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Главные события и заявления дня: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Главные события и заявления дня: 11 сентября
Главные события и заявления дня: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Главные события и заявления дня: 11 сентября
ЧП в Ростовской области: ученик с ножом напал на людей в школе. Украинские боевики нанесли массированный удар по Новой Каховке. Разрушительное землетрясение в... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T23:16
2023-09-11T23:16
россия
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новости сво
политика
происшествия
порты азовского-черноморского бассейна
ким чен ын
марокко
в мире
нападение подростка в школе в ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. ЧП в Ростовской области: ученик с ножом напал на людей в школе. Украинские боевики нанесли массированный удар по Новой Каховке. Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек. Российские военные за сутки уничтожили в зоне СВО 675 боевиков, а в Херсонской области разбили пункт управления БПЛА. Морские порты России увеличили грузооборот, причем порты Азовского и Черного морей вышли на лидирующие позиции. Лидер КНДР Ким Чен Ын вскоре посетит Россию с официальным визитом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП в Ростовской областиВ хуторе Красный десант Ростовской области вооруженный ножом девятиклассник напал на людей в школе, ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его информации, ЧП случилось в 07:50 утра. Школьник, страдающий психическим заболеванием, скрыл лицо под маской и при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Из них трое – сотрудники учебного заведения и один – родственник одного из учеников. Нападавший был задержан очевидцами.Массированный удар по Новой КаховкеВ результате украинского обстрела повреждены здания скорой помощи и водоканала, город остался без света. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского округа.По официальной информации, около 1:00 во время обстрела со стороны ВСУ снаряд прилетел на территорию городского водоканала. В здании выбиты окна, повреждена крыша, автомобильные боксы. Еще один снаряд упал на территории станции скорой помощи. В здании выбиты окна.Разрушительное землетрясение в МароккоВ Марокко опубликовали обновленные данные по количеству погибших в результате стихийного бедствия. Жертвами разрушительного землетрясения стали больше 2,6 тысяч человек, выросло и число пострадавших."Число погибших в результате землетрясения достигло 2681. Число пострадавших - 2501 человек", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли еще 675 боевиковЗа сутки на линии боевого соприкосновения Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили около 675 украинских боевиков, множество военной и автомобильной техники. Сбиты десятки беспилотников и три ракеты, сообщает Министерство обороны РФ.В районе херсонской Табаевки уничтожен крупный склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, в ДНР – пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.Разбит пункт управления беспилотниками ВСУВоеннослужащие ВС РФ в районе города Берислав Херсонской области уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе села Трудовое в Запорожской области ВСУ потеряли радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.Порты Азово-Черноморского бассейна в лидерахПорты Азовского и Черного моря занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот)."Сохраняет роль локомотива портового сектора РФ Азово-Черноморский бассейн, грузооборот его морских портов вырос на 18,2% – до 200,9 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов прибавил 28,8%, составив 96,9 млн тонн, наливных грузов вырос на 9,7% до 104,0 млн тонн", - говорится в сообщении ведомства.Ким Чен Ын приедет в РоссиюВ ближайшее время с официальным визитом в Россию приедет лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщила пресс-служба Кремля.Лидер Северной Кореи прибудет по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Уточняется также, что предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. Тогда северокорейский лидер приехал в столицу Приморья на бронепоезде. Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения.
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россия, главное за день, новости сво, политика, происшествия, порты азовского-черноморского бассейна, ким чен ын, марокко, в мире, нападение подростка в школе в ростовской области, новости
Главные события и заявления дня: 11 сентября

Главные события и заявления понедельника, 11 сентября

23:16 11.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия обстрелов ВСУ Новой Каховки
Последствия обстрелов ВСУ Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. ЧП в Ростовской области: ученик с ножом напал на людей в школе. Украинские боевики нанесли массированный удар по Новой Каховке. Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек. Российские военные за сутки уничтожили в зоне СВО 675 боевиков, а в Херсонской области разбили пункт управления БПЛА. Морские порты России увеличили грузооборот, причем порты Азовского и Черного морей вышли на лидирующие позиции. Лидер КНДР Ким Чен Ын вскоре посетит Россию с официальным визитом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ЧП в Ростовской области

В хуторе Красный десант Ростовской области вооруженный ножом девятиклассник напал на людей в школе, ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его информации, ЧП случилось в 07:50 утра. Школьник, страдающий психическим заболеванием, скрыл лицо под маской и при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Из них трое – сотрудники учебного заведения и один – родственник одного из учеников. Нападавший был задержан очевидцами.

Массированный удар по Новой Каховке

В результате украинского обстрела повреждены здания скорой помощи и водоканала, город остался без света. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского округа.
По официальной информации, около 1:00 во время обстрела со стороны ВСУ снаряд прилетел на территорию городского водоканала. В здании выбиты окна, повреждена крыша, автомобильные боксы. Еще один снаряд упал на территории станции скорой помощи. В здании выбиты окна.
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Разрушительное землетрясение в Марокко

В Марокко опубликовали обновленные данные по количеству погибших в результате стихийного бедствия. Жертвами разрушительного землетрясения стали больше 2,6 тысяч человек, выросло и число пострадавших.
"Число погибших в результате землетрясения достигло 2681. Число пострадавших - 2501 человек", - говорится в сообщении.

ВСУ потеряли еще 675 боевиков

За сутки на линии боевого соприкосновения Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили около 675 украинских боевиков, множество военной и автомобильной техники. Сбиты десятки беспилотников и три ракеты, сообщает Министерство обороны РФ.
В районе херсонской Табаевки уничтожен крупный склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, в ДНР – пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Разбит пункт управления беспилотниками ВСУ

Военнослужащие ВС РФ в районе города Берислав Херсонской области уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в районе села Трудовое в Запорожской области ВСУ потеряли радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.
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Порты Азово-Черноморского бассейна в лидерах

Порты Азовского и Черного моря занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
"Сохраняет роль локомотива портового сектора РФ Азово-Черноморский бассейн, грузооборот его морских портов вырос на 18,2% – до 200,9 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов прибавил 28,8%, составив 96,9 млн тонн, наливных грузов вырос на 9,7% до 104,0 млн тонн", - говорится в сообщении ведомства.

Ким Чен Ын приедет в Россию

В ближайшее время с официальным визитом в Россию приедет лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидер Северной Кореи прибудет по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Уточняется также, что предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. Тогда северокорейский лидер приехал в столицу Приморья на бронепоезде. Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения.
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