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Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской области
Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской области
Российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T15:21
2023-09-11T15:21
2023-09-11T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сводке.Кроме того, в районе села Трудовое в Запорожской области ВСУ потеряли радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе села Первомайское в ДНР, а также ликвидации в Запорожской области подразделения украинского резерва и склада пехоты. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается на Купянском направлении Ход боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности Последняя фишка в казино: эксперт оценил активизацию "контрнаступа" ВСУ
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Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской области
Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками и склад ВСУ