке неисправных комплексов, которые, по словам следователя, не могли выявлять беспилотники малого класса. В согласовании их покупки подозревают полковника Росгвардии, которому было известно о неподходящих характеристиках.
"Дело в отношении начальника отдела морского управления Росгвардии поступило в суд", – сообщили во Втором западном окружном военном суде Москвы.
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Москва побила 11-летний "снежный" рекорд

В Москве сильные снегопады побили 11-летний рекорд: высота сугробов достигла 12 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Такой снежный покров по климату, как правило, формируется лишь только в первой декаде декабря. Это самый большой снежный покров в октябре за последние 11 лет", – уточнил эксперт.
В Крыму тем временем переменная облачность и ветер, из-за которого в Керченском проливе поднялись метровые волны, так что на переправе объявили штормовое предупреждение. А в Севастополе остановили паром. Старт отопительного сезона в городе федерального значения выпал на дни потепления в регионе, и сегодня власти пообещали решить все возможные проблемы с теплом в домах до заморозков.
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КрымРоссияОбострение ситуации в ИзраилеТурцияВ миреПроисшествияПогодаМоскваОбстрелы Курской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОКазахстан
 
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21:06Главное за день: 28 октября
20:47Израиль отзывает из Турции дипломатов в ответ на обвинения Эрдогана
20:21Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой
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17:59ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на Херсонщине
17:41Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков
17:16Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы
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15:05Удар по аэродрому в Кировоградской области: поражен командный пункт ВСУ
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