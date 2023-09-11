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Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской области

Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской области

Российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T15:21

2023-09-11T15:21

2023-09-11T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сводке.Кроме того, в районе села Трудовое в Запорожской области ВСУ потеряли радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе села Первомайское в ДНР, а также ликвидации в Запорожской области подразделения украинского резерва и склада пехоты. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается на Купянском направлении Ход боев по флангам Артемовска: Пушилин раскрыл подробности Последняя фишка в казино: эксперт оценил активизацию "контрнаступа" ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, украина, россия