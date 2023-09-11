https://crimea.ria.ru/20230911/kim-chen-yn-priedet-s-ofitsialnym-vizitom-v-rossiyu-1131320365.html

Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию

Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T14:51

2023-09-11T14:51

2023-09-11T14:51

северная сторона

владимир путин (политик)

россия

ким чен ын

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. Тогда северокорейский лидер приехал в столицу Приморья на бронепоезде. Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения, отдельное внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и теме санкций. Оба лидера назвали эту встречу содержательной и обстоятельной.Тот визит стал его первой поездкой в Россию после вступления в должность в 2011 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков раскрыл подробности встречи Путина и Ким Чен ЫнаКНДР провозгласила себя ядерным государствомВстреча на границе: Трамп проводит переговоры с Ким Чен Ыном

россия

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2023

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северная сторона, владимир путин (политик), россия, ким чен ын, политика, новости