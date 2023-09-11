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Главные события и заявления дня: 11 сентября

Главные события и заявления дня: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Главные события и заявления дня: 11 сентября

ЧП в Ростовской области: ученик с ножом напал на людей в школе. Украинские боевики нанесли массированный удар по Новой Каховке. Разрушительное землетрясение в... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T23:16

2023-09-11T23:16

2023-09-11T23:16

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нападение подростка в школе в ростовской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. ЧП в Ростовской области: ученик с ножом напал на людей в школе. Украинские боевики нанесли массированный удар по Новой Каховке. Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек. Российские военные за сутки уничтожили в зоне СВО 675 боевиков, а в Херсонской области разбили пункт управления БПЛА. Морские порты России увеличили грузооборот, причем порты Азовского и Черного морей вышли на лидирующие позиции. Лидер КНДР Ким Чен Ын вскоре посетит Россию с официальным визитом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП в Ростовской областиВ хуторе Красный десант Ростовской области вооруженный ножом девятиклассник напал на людей в школе, ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его информации, ЧП случилось в 07:50 утра. Школьник, страдающий психическим заболеванием, скрыл лицо под маской и при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Из них трое – сотрудники учебного заведения и один – родственник одного из учеников. Нападавший был задержан очевидцами.Массированный удар по Новой КаховкеВ результате украинского обстрела повреждены здания скорой помощи и водоканала, город остался без света. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского округа.По официальной информации, около 1:00 во время обстрела со стороны ВСУ снаряд прилетел на территорию городского водоканала. В здании выбиты окна, повреждена крыша, автомобильные боксы. Еще один снаряд упал на территории станции скорой помощи. В здании выбиты окна.Разрушительное землетрясение в МароккоВ Марокко опубликовали обновленные данные по количеству погибших в результате стихийного бедствия. Жертвами разрушительного землетрясения стали больше 2,6 тысяч человек, выросло и число пострадавших."Число погибших в результате землетрясения достигло 2681. Число пострадавших - 2501 человек", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли еще 675 боевиковЗа сутки на линии боевого соприкосновения Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили около 675 украинских боевиков, множество военной и автомобильной техники. Сбиты десятки беспилотников и три ракеты, сообщает Министерство обороны РФ.В районе херсонской Табаевки уничтожен крупный склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, в ДНР – пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.Разбит пункт управления беспилотниками ВСУВоеннослужащие ВС РФ в районе города Берислав Херсонской области уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе села Трудовое в Запорожской области ВСУ потеряли радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.Порты Азово-Черноморского бассейна в лидерахПорты Азовского и Черного моря занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот)."Сохраняет роль локомотива портового сектора РФ Азово-Черноморский бассейн, грузооборот его морских портов вырос на 18,2% – до 200,9 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов прибавил 28,8%, составив 96,9 млн тонн, наливных грузов вырос на 9,7% до 104,0 млн тонн", - говорится в сообщении ведомства.Ким Чен Ын приедет в РоссиюВ ближайшее время с официальным визитом в Россию приедет лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщила пресс-служба Кремля.Лидер Северной Кореи прибудет по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Уточняется также, что предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. Тогда северокорейский лидер приехал в столицу Приморья на бронепоезде. Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения.

https://crimea.ria.ru/20230911/tyurma-ili-pulya-v-spinu-plennyy-boevik-vsu-rasskazal-o-shturmakh-na-uboy-1131321872.html

https://crimea.ria.ru/20230911/vandaly-oskvernili-voennyy-pamyatnik-v-moldove-1131324842.html

https://crimea.ria.ru/20230911/erdogan-prizval-zapad-vypolnit-dannye-rossii-obeschaniya-1131323289.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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