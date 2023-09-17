https://crimea.ria.ru/20230917/art-obekt-i-infrastruktura-v-dnr-otkryli-dva-vosstanovlennykh-mosta-1131481239.html

Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста

Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста

Два моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли в воскресенье после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T19:41

2023-09-17T19:41

2023-09-17T19:41

донецкая народная республика (днр)

марат хуснуллин

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россия

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Два моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли в воскресенье после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Восстановлением мостов на протяжении года занимались специалисты из Московской области.До ремонта 78-метровый мост в Новоазовске находился в аварийном состоянии. По словам премьер-министра, после открытия он стал для местных жителей не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а еще и новой достопримечательностью города – ярким символом большой и единой страны."Здесь смонтирована архитектурная подсветка и вечером издалека видно его освещаемые пешеходные пролеты в цветах флага России", – отметил Хуснуллин и поблагодарил строителей за проделанную работу.В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами российских регионов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Также в этом году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.Читайте также на РИА Новости Крым:Три месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская областьАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинМорской порт Мариуполя восстановят за 1 млрд рублей

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, новые регионы россии, россия, мариуполь, новости