https://crimea.ria.ru/20230917/art-obekt-i-infrastruktura-v-dnr-otkryli-dva-vosstanovlennykh-mosta-1131481239.html
Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста
Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста
Два моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли в воскресенье после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T19:41
2023-09-17T19:41
2023-09-17T19:41
донецкая народная республика (днр)
марат хуснуллин
новые регионы россии
россия
мариуполь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131481128_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_9948e794f9e707fd40c01bd562dbbd1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Два моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли в воскресенье после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Восстановлением мостов на протяжении года занимались специалисты из Московской области.До ремонта 78-метровый мост в Новоазовске находился в аварийном состоянии. По словам премьер-министра, после открытия он стал для местных жителей не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а еще и новой достопримечательностью города – ярким символом большой и единой страны."Здесь смонтирована архитектурная подсветка и вечером издалека видно его освещаемые пешеходные пролеты в цветах флага России", – отметил Хуснуллин и поблагодарил строителей за проделанную работу.В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами российских регионов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Также в этом году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.Читайте также на РИА Новости Крым:Три месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская областьАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинМорской порт Мариуполя восстановят за 1 млрд рублей
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
россия
мариуполь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131481128_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_50b67faa3cc86b368d9e1b242ed33e92.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, новые регионы россии, россия, мариуполь, новости
Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста
Хуснуллин: московские строители восстановили два моста в Новоазовском районе ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Два моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли в воскресенье после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Восстановлением мостов на протяжении года занимались специалисты из Московской области.
"Один мост связал прилегающие поселки и Мариуполь. Это 115 метров самой переправы и еще 400 - с подходами от ближайших населенных пунктов. Второй мост пешеходный – он соединил разные берега города Новоазовска", – написал Хуснуллин.
До ремонта 78-метровый мост в Новоазовске находился в аварийном состоянии. По словам премьер-министра, после открытия он стал для местных жителей не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а еще и новой достопримечательностью города – ярким символом большой и единой страны.
"Здесь смонтирована архитектурная подсветка и вечером издалека видно его освещаемые пешеходные пролеты в цветах флага России", – отметил Хуснуллин и поблагодарил строителей за проделанную работу.
В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами российских регионов планируется восстановить и построить
порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Также в этом году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
Читайте также на РИА Новости Крым: