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ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2023
ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке
Украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены здания "скорой помощи" и водоканала, город... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T10:48
2023-09-11T10:48
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новая каховка
происшествия
новости сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены здания "скорой помощи" и водоканала, город остался без света. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского округа.В результате обстрелов в городе пропало электроснабжение. Энергетики оперативно подключились к устранению последствий и к 9:30 вернули свет в дома людей.Новая Каховка и другие регионы Херсонщины регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре. Так, накануне по населенным пунктам левобережной части Херсонской области ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 67 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской областиБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области Работа группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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96
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новая каховка, происшествия, новости сво, новые регионы россии
ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

Новая Каховка осталась без света после ночного удара ВСУ

10:48 11.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ
Боевики ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены здания "скорой помощи" и водоканала, город остался без света. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского округа.
"Около 1:00 во время обстрела со стороны ВСУ снаряд прилетел на территорию городского водоканала. В здании выбиты окна, повреждена крыша, повреждены автомобильные боксы. Еще один снаряд прилетел на территорию станции скорой помощи, в районе улицы Светлова, 1. В здании выбиты окна. После прилетов жертв и пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале администрации.
В результате обстрелов в городе пропало электроснабжение. Энергетики оперативно подключились к устранению последствий и к 9:30 вернули свет в дома людей.
Новая Каховка и другие регионы Херсонщины регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре. Так, накануне по населенным пунктам левобережной части Херсонской области ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 67 снарядов.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествияНовости СВОНовые регионы России
 
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