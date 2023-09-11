https://crimea.ria.ru/20230911/vsu-nanesli-massirovannyy-udar-po-novoy-kakhovke-1131313244.html

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.09.2023

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

Украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены здания "скорой помощи" и водоканала, город... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T10:48

2023-09-11T10:48

2023-09-11T10:48

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новая каховка

происшествия

новости сво

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на понедельник нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены здания "скорой помощи" и водоканала, город остался без света. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского округа.В результате обстрелов в городе пропало электроснабжение. Энергетики оперативно подключились к устранению последствий и к 9:30 вернули свет в дома людей.Новая Каховка и другие регионы Херсонщины регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре. Так, накануне по населенным пунктам левобережной части Херсонской области ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 67 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской областиБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области Работа группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новая каховка, происшествия, новости сво, новые регионы россии