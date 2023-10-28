https://crimea.ria.ru/20231028/glavnoe-za-den-28-oktyabrya-1132385794.html

Главное за день: 28 октября

Главное за день: 28 октября - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Главное за день: 28 октября

Трагедия на шахте в Казахстане. Новая фаза войны Израиля в Газе. Раскрыты подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС. Минобороны сообщило об ударе по украинскому... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T21:06

2023-10-28T21:06

2023-10-28T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трагедия на шахте в Казахстане. Новая фаза войны Израиля в Газе. Раскрыты подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС. Минобороны сообщило об ударе по украинскому аэродрому. Суд Москвы рассмотрит дело о закупках для защиты Крымского моста. В России побит 11-летний "снежный" рекорд.В Казахстане при аварии на шахте погибли десятки человекВ Карагандинской области Казахстана рано утром 28 октября произошла авария на шахте им. Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау". Изначально сообщалось о семи погибших шахтерах, позже стало известно, что число жертв превысило тридцать человек. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208.По инфомрации компании-собственника, предварительно причиной аварии стал взрыв газометана в лаве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на место трагедии. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".В течение всего дня на объекте продолжают работать спасатели, создан оперативный штаб.Израиль начал новую фазу в ГазеГлава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, его слова приводит издание Haaretz. "Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов", – заявил Галант.Тем временем Иран пригрозил США открытием новых фронтов. "Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США".Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на митинге в поддержку Палестины, заявил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником. А также сделал ряд заявлений, оценив двуличие Запада в его отношении к гибели мирных людей, в том числе детей, на Украине и в Газе. Раскрыты подробности атаки ВСУ на Курскую АЭСПри атаке украинских беспилотников на Курскую атомную электростанцию 26 октября был поврежден склад с ядерными отходами, а также комплекс административных зданий. Об этом в субботу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции", – сообщила Захарова.По предварительным данным в беспилотных летательных аппаратах "применялись компоненты, поставленные западными странами", которые, не исключено, и одобрили эту атаку, отметила она.Также сегодня сообщалось об атаке ВСУ на Орловскую и Тульскую областей силами ударных дронов. Минобороны сообщило об ударе по украинскому аэродромуКомандно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины поражен на аэродроме Канатово в Кировоградской области, уточнили в военном ведомстве. Кроме того, уничтожены два вражеских самолета Су-25 и МиГ-29.По данным Минобороны РФ, украинская армия за сутки предприняла 12 безуспешных атак на разных направлениях и потеряла еще более 620 боевиков. Суд рассмотрит дело о закупках для защиты Крымского мостаРечь о закупке неисправных комплексов, которые, по словам следователя, не могли выявлять беспилотники малого класса. В согласовании их покупки подозревают полковника Росгвардии, которому было известно о неподходящих характеристиках."Дело в отношении начальника отдела морского управления Росгвардии поступило в суд", – сообщили во Втором западном окружном военном суде Москвы.Москва побила 11-летний "снежный" рекордВ Москве сильные снегопады побили 11-летний рекорд: высота сугробов достигла 12 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Такой снежный покров по климату, как правило, формируется лишь только в первой декаде декабря. Это самый большой снежный покров в октябре за последние 11 лет", – уточнил эксперт. В Крыму тем временем переменная облачность и ветер, из-за которого в Керченском проливе поднялись метровые волны, так что на переправе объявили штормовое предупреждение. А в Севастополе остановили паром. Старт отопительного сезона в городе федерального значения выпал на дни потепления в регионе, и сегодня власти пообещали решить все возможные проблемы с теплом в домах до заморозков.

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