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Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию
Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T14:51
2023-09-11T14:51
северная сторона
владимир путин (политик)
россия
ким чен ын
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. Тогда северокорейский лидер приехал в столицу Приморья на бронепоезде. Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения, отдельное внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и теме санкций. Оба лидера назвали эту встречу содержательной и обстоятельной.Тот визит стал его первой поездкой в Россию после вступления в должность в 2011 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков раскрыл подробности встречи Путина и Ким Чен ЫнаКНДР провозгласила себя ядерным государствомВстреча на границе: Трамп проводит переговоры с Ким Чен Ыном
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северная сторона, владимир путин (политик), россия, ким чен ын, политика, новости
Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию

Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом

14:51 11.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении Кремля.
Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. Тогда северокорейский лидер приехал в столицу Приморья на бронепоезде. Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения, отдельное внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и теме санкций. Оба лидера назвали эту встречу содержательной и обстоятельной.
Тот визит стал его первой поездкой в Россию после вступления в должность в 2011 году.
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Северная сторонаВладимир Путин (политик)РоссияКим Чен ЫнПолитикаНовости
 
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