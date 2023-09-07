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Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала
Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала
Здание железнодорожного вокзала повреждено в Брянске в результате падения беспилотника, еще один сбит на полете к городу. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T07:36
2023-09-07T07:36
2023-09-07T07:39
брянская область
брянск
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Здание железнодорожного вокзала повреждено в Брянске в результате падения беспилотника, еще один сбит на полете к городу. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.Чуть позже Богомаз сообщил о еще одной атаке украинского беспилотника. По его информации, дрон сбили силы ПВО на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет. Ночью в четверг украинские беспилотники сбиты в Московской, Ростовской и Брянской областях. В центре Ростова повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. За медицинской помощью обратился один человек, у него резаные раны ног, от госпитализации он отказался.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция КремляРазведывательные беспилотники ВСУ сбиты в КрымуБеспилотник врезался в жилой дом в Курске
брянская область
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брянская область, брянск, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала
Богомаз: здание вокзала повреждено в Брянске после падения обломков БПЛА
07:36 07.09.2023 (обновлено: 07:39 07.09.2023)