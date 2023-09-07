https://crimea.ria.ru/20230907/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-7-sentyabrya-1131244880.html
Главные события и заявления дня: 7 сентября
Главные события и заявления дня: 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Главные события и заявления дня: 7 сентября
Киев снова попытался атаковать беспилотниками ряд российских регионов. Водитель ВСУ получил 26 лет колонии за убийство жителей Мариуполя. В Сочи 7-летняя... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T22:33
2023-09-07T22:33
2023-09-07T22:33
главное за день
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
ростовская область
московская область
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
суд
нацгвардия украины
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Киев снова попытался атаковать беспилотниками ряд российских регионов. Водитель ВСУ получил 26 лет колонии за убийство жителей Мариуполя. В Сочи 7-летняя девочка умерла после купания в море. В Кремле отреагировали на поставку Украине американских снарядов с обедненным ураном. Российские войска отразили 28 атак противника в зоне СВО: потери ВСУ – более 750 боевиков. Более 1,2 миллиона россиян проголосуют на выборах онлайн.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака украинских БПЛА на регионы РоссииВ ночь на четверг российские военные сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Московской, Ростовской и Брянской областях. Пострадавших и разрушений нет.Днем атаки продолжились. Так, в Брянской области был сбит еще один дрон. В результате его падения повреждено здание железнодорожного вокзала. Никто не пострадал.Позже появилась информация еще о нескольких попытках атаковать беспилотниками Брянскую область. Один из дронов, перехваченный средствами РЭБ, упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, киевский режим предпринял атаку дронами на Ростовскую область. Средства ПВО сбили два беспилотника, один из них упал в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской. Один человек получил легкие ранения, также повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях.26 лет "строгача" за убийство жителей МариуполяВерховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 26 годам колонии строгого режима водителя-санитара Нацгвардии Украины. Он и его сослуживцы в марте прошлого года обстреливали из крупнокалиберных пулеметов автомобили с мирными гражданами. В результате трое гражданских погибли, еще один получил ранения. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.Семилетняя девочка умерла в Сочи после купанияТяжело заболевшая после купания в море в Сочи семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в больнице, не приходя в сознание, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Девочка вместе с родителями прибыла из Екатеринбурга в Сочи на отдых, где заразилась ротавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. В больнице ребенок впал в кому и впоследствии скончался. В ходе процессуальной проверки следственные органы дадут оценку качеству и своевременности оказания медицинской помощи девочке.Реакция Кремля на поставку Украине снарядов с ураномПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил поставку Украине американских снарядов с обедненным ураном, анонсированную Пентагоном.Он напомнил, что такого рода боеприпасы активно применялись натовцами в Югославии, что привело к галопирующему росту онкологических и других заболеваний в этой стране.По словам представителя Кремля, ответственность за все негативные последствия применения этих боеприпасов на Украине будет целиком и полностью лежать на США.Отражены 28 атак за сутки – хроники спецоперацииРоссийские войска за сутки отразили 28 атак ВСУ. Половина из них пришлось на Запорожское направление – противник вновь пытался прорваться в районах Вербового и Работино.В районе Артемовска (Андреевка, Клещеевка) украинские боевики предприняли девять атак на российские позиции, все они были отражены.Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 750 военнослужащих убитыми и ранеными.На дистанционное голосование записались 1,2 млн россиянБолее 1,2 миллиона россиян на данный момент подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.По ее словам, в единый день голосования ДЭГ пройдет в 25 регионах России, для 18-ти из них этот формат будет применяться впервые.В Крыму, где пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу №19, дистанционно будут голосовать 13,5 тысячи человек, сообщила зампредседателя избиркома республики Инна Гузеева. Такая форма голосования в Крыму будет применяться впервые.
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https://crimea.ria.ru/20230907/goryat-odinakovo-kraby-paladiny-i-m777-unichtozheny-v-zone-svo-1131236107.html
https://crimea.ria.ru/20230907/rf-zaprosila-zasedanie-sovbeza-oon-po-teme-diversii-na-severnykh-potokakh-1131242706.html
https://crimea.ria.ru/20230907/gotovyatsya-k-peregovoram-ekspert-obyasnil-deystviya-kieva-i-ssha-na-fronte-1131240069.html
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Киев снова попытался атаковать беспилотниками ряд российских регионов. Водитель ВСУ получил 26 лет колонии за убийство жителей Мариуполя. В Сочи 7-летняя девочка умерла после купания в море. В Кремле отреагировали на поставку Украине американских снарядов с обедненным ураном. Российские войска отразили 28 атак противника в зоне СВО: потери ВСУ – более 750 боевиков. Более 1,2 миллиона россиян проголосуют на выборах онлайн.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Атака украинских БПЛА на регионы России
В ночь на четверг российские военные сбили
три украинских беспилотника самолетного типа в Московской, Ростовской и Брянской областях. Пострадавших и разрушений нет.
Днем атаки продолжились. Так, в Брянской области был сбит
еще один дрон. В результате его падения повреждено здание железнодорожного вокзала. Никто не пострадал.
Позже появилась информация еще о нескольких попытках атаковать беспилотниками Брянскую область. Один из дронов, перехваченный средствами РЭБ, упал
в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, киевский режим предпринял
атаку дронами на Ростовскую область. Средства ПВО сбили два беспилотника, один из них упал в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской. Один человек получил легкие ранения, также повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях.
26 лет "строгача" за убийство жителей Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил
к 26 годам колонии строгого режима водителя-санитара Нацгвардии Украины. Он и его сослуживцы в марте прошлого года обстреливали из крупнокалиберных пулеметов автомобили с мирными гражданами. В результате трое гражданских погибли, еще один получил ранения. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Семилетняя девочка умерла в Сочи после купания
Тяжело заболевшая после купания в море в Сочи семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в больнице
, не приходя в сознание, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Девочка вместе с родителями прибыла из Екатеринбурга в Сочи на отдых, где заразилась ротавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. В больнице ребенок впал в кому и впоследствии скончался. В ходе процессуальной проверки следственные органы дадут оценку качеству и своевременности оказания медицинской помощи девочке.
Реакция Кремля на поставку Украине снарядов с ураном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил
поставку Украине американских снарядов с обедненным ураном, анонсированную Пентагоном.
Он напомнил, что такого рода боеприпасы активно применялись натовцами в Югославии, что привело к галопирующему росту онкологических и других заболеваний в этой стране.
По словам представителя Кремля, ответственность за все негативные последствия применения этих боеприпасов на Украине будет целиком и полностью лежать на США.
Отражены 28 атак за сутки – хроники спецоперации
Российские войска за сутки отразили 28 атак ВСУ. Половина из них пришлось на Запорожское направление – противник вновь пытался прорваться в районах Вербового и Работино.
В районе Артемовска (Андреевка, Клещеевка) украинские боевики предприняли девять атак на российские позиции, все они были отражены.
Потери ВСУ
на всех направлениях составили порядка 750 военнослужащих убитыми и ранеными.
На дистанционное голосование записались 1,2 млн россиян
Более 1,2 миллиона россиян на данный момент подали заявление
на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
По ее словам, в единый день голосования ДЭГ пройдет в 25 регионах России, для 18-ти из них этот формат будет применяться впервые.
В Крыму, где пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу №19, дистанционно будут голосовать
13,5 тысячи человек, сообщила зампредседателя избиркома республики Инна Гузеева. Такая форма голосования в Крыму будет применяться впервые.