https://crimea.ria.ru/20230907/esche-odna-ataka-na-bryansk---povrezhdeno-zdanie-vokzala-1131222515.html

Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала

Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала

Здание железнодорожного вокзала повреждено в Брянске в результате падения беспилотника, еще один сбит на полете к городу. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T07:36

2023-09-07T07:36

2023-09-07T07:39

брянская область

брянск

александр богомаз

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73876f48002f201b2d8038613a08970b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Здание железнодорожного вокзала повреждено в Брянске в результате падения беспилотника, еще один сбит на полете к городу. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.Чуть позже Богомаз сообщил о еще одной атаке украинского беспилотника. По его информации, дрон сбили силы ПВО на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет. Ночью в четверг украинские беспилотники сбиты в Московской, Ростовской и Брянской областях. В центре Ростова повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. За медицинской помощью обратился один человек, у него резаные раны ног, от госпитализации он отказался.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция КремляРазведывательные беспилотники ВСУ сбиты в КрымуБеспилотник врезался в жилой дом в Курске

брянская область

брянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, брянск, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости