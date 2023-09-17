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Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста
Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста
Два моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли в воскресенье после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T19:41
2023-09-17T19:41
донецкая народная республика (днр)
марат хуснуллин
новые регионы россии
россия
мариуполь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Два моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли в воскресенье после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Восстановлением мостов на протяжении года занимались специалисты из Московской области.До ремонта 78-метровый мост в Новоазовске находился в аварийном состоянии. По словам премьер-министра, после открытия он стал для местных жителей не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а еще и новой достопримечательностью города – ярким символом большой и единой страны."Здесь смонтирована архитектурная подсветка и вечером издалека видно его освещаемые пешеходные пролеты в цветах флага России", – отметил Хуснуллин и поблагодарил строителей за проделанную работу.В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами российских регионов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Также в этом году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.Читайте также на РИА Новости Крым:Три месяца после теракта на Каховской ГЭС: как живет Херсонская областьАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинМорской порт Мариуполя восстановят за 1 млрд рублей
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донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, новые регионы россии, россия, мариуполь, новости
Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста

Хуснуллин: московские строители восстановили два моста в Новоазовском районе ДНР

19:41 17.09.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаМосковские строители восстановили два моста в Новоазовском районе ДНР
Московские строители восстановили два моста в Новоазовском районе ДНР
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Два моста в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики открыли в воскресенье после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Восстановлением мостов на протяжении года занимались специалисты из Московской области.
"Один мост связал прилегающие поселки и Мариуполь. Это 115 метров самой переправы и еще 400 - с подходами от ближайших населенных пунктов. Второй мост пешеходный – он соединил разные берега города Новоазовска", – написал Хуснуллин.
До ремонта 78-метровый мост в Новоазовске находился в аварийном состоянии. По словам премьер-министра, после открытия он стал для местных жителей не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а еще и новой достопримечательностью города – ярким символом большой и единой страны.
"Здесь смонтирована архитектурная подсветка и вечером издалека видно его освещаемые пешеходные пролеты в цветах флага России", – отметил Хуснуллин и поблагодарил строителей за проделанную работу.
В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами российских регионов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Также в этом году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Марат ХуснуллинНовые регионы РоссииРоссияМариупольНовости
 
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Заголовок открываемого материала
19:41Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста
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