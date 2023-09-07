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Главные события и заявления дня: 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Главные события и заявления дня: 7 сентября
Главные события и заявления дня: 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Главные события и заявления дня: 7 сентября
Киев снова попытался атаковать беспилотниками ряд российских регионов. Водитель ВСУ получил 26 лет колонии за убийство жителей Мариуполя. В Сочи 7-летняя... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T22:33
2023-09-07T22:33
главное за день
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
ростовская область
московская область
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
суд
нацгвардия украины
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Киев снова попытался атаковать беспилотниками ряд российских регионов. Водитель ВСУ получил 26 лет колонии за убийство жителей Мариуполя. В Сочи 7-летняя девочка умерла после купания в море. В Кремле отреагировали на поставку Украине американских снарядов с обедненным ураном. Российские войска отразили 28 атак противника в зоне СВО: потери ВСУ – более 750 боевиков. Более 1,2 миллиона россиян проголосуют на выборах онлайн.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака украинских БПЛА на регионы РоссииВ ночь на четверг российские военные сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Московской, Ростовской и Брянской областях. Пострадавших и разрушений нет.Днем атаки продолжились. Так, в Брянской области был сбит еще один дрон. В результате его падения повреждено здание железнодорожного вокзала. Никто не пострадал.Позже появилась информация еще о нескольких попытках атаковать беспилотниками Брянскую область. Один из дронов, перехваченный средствами РЭБ, упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, киевский режим предпринял атаку дронами на Ростовскую область. Средства ПВО сбили два беспилотника, один из них упал в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской. Один человек получил легкие ранения, также повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях.26 лет "строгача" за убийство жителей МариуполяВерховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 26 годам колонии строгого режима водителя-санитара Нацгвардии Украины. Он и его сослуживцы в марте прошлого года обстреливали из крупнокалиберных пулеметов автомобили с мирными гражданами. В результате трое гражданских погибли, еще один получил ранения. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.Семилетняя девочка умерла в Сочи после купанияТяжело заболевшая после купания в море в Сочи семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в больнице, не приходя в сознание, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Девочка вместе с родителями прибыла из Екатеринбурга в Сочи на отдых, где заразилась ротавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. В больнице ребенок впал в кому и впоследствии скончался. В ходе процессуальной проверки следственные органы дадут оценку качеству и своевременности оказания медицинской помощи девочке.Реакция Кремля на поставку Украине снарядов с ураномПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил поставку Украине американских снарядов с обедненным ураном, анонсированную Пентагоном.Он напомнил, что такого рода боеприпасы активно применялись натовцами в Югославии, что привело к галопирующему росту онкологических и других заболеваний в этой стране.По словам представителя Кремля, ответственность за все негативные последствия применения этих боеприпасов на Украине будет целиком и полностью лежать на США.Отражены 28 атак за сутки – хроники спецоперацииРоссийские войска за сутки отразили 28 атак ВСУ. Половина из них пришлось на Запорожское направление – противник вновь пытался прорваться в районах Вербового и Работино.В районе Артемовска (Андреевка, Клещеевка) украинские боевики предприняли девять атак на российские позиции, все они были отражены.Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 750 военнослужащих убитыми и ранеными.На дистанционное голосование записались 1,2 млн россиянБолее 1,2 миллиона россиян на данный момент подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.По ее словам, в единый день голосования ДЭГ пройдет в 25 регионах России, для 18-ти из них этот формат будет применяться впервые.В Крыму, где пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу №19, дистанционно будут голосовать 13,5 тысячи человек, сообщила зампредседателя избиркома республики Инна Гузеева. Такая форма голосования в Крыму будет применяться впервые.
https://crimea.ria.ru/20230907/tri-ataki-bespilotnikov-za-vecher-soversheny-na-bryanskuyu-oblast-1131245151.html
https://crimea.ria.ru/20230907/goryat-odinakovo-kraby-paladiny-i-m777-unichtozheny-v-zone-svo-1131236107.html
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https://crimea.ria.ru/20230907/gotovyatsya-k-peregovoram-ekspert-obyasnil-deystviya-kieva-i-ssha-na-fronte-1131240069.html
https://crimea.ria.ru/20230907/v-armenii-zaderzhany-bloger-badalyan-i-obozrevatel-sputnik-gevorkyan-1131242320.html
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главное за день, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, ростовская область, московская область, донецкая народная республика (днр), мариуполь, суд, нацгвардия украины, сочи, краснодарский край, екатеринбург, снаряды с обедненным ураном, кремль, дмитрий песков, пентагон, сша, новости сво, запорожская область, работино, артемовск, клещеевка, потери всу , центризбирком (цик рф), выборы, элла памфилова, крым, инна гузеева, россия, государственная дума рф
Главные события и заявления дня: 7 сентября

Главные события и заявления четверга, 7 сентября

22:33 07.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Киев снова попытался атаковать беспилотниками ряд российских регионов. Водитель ВСУ получил 26 лет колонии за убийство жителей Мариуполя. В Сочи 7-летняя девочка умерла после купания в море. В Кремле отреагировали на поставку Украине американских снарядов с обедненным ураном. Российские войска отразили 28 атак противника в зоне СВО: потери ВСУ – более 750 боевиков. Более 1,2 миллиона россиян проголосуют на выборах онлайн.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака украинских БПЛА на регионы России

В ночь на четверг российские военные сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Московской, Ростовской и Брянской областях. Пострадавших и разрушений нет.
Днем атаки продолжились. Так, в Брянской области был сбит еще один дрон. В результате его падения повреждено здание железнодорожного вокзала. Никто не пострадал.
Позже появилась информация еще о нескольких попытках атаковать беспилотниками Брянскую область. Один из дронов, перехваченный средствами РЭБ, упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, киевский режим предпринял атаку дронами на Ростовскую область. Средства ПВО сбили два беспилотника, один из них упал в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской. Один человек получил легкие ранения, также повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
22:17
Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область

26 лет "строгача" за убийство жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 26 годам колонии строгого режима водителя-санитара Нацгвардии Украины. Он и его сослуживцы в марте прошлого года обстреливали из крупнокалиберных пулеметов автомобили с мирными гражданами. В результате трое гражданских погибли, еще один получил ранения. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Работа артиллеристов на передовой в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
16:52
Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО

Семилетняя девочка умерла в Сочи после купания

Тяжело заболевшая после купания в море в Сочи семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в больнице, не приходя в сознание, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Девочка вместе с родителями прибыла из Екатеринбурга в Сочи на отдых, где заразилась ротавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. В больнице ребенок впал в кому и впоследствии скончался. В ходе процессуальной проверки следственные органы дадут оценку качеству и своевременности оказания медицинской помощи девочке.

Реакция Кремля на поставку Украине снарядов с ураном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил поставку Украине американских снарядов с обедненным ураном, анонсированную Пентагоном.
Он напомнил, что такого рода боеприпасы активно применялись натовцами в Югославии, что привело к галопирующему росту онкологических и других заболеваний в этой стране.
По словам представителя Кремля, ответственность за все негативные последствия применения этих боеприпасов на Украине будет целиком и полностью лежать на США.
Сессия ГА ООН
20:50
РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках"

Отражены 28 атак за сутки – хроники спецоперации

Российские войска за сутки отразили 28 атак ВСУ. Половина из них пришлось на Запорожское направление – противник вновь пытался прорваться в районах Вербового и Работино.
В районе Артемовска (Андреевка, Клещеевка) украинские боевики предприняли девять атак на российские позиции, все они были отражены.
Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 750 военнослужащих убитыми и ранеными.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото AFP
19:52Радио "Спутник в Крыму"
Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте

На дистанционное голосование записались 1,2 млн россиян

Более 1,2 миллиона россиян на данный момент подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
По ее словам, в единый день голосования ДЭГ пройдет в 25 регионах России, для 18-ти из них этот формат будет применяться впервые.
В Крыму, где пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу №19, дистанционно будут голосовать 13,5 тысячи человек, сообщила зампредседателя избиркома республики Инна Гузеева. Такая форма голосования в Крыму будет применяться впервые.
Ашот Геворкян
20:11
В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян
 
Главное за деньБеспилотник (БПЛА, дрон)Брянская областьРостовская областьМосковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)МариупольСудНацгвардия УкраиныСочиКраснодарский крайЕкатеринбургСнаряды с обедненным ураномКремльДмитрий ПесковПентагонСШАНовости СВОЗапорожская областьРаботиноАртемовскКлещеевкаПотери ВСУЦентризбирком (ЦИК РФ)ВыборыЭлла ПамфиловаКрымИнна ГузееваРоссияГосударственная Дума РФ
 
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22:33Главные события и заявления дня: 7 сентября
22:17Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
22:07Главные новости Крыма: 7 сентября
21:45В Севастополе спасают уникальное для Крыма 232-летнее дерево
21:28ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области
21:04Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
20:50РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках"
20:37Выборы в Крыму: где и как можно проголосовать
20:11В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян
19:52Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте
19:34Что расскажут китайцы на родине после визита в Крым и Донбасс
19:07В Севастополе сносят старые общежития СевГУ – когда построят новые
18:43Очередная попытка атаки: над Брянской областью перехвачен беспилотник ВСУ
18:18Пенсионерка погибла после ДТП в Севастополе – водителя ждет суд
18:05Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области
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