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Главные события и заявления дня: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Главные события и заявления дня: 17 сентября
Главные события и заявления дня: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Главные события и заявления дня: 17 сентября
Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о роли США в конфликте на Украине. Поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95 году жизни. Киевский режим... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T22:43
2023-09-17T22:43
главное за день
новости
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сергей лавров
николай добронравов
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о роли США в конфликте на Украине. Поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95 году жизни. Киевский режим пытался атаковать регионы РФ. В ДНР продолжают восстанавливать гражданскую инфраструктуру – открыли еще два моста. Украина лишилась еще более 600 боевиков в безуспешных атаках. Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО. Украинские боевики все чаще сдаются в плен. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.США управляют войной на Украине – заявление ЛавроваГлава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США долгие годы готовили Украину, чтобы "ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России"."Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников – они ведут против нас войну", – сказал Лавров".Опустела без тебя Земля: умер Николай ДобронравовСоветский и российский поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни в одной из московских клиник. В общей сложности он написал более 400 песен, большая часть которых – в соавторстве с супругой, композитором, народной артисткой СССР Александрой Пахмутовой.Атака дронов на регионы РоссииБеспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом в городе Орел. Происшествие случилось в 3.50 мск на территории Железнодорожного района города. В результате произошло возгорание, но никто не пострадал. Также два дрона уничтожены силами ПВО в Московской области."Около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на Воронежской области. Беспилотник был перехвачен", – сообщили в Минобороны.Еще один украинский БПЛА упал в Узловском районе Тульской области на территории "Логистического центра №1". На месте падения пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет, сообщили в областном министерстве по региональной безопасности.В ДНР открыли два восстановленных мостаДва моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли после ремонта. Один из них связал Мариуполь с прилегающими поселками. Строители отремонтировали переправу и построили подходы к населенным пунктам. Второй мост расположен в Новоазовске. Это пешеходная конструкция с архитектурной подсветкой в цветах флага России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Российская армия уничтожает технику НАТО в зоне СВОРоссийские военные уничтожают технику иностранного образца, поставленную киевскому режиму в качестве так называемой военной помощи. Только за минувшие сутки уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-50, две артиллерийских системы М777, гаубица М119, машина пехоты Bradley и самоходку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ. Кроме того, Воздушные силы РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу под Харьковом. По данным Минороны РФ, потери Украинских боевиков за этот период превысили 620 человек убитыми и ранеными. В свою очередь врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что на левобережье области в плен российским военным сдалась крупная вооруженная группа украинских боевиков.
https://crimea.ria.ru/20230917/nikolay-dobronravov-biografiya-1131474441.html
https://crimea.ria.ru/20230917/nezalezhnaya-kukhnya-kak-ukraintsy-borsch-delili-i-konservy-krutili-1131477486.html
https://crimea.ria.ru/20230917/novye-strashilki-zelenskogo-i-opzzh-dlya-imitatsii-bitya-chto-tam-u-sosedey-1131476725.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , сергей лавров, николай добронравов, марат хуснуллин
Главные события и заявления дня: 17 сентября

Главные события и заявления воскресенья, 17 сентября

22:43 17.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о роли США в конфликте на Украине. Поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95 году жизни. Киевский режим пытался атаковать регионы РФ. В ДНР продолжают восстанавливать гражданскую инфраструктуру – открыли еще два моста. Украина лишилась еще более 600 боевиков в безуспешных атаках. Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО. Украинские боевики все чаще сдаются в плен.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

США управляют войной на Украине – заявление Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США долгие годы готовили Украину, чтобы "ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России".
"Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников – они ведут против нас войну", – сказал Лавров".

Опустела без тебя Земля: умер Николай Добронравов

Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни в одной из московских клиник. В общей сложности он написал более 400 песен, большая часть которых – в соавторстве с супругой, композитором, народной артисткой СССР Александрой Пахмутовой.
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Вчера, 11:11
Николай Добронравов. Биография

Атака дронов на регионы России

Беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом в городе Орел. Происшествие случилось в 3.50 мск на территории Железнодорожного района города. В результате произошло возгорание, но никто не пострадал. Также два дрона уничтожены силами ПВО в Московской области.
"Около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на Воронежской области. Беспилотник был перехвачен", – сообщили в Минобороны.
Еще один украинский БПЛА упал в Узловском районе Тульской области на территории "Логистического центра №1". На месте падения пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет, сообщили в областном министерстве по региональной безопасности.
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В ДНР открыли два восстановленных моста

Два моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли после ремонта. Один из них связал Мариуполь с прилегающими поселками. Строители отремонтировали переправу и построили подходы к населенным пунктам. Второй мост расположен в Новоазовске. Это пешеходная конструкция с архитектурной подсветкой в цветах флага России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Российская армия уничтожает технику НАТО в зоне СВО

Российские военные уничтожают технику иностранного образца, поставленную киевскому режиму в качестве так называемой военной помощи. Только за минувшие сутки уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-50, две артиллерийских системы М777, гаубица М119, машина пехоты Bradley и самоходку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ. Кроме того, Воздушные силы РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу под Харьковом.
По данным Минороны РФ, потери Украинских боевиков за этот период превысили 620 человек убитыми и ранеными. В свою очередь врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что на левобережье области в плен российским военным сдалась крупная вооруженная группа украинских боевиков.
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Главное за деньНовостиНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСергей ЛавровНиколай ДобронравовМарат Хуснуллин
 
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