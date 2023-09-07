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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника
В Ростове-на-Дону с 9:00 вводится режим чрезвычайной ситуации по ряду адресов после атаки вражеских беспилотников. Такое решение было принято на внеплановом... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T08:19
2023-09-07T08:19
2023-09-07T08:28
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
василий голубев
алексей логвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону с 9:00 вводится режим чрезвычайной ситуации по ряду адресов после атаки вражеских беспилотников. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.Беспилотник упал в центре города – на улице Пушкинской – утром 7 сентября. Один человек получил легкие ранения. Место происшествия огородили, работают экстренные службы. В результате повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях, повреждены несколько автомобилей. Движение транспорта ограничено. По данным Минобороны, над Ростовской областью средства ПВО сбили два БПЛА самолетного типа.При этом, добавил Логвиненко, без света остаются 20 домов по улице Пушкинской из-за повреждения электрощита.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, для жильцов поврежденных домов будет организовано питание. На данный момент на месте происшествия спасатели снимают нависшие аварийные конструкции. Районным службам поручено организовать восстановление остекления в пострадавших домах. При этом доступ посторонних лиц к месту падения БПЛА ограничили. Утром в четверг украинские беспилотники были сбиты в Московской, Ростовской и Брянской областях. В Брянске из-за падения обломков дрона повреждено здание железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзалаНочная атака беспилотников на регионы России: что известноВ ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, василий голубев, алексей логвиненко
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника
В Ростове-на-Дону после падения беспилотника введен режим чрезвычайной ситуации
08:19 07.09.2023 (обновлено: 08:28 07.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону с 9:00 вводится режим чрезвычайной ситуации по ряду адресов после атаки вражеских беспилотников. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Беспилотник упал в центре города
– на улице Пушкинской – утром 7 сентября. Один человек получил легкие ранения. Место происшествия огородили, работают экстренные службы. В результате повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях, повреждены несколько автомобилей. Движение транспорта ограничено. По данным Минобороны, над Ростовской областью средства ПВО сбили два БПЛА самолетного типа.
"Введен режим чрезвычайной ситуации по адресам ул. Пушкинская 39, 41, 43 с целью ликвидации последствий связанных с падением БПЛА. Режим ЧС введен также по ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и ул. Волнистая, 25/7 в связи отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности более трех тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, добавил Логвиненко, без света остаются 20 домов по улице Пушкинской из-за повреждения электрощита.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, для жильцов поврежденных домов будет организовано питание.
"В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде. Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты", - уточнил он в Telegram-канале.
На данный момент на месте происшествия спасатели снимают нависшие аварийные конструкции. Районным службам поручено организовать восстановление остекления в пострадавших домах. При этом доступ посторонних лиц к месту падения БПЛА ограничили.
Утром в четверг украинские беспилотники были сбиты в Московской, Ростовской и Брянской областях. В Брянске из-за падения обломков дрона повреждено здание железнодорожного вокзала
, привокзальная площадь и машины.
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