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Главное за день: 1 октября

Главное за день: 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Главное за день: 1 октября

В Крыму сбили две украинские ракеты "Гром-2". Джо Байден утвердил временный бюджет США без пункта по поддержке Киева, но потребовал от конгресса новый документ. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T21:49

2023-10-01T21:49

2023-10-01T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сбили две украинские ракеты "Гром-2". Джо Байден утвердил временный бюджет США без пункта по поддержке Киева, но потребовал от конгресса новый документ. В России стартовал осенний призыв на военную службу. Власти Великобритании дискутируют по поводу отправки своих военных на Украину. Чем грозит возможная поставка Украине немецких ракет Taurus. ВСУ потеряли за сутки более 300 боевиков в зоне спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка ракетной атаки на КрымОколо 13:00 российские средства ПВО обнаружили и перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", сообщили в Минобороны России. Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района.Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что осколками одной из ракет повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет.США оставили Украину без денежной помощиПрезидент США Джо Байден подписал одобренный и представленный конгрессом закон о продлении финансирования правительства, в котором не предусмотрена помощь Украине.Одобренный ранее палатой представителей закон предусматривает выделение средств на деятельность государственных учреждений на 45 дней.Таким образом, власти США предотвратили приостановку работы правительства – так называемый "шатдаун". При этом в подписанный закон не вошло положение о помощи Украине. Данный вопрос является предметом острых дискуссий между демократами и республиканцами.Байден заявил, что США "ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена". Он призвал спикера палаты представителей Конгресса, представителя Республиканской партии Кевина Маккарти в ближайшее время добиться одобрения инициативы о предоставлении Киеву дополнительной помощи.По словам политолога Малека Дудакова, оставшиеся на Украину деньги с прошлого бюджета к ноябрю могут точно закончиться, а ситуация на фронте стать совсем патовой с приходом распутицы, и тогда согласовывать деньги под Украину станет еще сложнее, чем сейчас.В России стартовал осенний призыв в армиюВ России начался осенний призыв на военную службу. По данным Минобороны, в войска планируется набрать 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке.Осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составят 24 муниципальных образования пяти субъектов Российской Федерации – Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа. Это связано с физико-географическими условиями регионов.Власти Великобритании дискутируют по поводу отправки военных на УкраинуГазета The Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса сообщил, что военное руководство страны обсуждает возможность отправки на Украину своих войск, которые должны будут участвовать в подготовке военнослужащих ВСУ. Он также добавил, что сейчас есть возможность перенести на украинскую территорию производство вооружений и боеприпасов.Однако позже премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон не будет отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте. Он добавил, что обучение военных на Украине возможно, но не сейчас, поскольку это вопрос "долгосрочной перспективы".Ракеты Taurus для Украины: как их могут использоватьПредседатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что Киеву "нужно без промедления поставить ракеты Taurus". По ее словам, Украина "имеет полное право наносить удары этими ракетами по объектам на территории России", в том числе в Крыму.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок Taurus Киеву немецкие оборонные заводы, производящие эти ракеты, должны стать законными целями для Вооруженных сил России.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Берлин рано или поздно поставит Киеву Taurus, однако их количество не будет значительным – в пределах нескольких десятков.По мнению эксперта, ВСУ вряд ли будут наносить этими ракетами удары вглубь российской территории из-за возможных серьезных геополитических последствий.В то же время, считает аналитик, 500-километровая дальность ракет Taurus позволит киевскому режиму обезопасить свои самолеты-носители, запуская эти ракеты в максимальной дальности от российских фронтовых систем ПВО.Отражены 19 атак, более 300 боевиков уничтожены: хроники СВОПодразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ и порядка 40 единиц военной техники. Всего отражено 19 атак противника. Так, на Донецком направлении россий1ские войска отразили 10 атак, на Южно-Донецком – четыре, на Краснолиманском – три, на Запорожском – две. Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении – более 150 боевиков убиты и ранены.Российские системы ПВО сбили в районе Клещеевки ДНР украинский штурмовик Су-25, а также перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений двух механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки ДНР и живая сила и техника двух бригад противника в районе в ДНР и Запорожской области.

https://crimea.ria.ru/20231001/klichko-bez-mosta-a-ukraina--bez-byudzheta-ssha-chto-tam-u-sosedey-1131784195.html

https://crimea.ria.ru/20231001/terakt-v-tsentre-ankary-kto-vzyal-na-sebya-otvetstvennost-1131783438.html

https://crimea.ria.ru/20231001/britaniya-razmestit-v-polshe-svoi-istrebiteli-typhoon-1131783187.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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