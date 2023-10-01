https://crimea.ria.ru/20231001/unichtozhennye-boeviki-i-zapadnaya-tekhnika-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-1131781084.html

Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки

Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки

Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ и порядка 40 единиц военной техники, всего отражено 19 атак противника. Об РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T15:41

2023-10-01T15:41

2023-10-01T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ и порядка 40 единиц военной техники, всего отражено 19 атак противника. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп противника в районах Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также станция радиоэлектронной разведки "Пластун".Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Также российские подразделения нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районе Торского ДНР и Серебрянского лесничества.Уничтожено свыше 65 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки противника в районе Приютного Запорожской области.Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного ДНР.Потери украинских войска на данном направлении – 35 человек убитыми. Также уничтожены два автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены британская гаубица FH70, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град"Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино.Уничтожено до 30 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Загоруйковки и Ивановки Харьковской области и Новоселовского ЛНР.Уничтожены 25 боевиков ВСУ, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град".Также в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.Херсонское направлениеРоссийские военные за сутки уничтожили до 30 боевиков, два автомобиля и гаубицу Д-30.Также на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.В районе Снегиревки Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

https://crimea.ria.ru/20231001/nad-krymom-sbili-dve-ukrainskie-rakety-grom-2--minoborony-1131779684.html

https://crimea.ria.ru/20230929/brigada-vsu-pokidaet-rayon-rabotino-boeviki-otkazyvayutsya-voevat-1131751997.html

https://crimea.ria.ru/20231001/gruppirovka-dnepr-unichtozhila-toplivnyy-sklad-vsu-i-20-boevikov--1131777453.html

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