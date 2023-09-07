Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230907/v-rostove-na-donu-vveli-rezhim-chs-posle-ataki-bespilotnika-1131222720.html
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника
В Ростове-на-Дону с 9:00 вводится режим чрезвычайной ситуации по ряду адресов после атаки вражеских беспилотников. Такое решение было принято на внеплановом... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T08:19
2023-09-07T08:28
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
василий голубев
алексей логвиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131222034_0:373:953:909_1920x0_80_0_0_965c648d7c813ec4e79aedaad7c31e15.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону с 9:00 вводится режим чрезвычайной ситуации по ряду адресов после атаки вражеских беспилотников. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.Беспилотник упал в центре города – на улице Пушкинской – утром 7 сентября. Один человек получил легкие ранения. Место происшествия огородили, работают экстренные службы. В результате повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях, повреждены несколько автомобилей. Движение транспорта ограничено. По данным Минобороны, над Ростовской областью средства ПВО сбили два БПЛА самолетного типа.При этом, добавил Логвиненко, без света остаются 20 домов по улице Пушкинской из-за повреждения электрощита.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, для жильцов поврежденных домов будет организовано питание. На данный момент на месте происшествия спасатели снимают нависшие аварийные конструкции. Районным службам поручено организовать восстановление остекления в пострадавших домах. При этом доступ посторонних лиц к месту падения БПЛА ограничили. Утром в четверг украинские беспилотники были сбиты в Московской, Ростовской и Брянской областях. В Брянске из-за падения обломков дрона повреждено здание железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзалаНочная атака беспилотников на регионы России: что известноВ ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131222034_0:237:953:952_1920x0_80_0_0_e11e8e14916807129498af1be97fc432.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, василий голубев, алексей логвиненко
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника

В Ростове-на-Дону после падения беспилотника введен режим чрезвычайной ситуации

08:19 07.09.2023 (обновлено: 08:28 07.09.2023)
 
© t.me/rt_russianПоследствия падения БПЛА в Ростове
Последствия падения БПЛА в Ростове
© t.me/rt_russian
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону с 9:00 вводится режим чрезвычайной ситуации по ряду адресов после атаки вражеских беспилотников. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Беспилотник упал в центре города – на улице Пушкинской – утром 7 сентября. Один человек получил легкие ранения. Место происшествия огородили, работают экстренные службы. В результате повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях, повреждены несколько автомобилей. Движение транспорта ограничено. По данным Минобороны, над Ростовской областью средства ПВО сбили два БПЛА самолетного типа.
"Введен режим чрезвычайной ситуации по адресам ул. Пушкинская 39, 41, 43 с целью ликвидации последствий связанных с падением БПЛА. Режим ЧС введен также по ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и ул. Волнистая, 25/7 в связи отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности более трех тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, добавил Логвиненко, без света остаются 20 домов по улице Пушкинской из-за повреждения электрощита.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, для жильцов поврежденных домов будет организовано питание.
"В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде. Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты", - уточнил он в Telegram-канале.
На данный момент на месте происшествия спасатели снимают нависшие аварийные конструкции. Районным службам поручено организовать восстановление остекления в пострадавших домах. При этом доступ посторонних лиц к месту падения БПЛА ограничили.
Утром в четверг украинские беспилотники были сбиты в Московской, Ростовской и Брянской областях. В Брянске из-за падения обломков дрона повреждено здание железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и машины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала
Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно
В ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиВасилий ГолубевАлексей Логвиненко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Беспилотник попал в жилой дом в Энергодаре
10:04Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья
09:46Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
09:30Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов
09:21Дело об угрозах из-за кепки с Z в Крыму – злоумышленнику грозит 2 года
09:01На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование
08:41Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости
08:19В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника
08:04Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19
07:43В Крыму в четверг громко - что говорят власти
07:36Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала
07:28Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование
07:02Обстановка на Крымском мосту: информация на утро четверга
06:48В Севастополе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа
06:23Их общая война: как Крым связал юбиляров Гамзатова и Асадова
05:55Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:43Главные новости Крыма: 6 сентября
22:10Главные события и заявления дня: 6 сентября
Лента новостейМолния