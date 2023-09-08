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В Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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В Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ
В Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2023
В Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ
В Запорожской области уничтожены подразделения резервов ВСУ при попытке ротации, а также склад боекомплекта пехоты противника. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T13:24
2023-09-08T13:24
евгений балицкий
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
запорожская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области уничтожены подразделения резервов ВСУ при попытке ротации, а также склад боекомплекта пехоты противника. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.Кроме того, группой БПЛА батальона Судоплатова уничтожен склад боекомплекта пехоты противника, скопление которой было выявлено в районе села Пятихатки, добавил он.По словам Балицкого, в течение минувших суток противник после понесенных потерь в районе сел Работино и Вербовое "взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал"."Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери", – отметил глава региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации На железной дороге в Крыму предотвращен теракт – ФСБ
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евгений балицкий, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, запорожская область, новости сво
В Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ

Резервы и склад боекомплекта пехоты ВСУ уничтожены в Запорожской области – власти

13:24 08.09.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области уничтожены подразделения резервов ВСУ при попытке ротации, а также склад боекомплекта пехоты противника. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
"Сегодня около пяти утра вскрыта попытка противника провести ротацию своих подразделений, а также движение разведки в районе Вербового. Противник был уничтожен", – сообщил Балицкий в своем официальном Telegram-канале.
Кроме того, группой БПЛА батальона Судоплатова уничтожен склад боекомплекта пехоты противника, скопление которой было выявлено в районе села Пятихатки, добавил он.
По словам Балицкого, в течение минувших суток противник после понесенных потерь в районе сел Работино и Вербовое "взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал".
"Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери", – отметил глава региона.
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