https://crimea.ria.ru/20231001/unichtozhennye-boeviki-i-zapadnaya-tekhnika-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-1131781084.html
Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки
Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки
Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ и порядка 40 единиц военной техники, всего отражено 19 атак противника. Об РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T15:41
2023-10-01T15:41
2023-10-01T15:41
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ и порядка 40 единиц военной техники, всего отражено 19 атак противника. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп противника в районах Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также станция радиоэлектронной разведки "Пластун".Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Также российские подразделения нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районе Торского ДНР и Серебрянского лесничества.Уничтожено свыше 65 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки противника в районе Приютного Запорожской области.Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного ДНР.Потери украинских войска на данном направлении – 35 человек убитыми. Также уничтожены два автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены британская гаубица FH70, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град"Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино.Уничтожено до 30 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Загоруйковки и Ивановки Харьковской области и Новоселовского ЛНР.Уничтожены 25 боевиков ВСУ, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град".Также в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.Херсонское направлениеРоссийские военные за сутки уничтожили до 30 боевиков, два автомобиля и гаубицу Д-30.Также на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.В районе Снегиревки Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
https://crimea.ria.ru/20231001/nad-krymom-sbili-dve-ukrainskie-rakety-grom-2--minoborony-1131779684.html
https://crimea.ria.ru/20230929/brigada-vsu-pokidaet-rayon-rabotino-boeviki-otkazyvayutsya-voevat-1131751997.html
https://crimea.ria.ru/20231001/gruppirovka-dnepr-unichtozhila-toplivnyy-sklad-vsu-i-20-boevikov--1131777453.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, новости, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия
Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков и около 40 единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки уничтожили более 300 боевиков ВСУ и порядка 40 единиц военной техники, всего отражено 19 атак противника. Об этом сообщает Минобороны России.
Донецкое направление
Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп противника в районах Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также станция радиоэлектронной разведки "Пластун".
Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.
Краснолиманское направление
Подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Также российские подразделения нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районе Торского ДНР и Серебрянского лесничества.
Уничтожено свыше 65 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.
Южно-Донецкое направление
Подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки противника в районе Приютного Запорожской области.
Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного ДНР.
Потери украинских войска на данном направлении – 35 человек убитыми. Также уничтожены два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены британская гаубица FH70, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град"
Запорожское направление
Российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино.
Уничтожено до 30 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.
Купянское направление
Подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Загоруйковки и Ивановки Харьковской области и Новоселовского ЛНР.
Уничтожены 25 боевиков ВСУ, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град".
Также в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.
Херсонское направление
Российские военные за сутки уничтожили до 30 боевиков, два автомобиля и гаубицу Д-30.
Также на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
В районе Снегиревки Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.